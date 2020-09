"La gente está asustada": Santangelo definió al programa del Gobierno como "inconsistente" y se refirió a los rumores de "corralito"

El economista habló sobre la actualidad del país y aseguró que hay "mucha incertidumbre política". ¿Qué dijo sobre los rumores de corralito?

El economista Rodolfo Santangelo afirmó que hay "mucha incertidumbre política" en la Argentina y advirtió que "hay un programa económico inconsistente obligado, sobretodo, por la pandemia".

Santangelo aseguró además que la incertidumbre que hay en la sociedad se debe a la fragilidad macroeconómica.

En diálogo la Nación+, el economista aseguró que la Argentina "pretende tener una tasa de inflación menor al 30%, pero no hace las cosas" para que esto suceda.

Con respecto a las medidas del Gobierno, explicó que la clave es ver que política económica se lleva a cabo después de la pandemia de Covid-19.

Además, agregó que el valor del tipo de cambio a $130 es uno "muy alto" y que "refleja la incertidumbre política, económica y social" que hay en el país.

Santangelo consideró que estaba "dentro de los previsto" que la economía argentina cayera a niveles récord y recordó que las estimaciones eran de que iba a estar "en el orden del 20%, con mucha heterogeneidad, con algunos sectores poco afectados y otros con mucho más que el 20%".

"Tenés de los que caen cero a los que caen 80%. En todas partes del mundo fue igual, pero la Argentina está quinta en la caída del producto bruto del segundo trimestre. Perú e Italia están peor que nosotros, pero no deja de ser una caída importante. Lo más grave es que nos agarró no en un nivel muy alto: la Argentina en 2018 y 2019 también había caído. Además, veníamos de ocho años de estancamiento. Nos retrotrae a niveles del producto bruto per cápita de principios de siglo. Es un retroceso muy grande. Ya estamos en un rebote, el tercer trimestre va a ser mejor que el segundo, va a ser de menor caída. Igual va a ser difícil volver al punto de partida. Si me preguntas cuándo volvemos al nivel del año pasado va a demorar bastante", explicó.

¿Riesgo de corralito?

El economista habló sobre los controles al dólar y los rumores de riesgo de corralito y corralón para los depósitos en moneda extranjera.

Al respecto, Santangelo destacó que "se mezclan muchas cosas" ya que "la Argentina viene en una salida de fondos en el mercado cambiario con el Banco Central vendiendo dólares, porque la demanda era mayor que la oferta desde la segunda quincena de abril, desde que apareció el virus, pero el virus de la brecha cambiaria no solo el virus sanitario".

"Desde que apareció el virus de la brecha cambiaria y el $75 por dólar, que sigue siendo un valor razonable de tipo de cambio, pero que quedó muy lejos del paralelo, el Banco Central viene vendiendo dólares. En junio hubo un super cepo importador que lo frenó transitoriamente, pero no duró más de 15 días", detalló.

Al respecto, el economista señaló que "se tomó esto muy lento, con una visión muy académica y requería de una decisión antes. Se apostó mucho al arreglo de la deuda, que ya pasó. Se apostó a que cuando saliéramos del confinamiento la cosa iba a mejorar".

"Las medidas vinieron tarde y no son soluciones, es el único torniquete que se le pone a la hemorragia para ver si la pérdida de reservas frena. Lamentablemente estamos viendo, en los primeros días con información preliminar post "super cepo", que el Banco Central no ha frenado la hemorragia. Así que estamos en un momento delicado. El sistema de depósito en dólares que tenemos en la Argentina es de lo mejor que tenemos armado. Cada 100 depósitos en dólares, tenemos 70 en las reservas del Banco Central y 30 prestados. Está muy sólido el sistema, pero la gente tiene miedo igual. La gente está asustada. Todo, los rumores y la realidad financiera, es consecuencia de la fragilidad y de la inconsistencia macroeconómica", añadió.

Asimismo, el economista consideró que el Gobierno necesita un "programa integral" para poner en marcha la economía y reclamó que sea "consistente entre sus instrumentos y sus objetivos".

"El debate nunca es shock o gradualismo, se trata de consistencia o inconsistencia. No se trata de una medida o dos medidas. Lo que necesitamos es un programa integral, que sea consistente entre sus instrumentos y sus objetivos. Lo decide la autoridad política en función de las restricciones políticas y las sociales, pero teniendo en cuenta las restricciones económicas. Lo que hay que tener es consistencia, adecuás el programa económico o la tasa de inflación. Lo peor que ha hecho la Argentina en la historia es que la realidad imponga esto en vez de las decisiones de política económica, por ende los costos son más grandes", puntualizó.

Al ser consultado sobre el tipo de cambio, sostuvo que "el valor de $130 es un valor muy alto" ya que "refleja la incertidumbre política, económica y social que tenemos".

Por tal motivo, dijo que "es altamente probable que en un año o dos años, el valor real del tipo de cambio paralelo o contado con liqui va a ser menor que hoy".

"Probablemente porque suban los precios, no porque baje el tipo de cambio. Este valor nos retrotrae a épocas ochentistas de la Argentina, cuando había un grado de inestabilidad mayor. El dólar a $75 paradójicamente no es un mal tipo de cambio, no es un tipo de cambio en el que digamos que está groseramente atrasado. Más allá que el productor se queja, con toda razón, que tiene un nivel de retenciones muy elevado. Más allá que el industrial se queja de que la relación con el real brasileño nos faltaría un poco más. El problema con el $75 es que lo contamina el $130 y el $140, pero esto no es un problema cambiario sino que es un problema macroeconómico. Lo que hace que el tipo de cambio esté a $75 es la política macroeconómica. Eso es lo que va a forzar un ajuste, una corrección para sincerar que la tasa de inflación de la Argentina no es menor al 30%", concluyó.