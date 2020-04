¿Habrá acuerdo por la deuda y se evitará el default?: esto opina Luciano Cohan

El economista y socio fundador de la consultora Seido, analizó el escenario que enfrenta el Gobierno argentino frente al tema deuda

El economista Luciano Cohan, socio fundador de la consultora Seido, pronosticó que la "Argentina va a llegar a un acuerdo con los bonistas", debido a que la posición de las partes "no es tan lejana como parece" y existe "algún espacio" para que haya un entendimiento.

Cohan es licenciado y magister en Economía de la Universidad de Buenos Aires; fue subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y socio de la consultora Elypsis.



Cohan, en un reportaje con la agencia Télam, dijo que "nuestro escenario base es que Argentina va a llegar a un acuerdo. Puede no ser ahora, o incluso no ser un acuerdo similar a la oferta que vimos la semana pasada, pero yo creo que Argentina va a evitar el default. Y esto va a ser una buena noticia. No sé si se va a dar en las próximas semanas, porque no tengo claro si esto va a pasar en mayo, pero yo creo que nuestro país va a lograr escaparle al default".

"La posición de las partes no es tan lejana como parece, y creo que hay algún espacio para que haya algún acuerdo", agregó.



Respecto de si el el FMI ha jugado un rol en la negociación, el economista afirmó a la agencia de noticias que "hay que entender que el FMI es una parte más de la negociación porque es un acreedor. Con lo cual, en esta instancia de la negociación, le toca estar del lado de la Argentina. Después les tocará a ellos negociar con Argentina su propio acuerdo el año que viene o el otro, pero su rol ayuda a la negociación incluso desde el lado de darle una justificación a los bonistas para poder efectuar una quita".