La reserva de oro más grande del mundo: ¿dónde está y cómo es?

El valor del oro aumenta a pasos agigantados en plena crisis económica mundial causada por el coronavirus. Mientras los inversores están ávidos de este metal precioso para resguardarse del impacto financiero, los países revisan sus balances. ¿Dónde están las reservas de oro más grandes del mundo?

El precio del oro alcanzó su máximo desde 2011 en la mitad de 2020. El 27 de julio el valor de la onza troy de oro llegó a los 1.938 dólares, y expertos pronostican que en el futuro próximo podría superar los 2.000 dólares.

La demanda de oro crece por lo general en el mes de julio. No obstante las particularidades del momento del año, el mercado del oro atraviesa un auge histórico marcado por la pandemia de COVID-19 y su fuerte impacto en la economía mundial.

En este contexto de incertidumbre y crisis económica, el metal precioso se convierte en un valor refugio y una inversión atractiva frente a la devaluación de las monedas.

La mayor parte de las reservas mundiales de oro pertenece a los bancos centrales de diferentes países. Aunque los motivos para guardar oro son varios, los Gobiernos se valen de estas reservas para cubrir los riesgos de inflación y para diversificación de inversiones, como así también para fondos de emergencia.

Estados Unidos es el país con la mayor reserva de oro, unas 8.134 toneladas métricas, según indica el último reporte del Departamento de Tesoro, por lo que el valor de sus reservas supera los 500.000 millones de dólares.

La segunda reserva de oro más importante es de Alemania, que tiene unas 3.364 toneladas en su poder. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) posee 2.814,1 toneladas métricas de oro, cantidad solo superada por las reservas de EEUU y Alemania.

Países con mayores reservas de oro:

Venezuela, que tiene 31 toneladas de oro secuestradas en el Banco de Inglaterra, es el país como mayores reservas de América Latina (161 toneladas). Asimismo, en 2018 se indicó que Venezuela podría tener la reserva más grande del mundo de este metal precioso en el Arco Minero del Orinoco, con más de 8.000 toneladas, que aún no han sido certificadas totalmente.

La reserva de oro de EEUU está guardada en distintos lugares. Más de la mitad del oro, 4.583 toneladas, se encuentra en Fort Knox, en un edificio adyacente a la base militar, en el estado de Kentucky.

Historical images from the gold vault of the Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) in the lowest basement level of the FRBNY headquarters at 33 Liberty, Manhattan, NY. #goldvault #goldbars pic.twitter.com/K6FQvssEh8 — BullionStar (@BullionStar) September 20, 2018