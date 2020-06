Empresa provincial de telecomunicaciones recibe $150 millones para conectividad: ¿quiénes se beneficiarán?

Una empresa provincial de telecomunicaciones recibirá fondos para expandir la conectividad en distintas localidades donde los servicios son deficientes

Neutics, la empresa de telecomunicaciones de Neuquén, recibirá un Aporte No Reembolsable (ANR) de casi $155 millones de parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para desarrollar la conectividad en diversas localidades turísticas, hidrocarburíferas y mineras de esa provincia.

El dinero proviene de los fondos de Servicio Universal (FSU) que se abastece con el aporte del 1% de la facturación de todas las empresas de telecomunicaciones que operan en el país. El acuerdo se firmará por la tarde y estará a cargo del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini.

El uso más ágil de los fondos de Servicio Universal es uno de los principales reclamos que hacen los distintos actores del sector de las telecomunicaciones no sólo para alcanzar a las localidades no cubiertas o no suficientemente cubiertas sino también para mejorar la calidad de los servicios en aquellas áreas en donde la conectividad es deficiente.

En la emergencia que impuso el coronavirus quedó en evidencia el valor del acceso a internet para poder continuar desarrollando diversas actividades, como continuar con las clases en modalidad virtual, en el caso de los estudiantes, o poder teletrabajar en el caso de aquellas labores que permiten realizarla por esta vía.

Neuquén es una de las provincias que cuenta con uno de los mejores índices de penetración de la banda ancha fija, del 64,5% a septiembre de 2019, de acuerdo al CABASE Internet Index, el reporte sobre el estado de internet que elabora la Cámara Argentina de Internet, en base a datos del Enacom.

Sin embargo, y como suele suceder en la mayoría del país y de las provincias en particular, los promedios no siempre reflejan las realidades o los extremos que se advierten en cada zona de manera puntual en relación con el alcance de la conectividad y la calidad del servicio.

Es la razón por la que este desembolso por $154,5 millones será para Neutics se destinará a mejorar la conectividad en las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia, Las Coloradas, Chos Malal, Andacollo, Huinganco, Las Ojeas y Los Miche, Caviahue y El Cholar, Rincón de los Sauces y Villa del Curí Leuvú. También Villa Nahueve, Taquimilán y Los Catutos. Se trata de un despliegue de 251 kilómetros de fibra óptica, además de 251 kilómetros de enlaces radioeléctricos de alta capacidad.

Los detalles de cómo se implementarán los proyectos en estas diversas localidades se conocerán una vez que se realice el acto formal. La intención es que rápidamente se puedan poner en marcha nuevas obras para llegar con la conectividad a estas zonas que, en el marco de la pandemia, tienen la chance de volver más rápidamente a la actividad y capitalizar parte de ese movimiento.

Conectividad para turismo y otras actividades

La provincia de Neuquén tiene controlada la circulación del coronavirus. El último reporte del ministerio de Salud de la Nación, de este domingo, informó un nuevo caso positivo sobre un total de 131 registrados en esa provincia. Este lunes, de hecho, Neuquén flexibilizará nuevas actividades aunque las disposiciones del gobierno provincial luego son aplicadas, o no, por los municipios.

A partir de ahora se habilitan las salidas recreativas para salir a pasear, caminar, correr o andar en bicicleta, en un horario delimitado, aunque los puentes que unen Neuquén con Río Negro siguen restringidos hasta el 5 de junio por el foco de contagios que se dio en la comisaría de Las Perlas, en Río Negro.

Caviahue será una de las beneficiadas por la conectividad que se extenderá a partir del dinero que recibirá Neutics

En paralelo a estas situaciones puntuales, las provincias están conversando entre ellas la forma de conformar corredores turísticos regionales que permitan, de a poco, reactivar las actividades más afectadas por el coronavirus. Que estas localidades, a su vez, estén alcanzadas por una buena conectividad no sólo facilitará la toma de decisiones en este sentido además de preparar a las distintas zonas para las diversas modalidades laborales y económicas que se establezcan a partir de la nueva normalidad.

En febrero pasado, la diputada Soledad Martínez, del PRO, había pedido informes a la empresa provincial Neutics sobre los convenios celebrados para mejorar la conexión de los habitantes del territorio neuquino y que databan de 2013. En esa oportunidad, la legisladora se refirió a un tendido de unos 1.200 kilómetros de fibra óptica que se desplegarían en cinco tramos, según el diario de Río Negro.