En bancos crece el alerta por la caída de los plazos fijos: ¿es suficiente la suba de tasas para revertirlo?

Los plazos fijos en pesos cayeron al mínimo de los últimos tres meses. En las entidades lo atribuyen al cierre de los bancos durante la cuarentena

Los bancos enfrentan, hoy por hoy, varios frentes de tormenta. Uno de ellos es la morosidad de los individuos es la que, por ahora, va al frente, con un 7% al 9%, según los distintos bancos consultados.

Si se comparan estos números estimativos y parciales con lo que se sabe del resto del sistema financiero, por los datos del Banco Central, la conclusión es que ya se evidencia un salto: según el BCRA, la demora en los pagos de las familias en febrero último era del 4,6 por ciento.



La morosidad de los créditos a empresas -que ya se situaba en el 8,1% en febrero-, también se ha visto impactada en las últimas semanas. Todavía no hay una estimación del ratio al que podría llegar esa irregularidad. Pero en los bancos consultados por iProfesional existe un consenso de que en las empresas será peor que en las familias.



"No nos sorprendería que se duplique", admitieron en una de las entidades líderes consultadas.



Otro indicador clave que monitorean en el día a día refiere a la evolución de los depósitos. Los plazos fijos en pesos cayeron al mínimo de los últimos tres meses, pero en las entidades explicaban que esa tendencia negativa se dio en plena cuarentena, durante la cual los bancos estuvieron cerrados, y después parcialmente abiertos.



Hubo plazos fijos que vencieron -por más de $100.000 millones- y no pudieron renovarse porque los ahorristas no podían entrar a las sucursales. En su mayoría era de parte de jubilados o de personas que no se manejan por la web del banco.



La luz "amarilla" en los bancos se encendió cuando en las redes sociales se viralizó que las ventanillas de las sucursales no abrían para las operaciones en pesos ante la existencia de un "corralito".



Frente a esa circunstancia, el Banco Central incluyó -en una resolución- la posibilidad de que los grandes ahorristas pudieran sacar el efectivo mediante un previo acuerdo con el gerente de cada sucursal.

¿Una medida que no alcanza?

Hace una semana, la tasa de los plazos fijos minoristas experimentaron un salto de casi 10 puntos porcentuales, debido a que el Banco Central (BCRA) decidió fijar un piso para la remuneración por depósitos de hasta $1 millón.



La norma estableció que mínimo rendimiento será equivalente al 70% de la tasa de referencia. Como esta última está fijada en 38%, los ahorristas recibirán, al menos 26,6%.



Esa tasa garantizada es la misma que tienen los plazos fijos UVA precancelables y que el cliente percibe cuando opta por rescatar su depósito a partir del día 30 y perder el ajuste por inflación.



En febrero, cuando el Central relanzó los depósitos UVA, había establecido ese piso de tasa con la idea de que el ahorrista que precancelara se llevara un premio similar al que pagaba un depósito tradicional a 30 días.



En aquel entonces, la tesis se constataba casi a la perfección: la tasa de referencia estaba en 48% y los plazos fijos tradicionales pagaban 33,1%, es decir, un 68,9% de la tasa de política monetaria.



Sin embargo, la dinámica de las últimas semanas había mostrado todo lo contrario. Las remuneraciones de los plazos fijos se derrumbaron y varias entidades pagaban hoy menos de 20% por tomar depósitos a 30 días.



Desde el 19 de marzo ─un día antes de que se estableciera la cuarentena general obligatoria─ hasta antes del último cambio, las tasas minoristas perdieron más de 9 puntos porcentuales. Ese fenómeno llevó a los ahorristas a desarmar masivamente sus depósitos bancarios.



Según las estadísticas del Central, la remuneración promedio para los plazos fijos minoristas cerró hoy en 17,5%, lo que representa una tasa mensual de 1,5%. Es decir que el rendimiento está por debajo de la inflación mensual, que no perfora el 2% desde hace varios años.



En las últimas semanas, incluso, resultaba más conveniente tomar un plazo fijo UVA precancelable y retirarlo al día 30, antes que constituir un plazo fijo tradicional. Es que en la primera opción el ahorrista obtenía 26,6%, mientras en la segunda, el banco que más pagaba ofrecía 23%.



Pese a los cambios introducidos por el BCRA, las entidades ven que la última suba del tipo de interés no alcanza: con una tasa mensual del 2,2%, los plazos fijos perderían contra la inflación, si se confirma que el dato de abril se ubicará por encima del 3,3% que arrojó el índice en marzo.