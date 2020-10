Reunión clave del equipo económico en plena incertidumbre cambiaria y caída de las reservas

Será el primer encuentro entre el Gobierno y los empresarios del sector agrícola luego del anuncio de una rebaja temporal en las retenciones de soja

Esta tarde, el equipo económico en pleno mantendrá una reunión clave en el contexto actual de caída de las reservas e incertidumbre cambiaria. Se trata del encuentro de los funcionarios con el Consejo Agroindustrial, que incluye a las estratégicas cámaras cerealeras, exportadoras de granos. La relevancia de esta cumbre hizo que funcionarios y empresarios se encuentren de manera presencial, en lugar de hacerlo vía virtual.

Será el primer encuentro entre el Gobierno y los empresarios del sector agrícola luego del anuncio una rebaja temporal de tres puntos en las retenciones a las exportaciones de soja.

Justamente, en la noche del martes, el presidente Alberto Fernández admitió que "hasta aquí, la baja de las retenciones no ha servido", en referencia al volumen de liquidaciones del sector y la oferta de divisas en la ventanilla del Banco Central.

"Hasta aquí no ha servido, pero tenemos un tiempo por delante. Hasta acá no ha rendido lo que esperábamos que rinda. ¿Hay responsables? El mercado, que no exporta y no liquida dólares y está especulando con una devaluación. Pero una devaluación no va a haber", aseguró el jefe de Estado durante una entrevista por televisión.

En la cumbre de esta tarde, el tema de las ventas agrícolas estará presente, con el objetivo de convencer a los exportadores de incrementar el volumen de liquidaciones. Una tarea "titánica", en medio de la incertidumbre cambiaria y una brecha que supera el 100% entre las cotizaciones del dólar "oficial" y el "paralelo".

Gustavo Idígoras, titular del Consejo Agroindustrial -que nuclea a 57 cámaras del sector- dijo sobre la cumbre de esta tarde tendrá como objetivo "analizar en conjunto medidas que nos ayuden a tener un mayor flujo de divisas, pero además sostener el empleo y hacerlo crecer".

Otro de los temas que se abordarán refiere a la propuesta que en su momento elaboró el sector empresario para alcanzar un objetivo de exportaciones por u$s100.000 millones anuales.

Al respecto, el Gobierno tiene preparado un proyecto de ley, que hasta ahora no ha sido impulsado por el Ejecutivo. Se trata de una iniciativa de "incentivos agropecuarios", con medidas a favor de la producción del campo.

La carátula del proyecto refiere al "Desarrollo de la Argentina Industrial". Y se propone como un "cambio en la matriz productiva para desarrollar una agresiva estrategia exportadora y generadora de mano de obra".

El proyecto

El borrador del proyecto consta de tres capítulos principales: