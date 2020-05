Comercios minoristas se quejan por "competencia desleal" de los supermercados

Señalan que las grandes cadenas pueden operar en rubros o comercializar productos, que están vedados para ellos ,en plena cuarentena. Qué más dijeron

Las pymes volvieron a expresar sus quejas ante las disposiciones oficiales que permiten a los supermercados operar en rubros o comercializar productos que están vedados para los comercios minoristas que dan a la calle, y que están obligados a mantener sus persianas cerradas por la imposición del aislamiento social.

Así, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostraron su indignación porque los locales de grandes superficies siguen ofreciendo productos que no son de primera necesidad y plantea una desigualdad con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrador en la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

Polémica con las grandes superficies

"Los negocios dedicados a la venta de artículos como indumentaria, lencería, calzado, etc; no están habilitados para abrir. No obstante, las grandes superficies como hipermercados, gozan de esta excepción en el decreto presidencial y siguen vendiendo mercaderías no esenciales. Ante esta situación, CAME evalúa realizar una denuncia en Defensa de la Competencia, por trato desleal."

Esta queja ya había sido expresada días atrás por algunos intendentes del conurbano, como el titular de la comuna de Vicente López, Jorge Macri. "Es inentendible que esto suceda, y los comercios se quejan porque en los hipermercados ponen en primera línea los productos no indispensables" señaló el jefe comunal en su momento.

"Los comerciantes de electrodomésticos, indumentaria, juguetería, librería, blanquería, marroquinería, calzados, artículos de bazar y para el hogar, entre otros rubros, están haciendo un gran esfuerzo económico para subsistir ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, acumulando deudas" dijeron en CAME.

Los pequeños comerciantes apuntan contra los supermercados por ofrecer productos no eseciales

Caídas de los minoristas

"Sin embargo, se observa que las grandes cadenas están ofreciendo descuentos especiales de productos aprovechando la circunstancia, mientras que en la última medición de CAME las ventas minoristas retrocedieron un 57,6% en abril, más aún los rubros que permanecieron en cuarentena tuvieron una baja promedio de 75%.

Además, el 94,5% de las pymes relevadas no pudieron cubrir sus costos operativos." En varios municipios del país se ordenó que los hipermercados no puedan ofrecer a la venta artículos que no sean los estrictamente señalados como esenciales, justamente procurando poner un freno a la competencia desleal. Pero igualmente esto continúa sucediendo en gran parte de los distritos con restricciones a locales comerciales pymes.

Los comercios que venden solo electrodomésticos no pudieron trabajar normalmente

Poca gente

En abril, un mes completo dentro del aislamiento social preventivo obligatorio que fue flexibilizándose de a poco, las ventas minoristas cayeron 57,6% anual, medidas en cantidades. Incluye tanto modalidad online como en locales físicos. Pero mientras los rubros esenciales descendieron 31% anual, el resto tuvo una baja promedio de 75%. El 94,5% de los comercios pymes relevados tuvieron declives en sus ventas y no cubrieron sus costos operativos.

Hay que tener en cuenta que se compara con un mes de baja venta, como fue abril 2019, cuando cayeron 13,4% anual.

En general los comercios que abrieron igualmente vendieron poco, por la baja circulación de gente en las calles. Para casi todos los negocios fue un mes muy difícil porque aun vendiendo 16% menos, como fue el promedio del sector alimentos y bebidas, no se alcanzan a cubrir los gastos operativos.