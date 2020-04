Bono ANSES de 10.000 pesos: cuántos nuevos beneficiarios podrían sumarse a los ya aprobados

Si bien ya hay casi 8 millones de personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia, se están considerando los casos de los que fueron rechazados

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), es decir el bono de $10.000, será otorgado hasta el momento a casi 8 millones de personas.

Sin embargo, en estos días los interesados que fueron rechazados para obtener el beneficio están ingresando a hacer algunas modificiaciones en sus datos, para que posteriormente se vuelva a considerar su situación.



Con la revisión de los casos rechazados, se estima que se llegará a 8.963.000 el total de beneficiarios del bono de $ 10.000. Este número marca un incremento de 1,1 millón más que los 7.854.316 informados en la primera etapa de la inscripción.



Hubo más de 4 millones de inscriptos que fueron rechazados en la primera revisión. Este rechazo era porque no cumplía con alguno de los ítems que se debían tener en cuetna para su pedido, como por ejemplo tener ingresos provenientes de empleos en relación de dependencia, ser Monotributista C o superior o autónomo, contar con ingresos por beneficios previsionales, falta de actualización de datos personales, tener planes sociales, ingresos, gastos o bienes registrados en AFIP incompatibles con la percepción del bono.



Aunque algunos de estos casos son revisados automáticamente por la ANSES, como por ejemplo los que se quedaron sin empleo entre febrero y marzo ya que recién ahora está ingresando en el organismo la declaración jurada del empleador del cese del contrato laboral, otros datos los debe modificar el inscripto para que su caso pueda volver a tenerse en cuenta, como por ejemplo la falta de actualización de los domicilios o del estado civil, entre otras cosas.



De estos casi 9 millones de beneficios presupuestados, se estima que el 60% de los 15 millones de hogares o familias están "en situación de vulnerabilidad económica", contados uno por uno, por número de DNI y otros datos personales y familiares, informa Clarin. Se trata de asalariados y cuentapropistas informales, monotributistas de bajos recursos y trabajadores de casas particulares (personal doméstico), de acuerdo al alcance fijado por el DNU y la reglamentación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



En este contexto, según la Dirección de Economía, Igualdad y Género, dependiente de la Secretaria de Política Económica de Hacienda, la población en EPH –Encuesta Permanente de Hogares del INDEC- de 18 a 65 años, con nacionalidad o residencia argentina menor a 5 años, con un ingreso menor a $45.000 que no percibe ni pensión ni planes sociales es, proyectada al Censo, de 13.112.061 personas.