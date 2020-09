Lozano: "El problema no son los ahorristas, son los grandes empresarios que esperan una devaluación"

El director del Nación apuntó al Banco Central por habilitar dólares a empresas. También dijo que el IFE no alcanza y hace falta un "salario universal"

El Gobierno deberá resolver dos frentes complicados en las próximas horas. Por un lado, este miércoles se conocerá el dato de pobreza del segundo trimestre y se estima que estará en torno al 45%, unos 5 millones de pobres más entre abril y junio. Y, por otra parte, persiste una fuerte incertidumbre en torno al dólar por la salida de depósitos.

Mientras en el Gabinete evalúan mantener el mismo nivel de gasto social, Claudio Lozano plantea ir en sentido contrario con una mayor intervención del Estado: cree que los subsidios fueron "insuficientes" y que es necesario un "salario universal" para reactivar la demanda.

Pero también se desmarcó del Banco Central por haber reforzado el cepo al dólar ahorro, que lo elevó casi a $140, en lugar de restringir el acceso a las grandes empresas para cancelar sus deudas en dólares o forzar a los exportadores a liquidar.

"El problema no son los ahorristas, sino los exportadores que no liquidan y las grandes empresas que cancelaron deudas", apuntó el director del Banco Nación en una entrevista con iProfesional. Lozano ya había puesto la mira en las cerealeras con el proyecto de expropiación de Vicentin para controlar el comercio exterior.

- ¿A quiénes afectó más la pandemia y la cuarentena en términos de empleo?

- Acá hay una caída de la ocupación de 3,7 millones de empleos entre el primer trimestre del 2020 y el segundo, y la comparación anual es parecida. De ese total, 2,2 millones son asalariados no registrados que no están trabajando. Después, hay 1 millón de cuentapropistas y 250.000 patrones, pequeños comercios y pymes. Y 135.000 trabajadores registrados menos. En términos anuales 380.000 asalariados formales menos.

- El INDEC también mostró una ampliación de la desigualdad

- Claro, las suspensiones y reducciones salariales impactaron en los ingresos. Y los que trabajaban en la informalidad no tenían un mango. Eso provocó un deterioro brutal del ingreso promedio que cayó 16% anual en términos reales, pero para los más pobres fue el 18% y los más ricos el 11%. Se amplió la desigualdad y esto impactó en el aumento de la pobreza. La pandemia termina pero dejó un territorio de pobreza y deterioro laboral complicado, esa es la prioridad de manera inmediata.

- ¿Y qué medidas habría que tomar para revertir la crisis social y laboral?

- Es necesario un salario universal que permita fijar un piso a la línea de pobreza. La pandemia puso sobre la mesa que hay hambre, informalidad, cuestiones que deberían ser prioritarias. El trípode es más poder adquisitivo de la sociedad y con financiamiento de capital a las empresas para poner en marcha capacidad ociosa, disponible y sin utilizar.

Lozano apuntó al Banco Central por habilitar dólares a las grandes empresas para cancelar sus deudas.

- El Gobierno sostiene que el IFE cubrió a 9 millones sin empleo o ingresos

- Fue insuficiente. A pesar del IFE y el ATP, la pobreza subió y más del 40/45% está bajo la línea de pobreza, tenés que profundizar la política de ingresos. Tiene que haber un salario universal para toda población en situación de informalidad. Para el semestre nos da un 40,3% de pobreza, sobre un 34,6% en el primer trimestre y un 46% entre abril y junio durante la cuarentena más dura y la mayor caída de la actividad. En tercer trimestre no va a caer tanto.

- ¿Y por qué no se avanza en esa medida?

- Se había empezado a discutir y se dejó de hacerlo al suponer que la pandemia terminaba, pero es imprescindible. Para que crezca la economía, el mejor estímulo es una mayor demanda. (El ministro de Desarrollo Social, Daniel) Arroyo estaba en eso. Hasta hace un mes hablaba de eso. Debería volver a discutirse.

- ¿Cómo se financiaría el salario universal?

- El financiamiento no es más que el 3% del producto, debería haber un ahorro en el pago de deuda, cobrar impuestos a sectores de mayor capacidad y la posibilidad emitir moneda. La inflación es más baja que cuando no se emitió. El tema es qué calidad de emisión, a dónde es dirigida. Y cómo actuás sobre el mercado cambiario. En una economía paralizada, la emisión no es el problema, sino las presiones cambiarias.

- Pese a las últimas medidas, el Gobierno tiene dificultades para controlar el dólar

- La discusión es cómo manejar la capacidad de presión de las grandes empresas que cancelaron deudas y el BCRA se lo permitió. Les dio los dólares cuando deberían haberlo resuelto con fondos propios. El problema no son los ahorristas chicos, son los grandes exportadores que no liquidan y las grandes empresas que se apuraron a cancelar porque esperan una devaluación. Entre unos y otros se fueron u$s9.000 millones. No es un tema de emisión, sino cómo se controla el régimen cambiario.

El director del Banco Nación propone ampliar las medidas de contención social con un salario universal para los informales.

- ¿Es posible reactivar la economía en el marco de la pandemia?

- Para recomponer en plenitud, necesitás que se termine pandemia y una estrategia de planificación. Acá se habla de sacar el ATP e IFE, hoy eso es imposible, no se está resolviendo la pandemia, se está expandiendo en el resto del país y en el AMBA se mantiene. Todavía no terminó. En tanto la circulación siga restringida, incluso en términos internacionales, no hay economía que pueda recomponerse en forma plena.

- ¿Se pueden recuperar los empleos perdidos?

- En los tres meses donde se concentró el inicio de la cuarentena y la pandemia más dura, se paralizaron buena parte de las actividades económicas. Y un montón de gente está en su casa sin trabajar. No necesariamente cuando se recupere la actividad, esta situación se va a mantener. Hay destrucción de empleo y parálisis productiva que no es lo mismo.

El interrogante es cuánto de lo que cerró vuelve a funcionar en el tercer trimestre. Algunos creyeron que era un mes y fueron cinco, algunos sobreviven y otros no. Se espera cierta recuperación.

- Todo parece indicar que estamos ante un nuevo mercado de trabajo

- La pandemia puede irse, pero es un panorama laboral complejo. Hay que ver la magnitud de la destrucción de empleo y hubo mucho avance de incorporación de tecnología a través de plataformas digitales que también van a reducir ocupación en la salida de pandemia. El tema del "home office" ha llegado para quedarse, puede funcionar sin estar en el lugar de trabajo y esas plataformas con menos gente o fuera de los espacios de laburo va a ser otra característica de la etapa nueva.