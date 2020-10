La agenda que el establishment le planteará al Gobierno ante el avance kirchnerista

Los empresarios buscan un nuevo acercamiento a Alberto Fernández que les permita discutir una agenda de recomposición de la economía del país

Reducir la presión tributaria; modificar las negociaciones paritarias; contener la inflación pero sin cepos; normalizar el tipo de cambio; analizar el impacto de las últimas rebajas de las retenciones; eliminar los controles de precios; conocer cómo serán negociaciones con la misión del FMI que llega al país y respaldar la independencia de la Justicia frente al avance de un sector K son algunos de los puntos que los empresarios quieren debatir con el Gobierno durante lo que resta del año.

Para el establishment local, después de estos 200 días de medidas sanitarias y de aislamiento para combatir la pandemia del Covid-19 se hace necesario debatir una agenda común con funcionarios y sindicatos orientada a iniciar un proceso de reconstrucción de la economía local.

Saben que no será fácil, que las diferencias de criterio e ideológicas pondrán muchas piedras en el camino. En especial, ante el evidente avance que sectores kirchneristas muestran en las últimas semanas sobre los temas de mayor sensibilidad.

Por caso, se hace mención al fomento de las tomas en varias localidades bonaerenses; a las presiones para destituir jueces, o a las versiones de cambios en el Gabinete de varios ministros por referentes políticos más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los empresarios volverán a pedir que se reduzca la presión tributaria

Propuestas

Pero, para los empresarios la peor gestión es la que no se intenta y por lo tanto, lanzarán una gran cantidad de propuestas que quieren hacer llegar a los oídos del presidente Alberto Fernández para que, por lo menos, las pueda tener en cuenta.

Lo harán aprovechando varias reuniones que altos empresarios e industriales del país tendrán con el Jefe de Estado y los ministros más fuertes del Gabinete en los próximos días.

De hecho, ya hubo un ensayo la semana pasada, cuando el Presidente retomó el contacto con empresarios mediante encuentros en Olivos de los cuales participaron influyentes hombres de negocios y dueños de poderosas empresas locales.

Tendrán una nueva oportunidad durante la tarde de este lunes 5 de octubre a las 17 horas, en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada.

Hasta allí llegarán los representantes de sectores empresarios que participan del llamado "Grupo de los 6" que también esta formada por la GCT y la CTA, además de organizaciones sociales.

Si bien la convocatoria partió del Gobierno con el objetivo de retomar los objetivos de sellar un "Pacto Económico y Social", para los hombres de negocios es una oportunidad de dejar la agenda propia de propuestas sobre la mesa de debate.

No es que no quieran contribuir a cumplir con el postulado que el Presidente lanzó en su discurso del 1 de marzo, ante la Asamblea Legislativa y que hasta ahora no ha mostrado ningún avance.

Por el contrario, entienden que, luego de tantos meses de cuarentena que ha potenciado la pobreza y el desempleo, hoy en niveles récords, y de una economía que lleva ya casi cuatro años de recesión es hora de terminar con las brechas entre autoridades, sindicalistas y empresarios para encausar la situación del país.

Saben que cualquier pacto en este sentido debe contar con ciertos consensos por lo menos en aquellos temas que perjudican a las inversiones y al desarrollo de las actividades impulsadas por el capital privado.

Por caso, la brecha entre el dólar para ahorro y el resto de los dólares que circulan en el mercado es una de esas preocupaciones.

Lo es por la constante caída de reservas del Banco Central y por las medidas que la entidad financiera que preside Miguel Pesche ha venido tomando para frenar ese drenaje que no sólo no han tenido éxito, sino que además han causado nuevos problemas a las empresas a la hora de exportar o de necesitar divisas para recomponer sus deudas o comprar bienes de capital.

Por eso, durante la charla de esta tarde, habrá tiempo para que lo hombres de negocios expongan sobre la situación cambiaria ante la delegación oficial y la de los sindicatos.

Los empresarios consideran que es indispensable solucionar el problema del tipo de cambio

Estarán Miguel Acevedo, titular de la UIA; Guillermo Carracedo, de la Bolsa de Comercio; Mario Grinman, de la Cámara de Comercio; Iván Szcech, de la Cámara Argentina de la Construcción; y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina.

En este encuentro, serán los "voceros" de las propuestas del establishment ante el titular, Héctor Daer, de la CTA, Hugo Yasky. Y también ante el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministro de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Trabajo, Claudio Moroni.

