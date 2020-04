Carlos Melconian: "Hay que salvar a las empresas para salvar a los trabajadores, no jodan con nuevos impuestos"

Carlos Melconian, economista y ex presidente del Banco Nación de la gestión Cambiemos, dio una entrevista radial en la que repasó el contexto económico en medio de la pandemia, el impacto de la crisis en las empresas y su opinión sobre algunas posibles medidas, como el impuesto a las altas rentas.



El economista enfatizó sobre la necesidad de dejar de lado la grieta y las cuestiones ideológicas. "Tiene que haber consensos políticos de acá a la China. Déjense de embromar con la grieta porque viene un período de no grieta. Si en las primeras dos medidas ya tenemos problemas con el fideo y el alcohol en gel, estamos jodidos", expresó.



Según su visión, en este proceso se requiere hacer un diagnóstico y una evaluación del costo macroeconómico y del costo fiscal de la pandemia del coronavirus. "Este proceso es para evitar el deterioro, no es para crecer", aclaró. Entre las medidas, recomendó mantener la cadena de créditos profundizando la garantía Estatal y dando liquidez al sistema bancario.



En su charla, resaltó que "hay que salvar las empresas para salvar a los trabajadores, no jodan con nuevos impuestos". En ese sentido, criticó las ideas de impulsar un impuesto a las personas de más alto patrimonio y consideró se planteó la idea sin haber realizado previamente una medición de cuánto permitiría recaudar.



Por eso, resaltó que hay que pensar —"con los pies sobre la tierra"— cómo se van a financiar todas las medidas tomadas en el marco de la crisis por la pandemia. "Dicen que ‘lo paguen los ricos’ pero no han hecho ni los números. La Argentina va a un déficit fiscal muy complicado. Y todos los genios que van a a la televisión, si hacen los números, se dan cuenta que son dos mangos con 20. Es todo para la gilada", explicó.



"La Argentina no debe perder el hambre de algo que habíamos perdido, que es la inversión. El presidente tiene que liderar el proceso, echar a todos los loquitos que atentan contra la inversión, Seguir pensando en no socavar el futuro", dijo Melconian.