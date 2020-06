Rodolfo Santangelo: "El dólar paralelo es un buchón"

"El libre es como un vigilante botón que nos anticipa que hay problemas con la economía", dijo el analista, preocupado por la economía post-pandemia

El economista Rodolfo Santangelo analizó los resultados fiscales de mayo, cuando el gasto estatal subió un 96,8% mientras los ingresos subieron solo un 2,4% frente a mayo de 2019.

"Esto termina en un déficit fiscal en 2020 que nosotros estimamos en nueve veces superior a lo que se programaba antes de la pandemia. Si iban a ser unos 200.000 millones de pesos, hoy probablemente sean 1.8 (billones de pesos)", afirmó, y estimó que la única manera de financiarlo será con emisión monetaria.

Sobre la brecha cambiaria el analista dijo a LN+ que el dólar oficial a $70 tiene un valor relativo competitivo y no significa un problema.

"El problema es que la brecha cambiaria está muy alta y está frenada con medidas muy artificiales", continuó el analista que opina que el dólar paralelo funciona "como un buchón".

Para el economista hay además una relación mayor entre el colapso de la economía y el recrudecimiento de las restricciones del aislamiento social en el Área Metropolitana de Buenos Aires: "Más allá de que el interior esté más activo, para la macreoconomía argentina el área metropolitana es demasiado importante como para que la ignoremos".

La post pandemia, la gran preocupación

Para Rodolfo Santangelo es necesario un plan económico para anticipar la salida de la post-pandemia

Para Santangelo la Argentina no tendrá una capacidad de recuperación rápida como otros países demostraron tener tras la pandemia.

"Mi preocupación está puesta en la postpandemia, porque ahí creo que hay un diagnóstico divergente. Probablemente, la mayoría de las economías del mundo, los países desarrollados, pero las emergentes también, tengan una recuperación rápida y en 2021 hayan vuelto a una situación relativamente parecida a como estaban antes. Mientras que la Argentina está muy lejos de ese escenario", opinó.

"Cuando pase la pandemia nos vamos a enfrentar con los dilemas macroeconómicos, con las consecuencias económicas de todo lo que esto costó, nos vamos a encontrar con el déficit fiscal, la emisión monetaria, con la brecha cambiaria. Estarán todos estos problemas si no aparece antes un plan económico que empiece a normalizar o a evacuar todos estos desbalances", dijo.

Para Santangelo, si no resolvemos la cuestión de la estabilidad macroeconómica, el proceso de la salida post-pandemia puede ser tan errático que ni siquiera se recuperaría el nivel del Producto Bruto Interno que tenía la Argentina al final de la gestión de Mauricio Macri.

"De esto no se salva nadie; no había ninguna chance en medio de este colapso sanitario de evitar las consecuencias económicas. Así que estamos haciendo lo que se puede y no hay alternativa", concluyó.

Emisión monetaria

Para Santangelo cuanto más dure la cuarentena, más será necesario emitir pesos

En abril Santangelo se había mostrado ya preocupado por el avance de la emisión monetaria.

El socio de Carlos Melconian anticipó a iProfesional que "cuanto más dure la cuarentena, más pesos habrá que emitir". Y esos pesos tienen un solo destino: el dólar paralelo.

"El Banco Central, que quiere ahora revertir tibiamente la situación, se encuentra en una encrucijada. Los bancos ofrecen tasas del 26% o 30% con una inflación que se calcula en 50% este año. O sea, tasas 20 puntos por debajo del IPC esperado", analizó entonces el economista.

Y dijo que esto se produjo por la fuerte baja de tasas de política monetaria del Central, que paga por las Leliq 38% anual. "Nadie sabe cuál será la salida para que la brecha no se extienda un poco más".