Además estarán la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el propio Miguel Pesce, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

La delegación oficial permitirá que los empresarios expongan sus puntos de vista sobre temas como la caída del PBI y el peso del Estado en la economía, a pesar de que en las últimas horas el mismo Guzmán se tomó la tarea de desdramatizar la preocupación por el peso del gasto público.

Justo cuando el Gobierno aspira a alcanzar un rápido acuerdo con el FMI que le permita generar la "confianza" necesaria que se le reclama desde inversores hasta empresarios para darle un marco de certeza a futuros negocios del sector privado.

Los hombres de negocios preguntarán por los lineamientos de la propuesta oficial que Guzmán discutirá desde el próximo martes con la delegación del FMI que llegarán desde Washington con una agenda de medidas propias.

También por las proyecciones estimadas en el Presupuesto para la economía del 2021, cuando el Gobierno espera una expansión de la actividad del 5,5%; una suba del 9,9% de la recaudación y proyecta que los recursos de la Seguridad Social mantengan su peso en el PBI y que los relacionados al comercio exterior recuperen la mitad de su caída.

Habrá tiempo para reclamos a Kulfas para que se terminen los controles de precios y los congelamientos porque entienden que ya cumplieron con sus objetivos de contención de la inflación y ahora están empezando a provocar problemas en la distribución y abastecimiento.

Agregan que al poder trasladar los costos a los valores de lo que se produce o vende, la rentabilidad sigue en picada y se empiezan a frenar planes de negocios futuros.

En el caso de la presencia de Moroni, los empresarios buscan acercar posiciones sobre una "necesaria" reforma laboral que permita retomar el empleo pero que no ataque los ingresos de los trabajadores. Pero entienden que para avanzar, primero es necesario desarmar el cepo a los despidos y el pago de la doble indemnización que, según advierten, son contraproducentes a la hora de pensar en contratar personal si la economía empieza a crecer nuevamente.

Quieren también conocer cómo se desarmarán, si es que lo harán, los planes asistenciales impuestos por el Gobierno durante la cuarentena como los ATP y el IFE, entre otros.

Habrá propuestas para encarar una reforma tributaria que incentive las inversiones, al estilo de las que ya redactaron y acercaron al Gobierno desde la UIA y la CAC.

Los empresarios se basan en informes recientes que anticipan un aumento del peso de los impuestos para el año próximo, de acuerdo a las proyecciones contenidas en el Presupuesto para el año próximo.

Los empresarios pedirán que se terminen los controles de precios y los congelamientos porque "ya cumplieron con sus objetivos"

Presión impositiva en alza

Hace unos días se conoció un trabajo del IARAF en el cual se asegura que el 2021 será el tercer año consecutivo con la presión impositiva en alza, después de la baja que se había registrado entre 2016 y 2018, cuando se llegó al piso de 23,2% del PBI. Ahora se sostiene que llegaría a 24,8%, tras el 23,8% de este año.

En este escenario tienen peso la aparición de nuevos tributos, como el impuesto PAIS que recarga con el 30% la compra de dólares y que se combina con los efectos que en la recaudación tienen la recesión y la pandemia.

La institucionalidad es otro de los temas de preocupación para el mundo empresario. En especial, a partir del avance que sectores del kirchnerismo muestran contra jueces vinculados a investigaciones que implican a la vicepresidenta Cristina Kirchner y contra la propia Corte Suprema de la Nación.

De hecho, un reciente mensaje enviado desde un grupo de whatsap compartido por influyentes hombres de negocios hace referencia al pedido de juicio político contra alguno de los miembros de la Corte.

"La Corte Suprema de 5 JUECES UNIDA, enriquecida con diferentes miradas y, ejerciendo el supremo deber de hacer respetar la ley y la Constitución, son clave para sustentar y fortalecer la República", fue el mensaje enviado por los 250 miembros del grupo de whatsapp Nuestra Voz.

Mas allá de lo que durante la tarde de este primer lunes de octubre puedan discutir de la agenda propia con funcionarios y sindicalistas, los empresarios insistirán con sus recetas en próximos encuentros.

Como por ejemplo, la próxima semana, para cuando el Gobierno convocó a una "mesa de Trabajo" con el Consejo Agroindustrial Argentino", y luego en el marco de la reunión del "Consejo del Salario Mínimo".

Para mediados de octubre, esperan que el 56 Coloquio de IDEA siga el mismo lineamiento. Este año, el tradicional evento será virtual y tendrá la participación del propio presidente Fernández, además de los ministros de mayor relación con los hombres de negocios.

Por eso, más allá de la agenda que habitualmente plantea el Coloquio para debatir, habrá tiempo de continuar insistiendo con los principales alternativas y lineamientos del plan económico que el establishment tiene para la Argentina.