Cristina y Sergio Massa aprueban un plus de hasta 70.000 pesos a empleados del Congreso

Este incentivo monetario lo recibirán los trabajadores que hayan concurrido al Palacio Legislativo desde que se declaró la cuarentena

El personal del Congreso de la Nación que está trabajando durante el período de aislamiento por el coronavirus recibirá una suma salarial adicional especial por "Emergencia Sanitaria".



El plus, que equivale a 13,56 módulos por día de efectivo cumplimiento de tareas, les será otorgado a los empleados que hayan concurrido al Palacio Legislativo desde que se declaró la cuarentena.

Esto equivale a $2.300 po día, cifra que no servirá como base de cálculo para cualquier otro adicional, bonificación o suplemento y no será objeto de los aportes y contribuciones de leyes previsionales y asistenciales ni de las retenciones por cuotas sindicales.



El incentivo monetario fue autorizado a través de una resolución conjunta firmada por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner; y por su par de Diputados, Sergio Massa, indicaron los voceros.



El período establecido para la suma no remunerativa será desde el 20 de marzo pasado al próximo 10 de mayo, ambos días inclusive, pudiendo ser prorrogado.

De esta manera, si un trabajador asistió al Congreso los 25 días hábiles desde el 20 de marzo a la fecha, estará percibiendo un plus de $57.500. Y se le sumarán otros $11.500, lo cual daría un total de $69.000.



Fueron excluidos del plus los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento del Congreso de la Nación.