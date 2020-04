Álvarez Agis: "Hay margen para mejorar la oferta, si la cosa está lejos hay que ofrecer más plata"

El titular de PxQ y un economista escuchado por el presidente dijo que el mayor riesgo de default es la brecha cambiaria. Criticó la estrategia de Guzmán

Emmanuel Álvarez Agis, el titular de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, marcó sus diferencias con algunas políticas que está llevando a cabo en lo económico el Gobierno de Alberto Fernández. El economista, de diálogo con el Presidente y que de hecho sonó como candidato a llegar al ministerio de Economía (incluso le presentó un plan integral al mandatario) afirmó que hay margen para que Martín Guzmán mejore la oferta a los bonistas pero alertó que en caso de que el país caiga en default lo más preocupante se verá en términos de la brecha cambiaria.

Balanz Capital, Álvarez Agis aseguró que "esta es la peor Convocado en una videoconferencia organizada por, Álvarez Agis aseguró que "esta es la peor crisis del capitalismo en su historia" y que "va a ser de las peores crisis económicas que se va a enfrentar el mundo".

En ese contexto, la situación para la Argentina será muy compleja. Estima que el país está yendo a un déficit primario de entre 5,5% y 7% este año, dependiendo la duración de la pandemia del COVID19.

Te puede interesar Agencias de loterías y quinielas siguen cerradas: advierten que hay 120 mil puestos de trabajo en peligro

"Si la cuarentena es larga (alrededor de 4 meses) y la Argentina entra a default, al economía caería 7,2% este año" , pronosticó.

Álvarez Agis fue crítico de la política oficial de inyectar liquidez vía el sistema financiera para asistir a las Pymes con los créditos al 24% (que se dieron muy pocos). Además de los riesgos de trasladar la insolvencia de las empresas al sistema financiero (lo que explica la reticencia de los bancos a volcar ese dinero indiscriminadamente), generó una suba del tipo de cambio paralelo.



" Se inundó de liquidez la economía y la brecha se fue al 63%. Hubo mala decisión de política monetaria que no solo no incrementó el crédito sino que ensanchó la brecha ", dijo el titular de PxQ.



No cree, sin embargo, que la mayor inyección de ", dijo el titular de PxQ.No cree, sin embargo, que la mayor inyección de pesos haga que la inflación se dispare este año en la Argentina. De hecho, en el peor de los casos, calcula un IPC en torno al 40% para este 2020.

"Si hay alguo bueno que Cristina le dejo a Macri es poca deuda. Si hay algo bueno que Macri le dejo a Alberto es una economía desmonetizada. Entramos en este impulso monetario desmonetizados lo que hace que sean chicos los riesgos de espiralización inflacionarios", explicó el economista.

Te puede interesar Cómo solicitar el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos

Con respecto a la reestructuración de la deuda, y si bien destacó que el ministro de Economía Martín Guzmán dijo que está es la única propuesta, puede no ser tan así. " Es lógico que haya dicho eso, esto es un una negociación. No podés ser Groucho Marx y decir esta es mi oferta pero si no les gusta tengo otra ", admitió.

Así y todo, destacó que "hay más margen para mejorar la propuesta" a los bonistas. " Esto va a implicar que Argentina tenga que aceptar una contraoferta de los acreedores y que esta implique una mejora", arriesgó. "Si la cosa está lejos hay que ofrecer más plata ", enfatizó Álvarez Agis, en tono dialoguista con los bonistas en contraposición con la postura de firmeza que está mostrando Guzmán.

Otros definiciones del titular de PxQ por la deuda fueron las siguientes:

Te puede interesar Milei asegura que Alberto Fernández está "llevando a Argentina a un desastre"

-"La distancia por un arreglo de los bonos globales es corta. Entendiendo que el coronavirus reduce lo que Argentina te puede ofrecer. ¿Estará el acreedor dispuesto a aceptar eso?"

-"Hay un elefante blanco en la habitación que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo va a tener que entender que ningún año de los próximos 20 se pueden hacer desembolsos fuertes".



-"Hay que ver qué pasa el 20 de mayo con pago al Club de París, si se puede negociar a tiempo para no hacer el desembolso"



-" Un acuerdo parcial de la deuda donde entren ciertos bonos y otros no es posible pero no lo veo como un objetivo"



-" En el medio de la pandemia el riesgo de entrar en un default es la brecha cambiaria"

-"Pero no veo los típicos problemas como el corte del sector privado, corrida bancaria, cortar un aluvión de inversión extranjera. Porque la pandemia le pone un paréntesis a todo eso. Se materializa después, en todo caso, por eso no hay que ponerse contento"



-" El día antes de llegar a un acuerdo por la deuda los dos bandos se están insultando. Esto está dentro de lo previsto "