Alfredo Coto criticó el proyecto de un impuesto extraordinario: "Es cazar en el zoológico"

El empresario aseguró que la cadena de pagos en el sector está rota, pero que sus empresas mantienen el abastecimiento y cumplen con los precios pactados

El empresario Alfredo Coto, dueño de la reconocida cadena de supermercados, criticó el proyecto de aplicar un impuesto extraordinario a las empresas del sector, en el marco de la emergencia por la epidemia de coronavirus.

"Hay que sacar la plata de algún lado. Yo tengo muchas propiedades en la Argentina, muy bien ubicadas y me lo toman como un activo, que ahora ya no es un activo. Si van a cobrar impuesto sobre eso, estamos embromados", aseguró en declaraciones radiales.



"Si vamos a correr al aparato productivo, esto se acabó. Se caza en el zoológico, no hay más...", agregó el dueño de la empresa de supermercados.

Luego, destacó que su compañía no dejó de pagarles a sus empleados y que todo lo que venden pasa por la AFIP. También detalló que cumplen con los 9.500 precios acordados, entre ellos, los 2.500 Precios Máximos dispuestos por el Gobierno.



Sobre el poder que tendrán a partir de ahora los intendentes para controlar precios, Coto también mostró reparos. "Ahora le dieron el poder de policía a los intendentes. Le doy un consejo de alguien que conoce esta economía cambiante durante los últimos 50 años. Hay intendentes que van a ser justos y hay algunos otros que son un peligro con semejante poder", indicó.



En ese contexto, se refirió al episodio de clausura de uno de sus supermercados en la localidad de Ramos Mejía. "Fue una cosa arbitraria, fuera de contexto. Querían a toda costa buscar algo que no había. Evidentemente es un tema asociado con otro tema, el megamercado que pararon hace cinco años en Isidro Casanova", destacó Coto. Y detalló que se trata de un centro comercial que está terminado en un 75% y que podría dar trabajo a 600 personas, sin embargo fue parado por el municipio.



"Revisaron todo y no encontraron nada. Y a la noche dicen ‘vamos a ir a clausurar’ firmado por la Municipalidad de La Matanza. Por eso fui. Pero no vino nadie. Y a las 10 de la noche vinieron dos de incógnito y cerraron, pusieron la faja desde afuera", relató el empresario.



Coto también se refirió, brevemente, a las compras masivas de alimentos autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social a precios más altos que los supermercados. "Yo lo hubiese ayudado, si me hubiese pedido ayuda", dijo, sin mencionarlo, en relación al ministro Daniel Arroyo.



También elogió al presidente Alberto Fernández por las medidas tomadas para contener la expansión de los contagios por el coronavirus. "Por la reacción que tuvo de parar todo, vio las cosas antes", dijo Coto.



Sin embargo, alertó sobre el quiebre de la cadena de pagos en el sector y la necesidad de ir autorizando, de a poco, la puesta en marcha de algunas actividades. "La cadena de pagos está rota y, a veces, hay algunos ruidos en cuanto al abastecimiento, aunque no es nuestro caso. Hay empresas que están cerrando, que no pueden pagar. En Tierra del Fuego van a pagar 20% o 30% de los sueldos", detalló.



"Van a tener que tomar medidas y algunas actividades las van a tener que poner en marcha, mientras que no sean de riesgo. Está la parte económica, la gente sufre hambre. El que tenía un trabajo en negro, no lo tiene más, y si vivía al día, tampoco", concluyó.