Pymes porteñas piden un Plan Marshall con condonación de impuestos y créditos a tasa 0

El titular de Fecoba dijo que hay sectores que están cerca de desaparecer si no se echa mano urgente a un plan de salvataje en la región metropolitana

El presidente de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), Fabián Castillo, alertó que las pequeñas y medianas empresas porteñas "están entrando en fase de no retorno", por lo que pidió "un Plan Marshall" para el sector que contemple condonación de impuestos y créditos a tasa cero.



"Nos preparamos para un escenario de alta mortalidad en el sector", afirmó Castillo en el marco de una reunión del Comité de Crisis de Fecoba, realizada de manera virtual entre los representantes de las diferentes cámaras que la conforman.



El dirigente gremial pyme señaló que "a casi un mes de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, asistimos a una realidad de gran impacto", y advirtió que "hay sectores que, si no se instrumenta un plan de salvataje vía condonación de impuestos y créditos a tasa cero, van a desaparecer".



"No estamos viendo que se esté pensando en el día después. Lo que habrá que implementar es un Plan Marshall para el comercio y la industria pyme con instrumentos que permitan levantar las persianas, mantener al personal y reinsertarnos en la actividad productiva", sostuvo Castillo.



Puntualizó que "bares, pizzerías, peluquerías, heladerías, ópticas, mueblerías, inmobiliarias y comercios de marroquinería, calzado e indumentaria están cerca de desaparecer si no se echa mano urgente a un plan de salvataje en la región metropolitana".



El Plan Marshall lo aplicó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a reconstruir a los países de Europa que quedaron devastados, y para ello se otorgaron ayudas económicas por US$ 14.000 millones.