La AFIP descubrió más de u$s2.600 millones en 950 cuentas sin declarar

La AFIP descubrió que un pequeño grupo de contribuyentes oculta al fisco más de u$s2.600 millones en 950 cuentas radicadas fuera del país

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió que un pequeño grupo de contribuyentes oculta al fisco más de u$s2.600 millones en 950 cuentas radicadas fuera del país, gracias a un acuerdo de intercambio de información tributaria con los estados miembros de la OCDE.

Las cuentas tienen un mínimo de un millón de dólares cada una y no fueron declaradas. De esos contribuyentes, según pudo confirmar BAE Negocios, 700 no admitieron poseer activo alguno en el extranjero o directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales como si no llegaran al mínimo para su pago.



Los inspectores de la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP empezaron a evaluar antes de la cuarentena un paquete de información sobre cuentas financieras al que tenían acceso desde 2017 pero que la administración de Mauricio Macri había decidido no utilizar.

El objetivo era ampliar la base imponible del impuesto a los Bienes Personales. Solo en la primera etapa de trabajos para desencriptar y procesar las bases de datos recibidas, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont identificó 950 colocaciones financieras de argentinos con altos patrimonios que presentan saldos por más de u$s1 millón y que no fueron declaradas por sus beneficiarios finales en las declaraciones juradas de Bienes Personales.



Según consta en el Anuario Estadístico 2017, el último con datos anuales consolidados, apenas 32.484 contribuyentes admitieron acumular riquezas por más de u$s1 millón, incluyendo inmuebles, vehículos y activos líquidos tanto en Argentina como en el exterior.

Entre todos reunían cerca de u$s104 mil millones, según sus presentaciones de Bienes Personales. El lote se disparó después del último blanqueo de capitales. En 2015, los millonarios declarados como tales ante el fisco eran menos de 10 mil y la riqueza que admitían no llegaba a los u$s35 mil millones.



Entre los titulares de las 950 cuentas que ahora descubrió la AFIP hay tres grupos: los que declararon bienes en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales por un monto inferior al que figura en la información recibida, los que no declararon bienes en el exterior y los que directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales, como si sus patrimonios no llegaran a dos millones de pesos.



Quienes ocultaron a la AFIP la existencia de cualquier colocación en el exterior (los integrantes del segundo y el tercer grupo) son 700 argentinos con altos patrimonios.

Sus tenencias, según las fuentes que pudo consultar este diario, suman u$s2.000 millones. Lo que debieron pagar por Bienes Personales solo en el último año fiscal equivale a u$s50 millones



Entre los activos identificados por el organismo alrededor del mundo existen colocaciones financieras individuales por más de u$s20 millones cuyos beneficiarios finales no presentaron declaración jurada de Bienes Personales, señala Bae Económico.