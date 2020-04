Advierten que la vacuna contra el coronavirus puede que nunca se desarrolle y el virus podría desaparecer

Es posible que nunca se desarrolle una vacuna contra el coronavirus mortal, advirtió el destacado inmunólogo Ian Frazer. Cuáles son sus argumentos

Es posible que nunca se desarrolle una vacuna contra el coronavirus mortal, advirtió el destacado inmunólogo Ian Frazer, quien coinventó la innovadora vacuna contra el virus del papiloma humano, también dijo que era posible que Covid-19 pudiera disminuir naturalmente, volviéndose menos efectivo por sí solo.



El australiano señaló que tratar de inmunizar contra el coronavirus era como tratar de inmunizar contra el resfriado común, de difícil a imposible.



Y agregó: "Es difícil dar con las vacunas para las enfermedades del tracto respiratorio superior, porque este virus aterriza en el exterior".



El profesor Frazer, de la Universidad de Queensland, dijo que 100 equipos en todo el mundo estaban probando vacunas, pero enfatizó que no había un modelo de cómo atacar a Covid-19.



"Vacunar contra la gripe fue más sencillo", dijo. En cambio, "el coronavirus no entra en uno, se queda en las células de la superficie de los pulmones", agregó. "Todos estos virus de la gripe entran, por lo que el cuerpo puede luchar y producir células T".



"Este nuevo virus no mata las células, las enferma. Por el momento no sabemos cómo hacer que funcione una vacuna contra el coronavirus. Es por eso que hay 100 vacunas bajo prueba con un enfoque distinto. No sabemos si alguno de ellos funcionará", sostuvo.



En una consideración más positiva, Frazer señaló que nunca se desarrolló una vacuna para el SARS después de un brote en China en 2003, pero se detuvo por sí solo.



El virus se volvió menos efectivo al pasar de un infectado a otro, explicó, algo que también podría suceder con Covid-19.



"Bien podría ser lo mismo con este virus. No es muy efectivo para enfermarnos. Y puede volverse menos efectivo ", concluyó.