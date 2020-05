Advierten que los commodities están en su valor más bajo en 50 años

La propagación de COVID-19 ha evolucionado de ser un problema regional a una emergencia de salud pública global, señaló desde FinGuru, Darío Epstein

"La propagación de COVID-19 ha evolucionado de ser un problema regional en China a una emergencia de salud pública global. Además de la tragedia humana, el virus está teniendo graves consecuencias económicas", señaló desde FinGuru, Darío Epstein, en su columna para Clarín.



"La estrepitosa caída de los llamados commodities, un término que generalmente se refiere a un bien básico extraído de la naturaleza que se usa en los procesos de producción, responde al colapso de la demanda a nivel mundial de ciertos productos que todos consumimos cotidianamente. Son productos que independientemente del lugar donde se obtienen o quién sea el productor poseen características similares, sus precios son determinados en un mercado y pueden ser comprados o vendidos al mismo precio en cualquier lugar del mundo", agregó.



Tomemos el petróleo como ejemplo. Al no haber automóviles en circulación, aviones en el aire o industrias operando, su demanda cayó a niveles mínimos históricos arrastrando así la cotización internacional. En semanas recientes, el precio del contrato futuro del petróleo, llegó a cotizar en u$s0 por barril y, en días siguientes, se cotizó por debajo de u$s0 por barril.



"Ahora bien, la pregunta que nos formulamos es si los precios de los commodities reflejan la realidad de una economía mundial mejor o peor que el nivel de los mercados bursátiles. La respuesta debería ser sencilla, pero hoy estamos viendo que, por los efectos de la pandemia, esto no es así", señala Epstein en su columna para el matutino.



Los mercados financieros, esto es, los mercados que incluyen herramientas como las acciones, los bonos, las divisas y los commodities, están inseparablemente vinculados de varias maneras, lo que hace que las tendencias y eventos en un mercado afecten el movimiento de precios en otros mercados.

Esto se debe a una simple realidad: debido a que las empresas que cotizan en las bolsas de valores perforan, excavan, producen y refinan productos básicos, las decisiones de los inversores en el mercado de valores pueden afectar los precios y de toda la economía. Es decir, los mercados generalmente reflejan de manera conjunta el estado de la economía real.



"Pero este año nos muestra que la realidad es otra. Cuando el 23 de marzo pasado las principales bolsas del planeta tocaron sus mínimos desde el comienzo de la corrección causada por el COVID-19, el precio del petróleo, por ejemplo, aun no había comenzado a sufrir de lleno el impacto del COVID-19. Hoy, los mercados ya han recuperado más de la mitad de la corrección que sufrieron en marzo, pero el petróleo sigue peleando por recuperar una tendencia alcista", puntualiza Epstein.



Pero el petróleo no es el único commodity. El índice más famoso de materias primas es el Thomson Reuters/Jefferies CRB Index (TR/J CRB), el más antiguo y tradicional. Fue en su comienzo calculado por el Commodity Research Bureau en 1957 y se compuso en su inicio de 28 commodities, pero actualmente posee 19 commodities que cotizan en las mayores bolsas. La última vez que este índice estuvo en niveles tan bajos como hoy, fue en el año 1972.



"En 2020, claramente el producto estrella ha sido el oro, liderando el ranking con el 12,7% de suba acumulada, superando de lejos el momento que pasan el resto de los metales preciosos. Ni hablar del petróleo, con una caída del 76,7% y de los commodities agrícolas o bien industriales como el cobre o el aluminio, muy dependientes del ciclo económico. El oro fue el commodity que más subió porque los inversores lo consideran como un refugio en tiempos de incertidumbre", puntualizan desde FinGuru.



Sin embargo, un camino distinto recorrió el mercado bursátil. Excluidos los metales preciosos, una de las grandes incógnitas de estos últimos meses fue ver cómo recuperaron los precios de las acciones, al tiempo que continuó la debilidad de los commodities. ¿Por qué ocurre este fenómeno?



"Podemos decir que el precio de una acción representa la opinión sobre la salud a largo plazo de la empresa, mientras que el precio del contrato de un commodity es una interpretación de la demanda de ese commodity a muy corto plazo. Recordemos que el precio de una acción refleja el flujo de fondos de todos los años por venir, mientras que el precio de un commodity es el precio del vencimiento del contrato a futuro más próximo", detalla Epstein.



Por este motivo, en 2020, los commodities y los índices bursátiles profundizan el distanciamiento entre el corto y el largo plazo. Hay optimismo entre los inversores de cara al futuro pero opinan que la economía mundial en los próximos meses, no va a generar mucha demanda de las materias primas que utilizan las industrias para perforar, excavar y producir y que utilizamos nosotros para transportarnos.



"La pandemia ha abierto en sus inicios una profunda grieta en la cadena de producción mundial porque se originó en China, la fábrica del mundo. Pero pronto la crisis se trasladó y se transformó en una crisis de demanda a medida que las economías se fueron cerrando para protegerse del coronavirus", concluye Epstein en su columna para Clarín.