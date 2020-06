¿Querés pedir un préstamo a una fintech? Te contamos cómo se calculan los intereses

Las fintech se sosprendieron con el comunicado del BCRA por los costos financieros de los préstamos. Desde la Cámara respondieron. Lo que tenés que saber

Muchas de las fintech informadas por el BCRA atienden a los segmentos de la población que no le interesan a los bancos o que no califican para ser atendidos por el sistema financiero tradicional por distintas razones. Por ello, son consideradas fundamentales para la inclusión financiera además de ser el vehículo ideal para educar en finanzas en los múltiples segmentos que contemplan los perfiles crediticios de las personas.

Luego de que el BCRA emitiera un comunicado en el que alertara que el 77% de las fintech de préstamos muestran inconsistencias y tasas excesivas en los créditos que otorgan las fintech, la Cámara Argentina de Fintech les respondió y aclaró que el sector de créditos representa sólo un 25% del total de los socios que la conforman.

"Creemos oportuno aclarar que el cotejo liso y llano de las tasas de interés con sus correspondiente Costo Financiero Total asociado no conduce a comparaciones homogéneas de las que se puedan obtener conclusiones constructivas. En efecto, no es posible analizar el costo de las financiaciones referidas sin identificar plazos de repago, tipos de clientes (empleados en relación de dependencia, autónomos, monotributistas o PyMEs), modalidad de pago y segmentos de riesgos (determinado por comportamientos de pago anteriores), entre otros muchos factores", dijo la cámara en uno de sus párrafos.

El riesgo que asumen las fintech no es el mismo que el que toma la banca tradicional

¿Cómo se conforma ese análisis crediticio de personas que para el sistema financiero tradicional no califica porque sus ingresos son bajos, o porque no tienen ingresos registrados, o porque su historial no es bueno?

Te puede interesar Sector estrella en Argentina: proyecta crear 2.500 empleos y con buenos sueldos

Cuando se le presta a un segmento socioeconómico donde el 20% no termina abonando la devolución del crédito, eso quiere decir una parte significativa de ese 20% que se está prestando se pierde. Por ende, el interés que paguen esos clientes tendrá que considerar la morosidad como un costo más de brindar un crédito así como otros costos operativos.

De esta manera con el interés se compensan la pérdida de capital de los que no pagan. Si hay más gente que no paga, más interés se cobra. Y si es más corto plazo para devolver también influye porque cuando pasa el plazo para cobrar la totalidad del préstamo baja la probabilidad de pago de los que están en mora.

Préstamos bajos

Varias de las empresas que se encuentran dentro de la Cámara Argentina de Fintech y otorgan préstamos para el consumo lo hacen en montos bajos, de $5000 a $20.000, montos que no son los que prestan los bancos.

Si una persona recibe un préstamo de $5.000 a pagar en tres cuotas y no paga la primera, ya es un indicio de que el nivel de riesgo que tiene ese segmento es muy alto, por ende, el interés está vinculado con ello. Porque al no pagar una primera cuota la pérdida del capital es muy grande.

Los préstamos que suelen ofrecen algunas fintech son de bajos montos y a devolver en pocas cuotas

En los préstamos a 24 o 36 meses, la mora más habitual se da, por ejemplo, en las cuotas 9 o 15, razón por la que los cálculos de los intereses a cobrar se dan en función de esa situación.

Y, otra vez, si en un segmento financiero por los indicadores de antecedentes se advierte que un 30% no paga, o entra en mora frecuente, el restante 70% que sí cumple tendrá que soportar un costo más alto no como una forma de solidaridad sino por pertenecer a ese segmento de personas con indicadores de pago menor.

Así, los cálculos de los intereses se realizan en función de estas variables entre otras. Muchas veces ingresan en estos grupos, clientes que no teniendo bajos ingresos tienen un endeudamiento significativo comparado con sus ingresos y son más riesgosos a la hora de solicitar un crédito.

Finalmente, también las fintech atienden a segmentos cuyos perfiles crediticios son inexistentes porque tienen sueldos en negro, o teniendo ingresos son dificiles de determinar como los monotributistas y autónomos. Grupos de población que, al mismo tiempo, necesitan de financiamiento.