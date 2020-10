Alarmante encuesta revela cuántos argentinos le temen hoy a un corralito al dólar

Así lo muestra una encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados, que detalla que, al momento de ahorrar, sólo el 18% confía en el peso. Los detalles

La intención del Gobierno de pesificar lo más posible la economía se encuentra frente a un gran desafío. Ocurre que pese al "súper cepo" al dólar y la rienda suelta a las cotizaciones, los argentinos igual prefieren al billete estadounidense frente al peso.

Así lo revela una encuesta de Giacobbe & Asociados, que detalla que, al momento de ahorrar, sólo el 18% confía en el peso. En cambio, un 56% dice preferir el dólar.

"El 18% defensor del peso argentino ni siquiera resulta parecidoal 35% que el kirchnerismo tiene como base electoral. Mucho menos al 48% que obtuvieron maquillados de peronistas en las últimas elecciones presidenciales", sostiene el consultor Jorge Giacobbe.

El ahorro en dólares, arraigado entre los argentinos.

En tanto, un 12,9% dice que confía en ambas monedas por igual. Sólo un 12,7% afirma no confiar en ninguna de las dos (quizás evidenciando movimientos hacia el oro, las criptomonedas u otros instrumentos).

El cuco del corralito

Otro detalle preocupante para la estabilidad del sistema financiero es que persiste entre los argentinos el temor a una confiscación de ahorros. En otras palabras, la posibilidad de un "corralito" todavía asusta, a pesar de que expertos de distintas vertientes ideológicas niegan tal posibilidad.

En concreto, un 57,4% de los encuestados por Giacobbe & Asociados dice temer a que el Gobierno implemente un corralito a las cuentas bancarias.

En contrapartida, un 27,7% afirma que no tiene miedo por esta cuestión, mientras que un 14,4% no sabe.

Inseguridad: argentinos dicen tener miedo al corralito.

"Los miedos sobre lo vivido en el 2001 se han activado, y en cierta forma logran trascender a generaciones que no han transitado esa experiencia", indica Giacobbe. Y agrega un detalle de su estudio: "Sucede también que, cuantos más estudios o más ingresos, crece la fobia".

Crece la desconfianza

Una cuestión que llama la atención del relevamiento es que comienza a aparecer dudas sobre la veracidad de los datos oficiales que se publican sobre un tema de gran sensibilidad: la inflación.

El 58,7% cree que la inflación real es mayor que la que publica mensualmente el Indec. El 19% cree que es exactamente la publicada, el 2.4% que es menor, y finalmente un 19.6% no lo sabe.

¿Vuelve la disputa por los datos de Indec?: más argentinos desconfían.

"En este sentido existe menos grieta, porque hasta los peronistas y kirchneristas tienden a sospechar de esos datos", comenta Giacobbe.

En un panorama cargado de incertidumbre, con desconfianza sobre la moneda y la información económica oficial, parece lógico que disminuyan las motivaciones para emprender.

"¿Abriría una empresa o emprendimiento en la Argentina actual?", pregunta la consultora a sus encuestados. La gran mayoría, un 68,2%, responde que no lo haría. Solamente un 31,2% se manifiesta de manera afirmativa.

"En conclusión, el miedo se sustenta en los aspectos económicos. Nos aferramos al dólar, tememos un corralito, no tenemos motivación para emprender y desconfiamos de los datos que sustentan la visión de futuro", cierra Jorge Giacobbe.

¿Hay chances de un corralito?: la opinión de un experto

"No existe la posibilidad de un corralito o corralón, no tiene ningún sentido cuando el gobierno no gana absolutamente nada con esta medida, al contrario, perdería credibilidad y potenciaría la suba del dólar blue y la brecha cambiaria", evaluó el economista y consultor Salvador Di Stéfano.

Y agregó: "No tiene sentido alguno hacer una confiscación de los depósitos cuando Argentina viene de reestructurar la deuda pública y tiene por delante 8 años de escasos pagos de intereses de la deuda, y en los próximos 4 años nulos pagos de amortización de deuda".

Para Di Stéfano, un consultor muy escuchado en el sector empresario agrícola de la Argentina, "llevar adelante un corralito es una locura cuando estamos en las puertas de un acuerdo con el FMI, que buscará medidas tendientes a dinamizar la economía para poder cobrar los u$s43.600 millones que nos prestaron".

La parálisis del dólar ahorro hizo proliferar rumores sobre más restricciones.

Desde la perspectiva de Di Stéfano, las condiciones del sistema financiero actual difieren mucho de la situación imperante a principios de la década pasada, cuando llego el famoso "corralito".

"El corralito que se implementó en el año 2001 se llevó adelante porque el Banco Central no contaba con las regulaciones prudenciales necesarias para tener un sistema bimonetario. En la actualidad la Argentina no tiene un sistema bimonetario formal. Los bancos toman depósitos en dólares, y solo pueden prestarlo en dólares, no pueden convertir esos dólares en pesos. Esto le da fortaleza y liquidez", explicó el consultor.

Un problema de credibilidad

Di Stéfano, no obstante, advierte que el Gobierno tiene hoy un problema serio debido a que enfrenta una crisis de credibilidad y eso hace que las versiones catastróficas proliferen.

"Cuando lo que dice un WhatsApp o un tweet es más creíble que lo dicho por el Estado, bancos o la media de los analistas de mercado, implica que el gobierno tiene poca credibilidad, y que cualquier persona que diga algo negativo será tomado como creíble", afirma.

Y recomienda: "El gobierno debería revisar su comunicación, pero mucho más su programa económico que le deja una grieta enorme para que un influencer le modifique el clima financiero y lo haga explicar, lo que no necesita explicación".

Para el reputado economista, los bancos están sólidos, pueden devolver todo el dólar que le pidan, no hay dinero físico en todas las sucursales de la Argentina. "Con el pedido anticipado y la espera de algunos días el que desea sacar dinero lo tendrá", aclara.

"No tenemos un problema económico, ni financiero, hay un mal diagnóstico de la realidad, necesitamos un plan económico, y un gobierno que genere más confianza en los agentes económicos", concluye Di Stéfano.