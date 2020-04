Rubinstein: "Tendrían que bajar 30% los salarios públicos porque la gente tampoco tiene mucho en que gastar"

En medio de la caída económica, el economista Gabriel Rubinstein propuso como medida para salvaguardar a las empresas que se bajen un 30% los salarios

En el marco de la caída de la economía que provoca el parate total por la cuarentena obligatoria, el economista Gabriel Rubinstein propuso como medida para salvaguardar a las empresas que se bajen un 30% los salarios. Según su visión, al tener menos en qué gastar -dado que tiene que acatar con el aislamiento-, la gente destina su sueldo para ahorrar.



En declaraciones a TN, Rubinstein consideró que "el Estado debería pagar los sueldos de las empresas privadas", con el objetivo de "garantizar que siga el aparato productivo para que, cuando termine la crisis, siga intacto".



En su análisis, el economista sostuvo que el sector privado tiene que superar todo el parate económico "sin quebrar en el medio, pero tampoco tiene que endeudarse". En ese sentido responsabilizó al Gobierno nacional: "¿Por qué vas a endeudar a una empresa por una decisión que vos tomás obligando a que no trabaje?". "Es una crisis mucho más profunda que la de 2001, porque es una decisión del Estado parar la economía", agregó.



Tras cuestionar las medidas del Poder Ejecutivo destinadas a asistir al sector privado en medio de la pandemia -"el programa debería ser cinco veces más grande", opinó-, sugirió seguir el ejemplo de Racing Club, que redujo un 30% los sueldos de su plantel profesional y cuerpo técnico: "Las empresas deberían bajar los salarios, ya sea por el mecanismo de suspensiones o porque el Estado lo propicia, mientras dure la cuarentena".

La polémica propuesta de Rubinstein apunta a aquellas empresas "que trabajan cero o muy poco": "Que bajen los salarios para que el subsidio que le pague el Estado le permita preservarse para el futuro".



"Tendrían que bajar 30% los salarios públicos también, porque la gente tampoco tiene mucho en que gastar. Si le pagás el 100%, lo va a ahorrar. Y en realidad, si le bajas el sueldo hoy, que no se transporta, no sale a la calle, no va al cine, tiene menos gastos. Si el Estado bajara los sueldos, que lo debería hacer, el problema fiscal no sería grande", opinó.



"Al empresario no le podes cargar que pague impuestos y salarios como si no pasara nada, cuando vos como Estado le decís que tiene que cerrar", enfatizó sus cuestionamientos a las medidas del Ejecutivo.



En ese sentido, remarcó: "No hay que tenerle miedo a la emisión monetaria que tenés que hacer para que se preserve el aparato productivo argentino, para que cuando termine todo esto sea parecido a como era antes".



"A lo mejor tenemos que convivir con inflaciones más altas más tiempo, porque es una manera de ir licuando la emisión monetaria que vamos a tener en esta etapa", declaró Rubinstein, quien analizó que "si se hacen bien las cosas" la emisión fuerte no se trasladaría a una hiperinflación. "No habría que tenerle miedo", insistió.