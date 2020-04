¿Cuándo y cómo volverán los cines?: cadenas ajustan protocolos y arrecia la batalla con los sindicados por el pago recortado de sueldos

Las compañías nucleadas en CAEM ya discuten criterios para la venta de tickets y el ingreso a las salas. Más de 8.000 empleados cobrarán menos en abril

En sintonía con el cierre de los emprendimientos que convocan a un amplio número de personas, los cines mantienen las pantallas en negro y entre las compañías del segmento crece la preocupación financiera a la par de que continúa la incertidumbre respecto de cuándo volverán las proyecciones en todo el país.

Es a partir de esa indefinición que las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla (CAEM) comenzaron a diseñar un protocolo con el fin de acelerar el retorno. Las pautas en cuestión, acercadas a las organizaciones sindicales, imitan lo establecido en otros rubros en lo que hace al distanciamiento social y el énfasis en la higiene.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), fuentes consultadas por iProfesional señalaron que en los complejos se implementará la limpieza permanente de las centrales de emisión automatizada de tickets -bajo una modalidad similar a la establecida hoy para los cajeros automáticos-, distanciamiento en las filas de ingreso a las salas y puntos de compra de golosinas y comestibles, y desinfección permanente de baños y corredores.

Voces de la actividad aseguraron a este medio que no faltan las compañías que evalúan retirar alfombrados y otros detalles de las salas que podrían complicar la limpieza. Al mismo tiempo, se implementaría la medición de temperatura de los asistentes y, por supuesto, la implementación de una separación rotunda en las butacas.

Respecto de esta alternativa, Matías Sánchez, referente de SUTEP, comentó que las cadenas comenzaron a trabajar en el protocolo tras un pedido de las organizaciones que integran a los shoppings. "Para las butacas no hay un criterio establecido todavía. Entre las empresas están quienes plantean dejar un lugar libre de por medio, pero es algo visto como muy optimista. La otra opción que se baraja es dejar directamente una hilera completa de butacas entre fila y fila", dijo a iProfesional.

"El inconveniente que plantea la última opción, más allá de que en términos sanitarios sería la más efectiva, es de orden económico. Con butaca libre de por medio, las salas funcionarían al 50 por ciento de su capacidad. Con la otra alternativa bajaría al 25 por ciento. Claramente no le resultaría nada redituable a las cadenas", precisó.

En cuanto al retorno de las proyecciones, Sánchez expresó que la CAEM evalúa como salida más inmediata la apertura de las salas a partir del mes de septiembre. Por supuesto, con proyecciones acotadas en términos de oferta de películas y previendo que tampoco habrá una afluencia de público masiva.

"Septiembre se plantea como mes más cercano, siempre y cuando se cumplan con todas las pautas sanitarias y también la pandemia esté más controlada. No debe suponerse como una reactivación total, si no como una vuelta paulatina de los cines. Ahora, si no hay mejora en el escenario sanitario, en ese caso ya tendremos que empezar a pensar en diciembre", advirtió.

Mientras se discuten estos aspectos, los trabajadores del rubro siguen batallando por cobrar el 100 por ciento de sus sueldos, algo que no ocurriría con los haberes correspondientes al mes de abril. Si bien una reciente intervención del Ministerio de Trabajo erradicó las suspensiones y despidos en la actividad, las empresas de la CAEM ya avisaron que abonarán el 75% de cada salario.

CAEM integra las cadenas Hoyts Cinemark, Cinépolis, Cinema Plata y los cines Atlas, compañías que controlan alrededor de 40 complejos de cines y más de 320 pantallas en todo el país. Combinadas, estas firmas representan el 53 por ciento del "market share" del mercado local en términos de ventas.

"Estamos negociando para que no nos paguen sólo ese 75 por ciento. Después de todo las empresas sólo cubren un porcentaje bajo de los salarios, ya que el 50 por ciento corresponde a aportes del Estado por la situación de pandemia. Las cadenas incluso están siendo exceptuadas de realizar determinados aportes. Los más de 8.000 trabajadores del sector no pueden afrontar el día a día con sueldos ya de por sí bajos y ahora recortados", dijo Sánchez.