Duro pronóstico de Martín Redrado: "Esto va hacia un escenario peor"

"Argentina se está quedando con muy pocas reservas disponibles pero tiene algunas ventanas", indicó el ex presidente del Banco Central

Martín Redrado, economista y ex presidente del BCRA, analizó la situación económica del país y opinó sobre la negociación con el FMI y el sistema cambiario.

"Argentina se está quedando con muy pocas reservas disponibles pero tiene algunas ventanas. No está frente a una inminente devaluación. Todavía tiene algo de margen. Lo que es insostenible es la dinámica de perder reservas todos los días y una brecha cambiaria que no se puede bajar", afirmó el economista.

En cuanto a la negociación con el FMI, afirmó: "Vi a un Fondo Monetario dispuesto a trabajar tan rápido como Argentina necesite. Argentina tiene la posibilidad, si quiere, de acceder a un dinero fresco para darle un apoyo a la producción y salir de la crisis". "Hay medidas de corto plazo que pueden buscar ampliar la oferta", aseguró Redrado.

Según el economista, "si no generamos más oferta de divisas esta dinámica va a ser insostenible".

En cuanto a la historia de la relación con el FMI, Redrado aseguró que "hubo tres oportunidades de hacer las cosas bien. Alfonsín tuvo que echar por la borda a su hombre de economía. Eso se terminó diluyendo. Menem hizo lo propio con Erman González y Duhalde con Lavagna. Es de esperar que no nos demos la piña antes de poder resolver estos problemas. La dinámica te plantea que esto va hacia un escenario peor y espero que la política tenga la capacidad de reaccionar".

Redrado sobre su libro "Argentina primero"

"El libro invita al lector a pensar fuera de la caja de las herramientas tradicionales. Lo que propongo es un debate de cómo Argentina y los argentinos pueden salir a partir de un programa productivo. Los argentinos están buscando cómo caminar al futuro", explicó.

Redrado aseguró que "el mundo, a partir de la pandemia, nos brinda situaciones inéditas. Va a haber una relocalización buscando la trazabilidad de alimentos. El libro dice los qué y los cómo de una manera muy fácil, como si estuviéramos tomando un café. Lo importante ese poder discutir proyectos y no señalar quién tiene la culpa".

Crisis por el dólar: cómo "evitar el desastre", según Redrado

"Estamos a tiempo de evitar el desastre", afirmó Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, en el programa Qué Hacemos con los Pesos (A24), del especialista en Finanzas Mariano Otálora.

El Gobierno actual a poco de terminar su primer año de mandato enfrenta una seria crisis cambiaria. Algo a lo que los argentinos ya están acostumbrados, ya que en los últimos diez años han enfrentado media docena de éstas (2011, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020). Y esta vez es una crisis profunda.

De acuerdo al análisis de Redrado, economista y ex presidente del Banco Central, ante esta crisis, el Gobierno tomó decisiones desacertadas.

"Reprimir la demanda es un camino equivocado. La vía para resolver una crisis cambiaria es aumentar la oferta y tratar de generar instrumentos que muestren que hay dólares suficientes en el Banco Central, en el mercado presente, en el de futuros y en el de títulos. Hay que tener la capacidad de abrir todas las compuertas para que se vea que en el sistema de riego hay agua y que, por lo tanto, no se va a secar el mercado de dólares", indicó Redrado.

"Lamentablemente no se tomó ese camino sino que se fue por la represión de la demanda y esto generó más desconfianza. Hoy estás enfrentando un fenómeno de crisis de confianza, con lo cual la pregunta hacia adelante es qué medidas va a tomar el Gobierno para que incremente la oferta", remarcó Redrado.

La desconfianza medida en números muestra caída en las reservas del Banco Central y de los depósitos del sector privado, como así también aumento de la brecha cambiaria y del riesgo país.

"Es evidente que Argentina necesita un programa o una hoja de ruta. Eso es lo que va a quitar incertidumbre. Y es el momento de hacerlo ahora más allá de la macro. Y, así mismo, hay que mirar una integralidad. No sólo los números de la economía sino también de la situación social", remarcó Martín Redrado.

En tanto, el periodista Mariano Otálora resaltó que "lo que más preocupa es que no se tomen medidas a las altura de las circunstancias. El problema está y va a seguir estando. El tema es cómo se cambia esta dinámica".

¿En qué invertir los pesos?

"En pesos se pueden hacer muchas cosas por ejemplo: comprar bienes. Invertir en bienes dolarizados (terrenos, departamentos, cocheras, construcción) pero pagando en pesos. Los pesos no sirven para invertir. Sirven para endeudarse. En momentos en donde las presiones inflacionarias y cambiarias son tan fuertes, lo ideal es aprovechar el financiamiento en pesos", señaló Otálora, en una columna para iProfesional.

"Recuerden siempre, endeudarse en la moneda que se desvaloriza", agregó.

Los pesos no sirven para invertir. Sirven para endeudarse

Plazo Fijo tradicional, UVA, Dólar linked ¿conviene?

Según Otálora, "en principio, nadie debería invertir en pesos en estas circunstancias".

Pero en los casos de familias que necesiten generar una renta en pesos mensual, están obligadas en caer en la renta fija en pesos porque las tasas que ofrecen los escasos productos en dólares son muy bajas.

"Acá no tenemos que caer en la trampa: para invertir en pesos, hay que hacerlo con inteligencia. Buscar un mix, no enamorarse de las tasas ni de la renta.¿Está claro? Salvo necesidad de obtener una renta, no invertiría en renta en pesos a mediano y largo plazo. ¿Pero en nada? Bueno, la única opción que elegiría sería la opción dólar linked (pero prefiero la cobertura con futuros) y en caso de producirse un salto en el tipo de cambio oficial, luego me posicionaría una parte de la cartera en indexados a la inflación", agregó Otálora.

"La carrera dólar, tasa de interés e inflación, por ahora la viene ganando el dólar. En el algún momento las variables inflación y dólar jugarán un partido aparte, pero por ahora no es el momento. Hay dos caminos, pareciera que la devaluación es inminente, pero no sabemos cómo ni cuándo. Mientras más se amplié la brecha, más inminente será la devaluación", recalcó el experto.

¿Y qué hacemos con los pesos?

Para quienes no tengan la necesidad de la renta y tengan pesos, lo aconsejable, según el especialista en Finanzas, es que vayan dolarizando su cartera.

"A través del mundo de las criptomonedas y los stablecoins, por ejemplo, en donde los pesos los podemos pasar a dólares con un par de clicks, sin cepo; eso sí, pagando el valor del dólar en el mercado que es el Contado con liquidación", dijo.

"Hay otras opciones, como los Cedears, que me encantan como opción, pero conllevan algunos riesgos de tipo de cambio y de la volatilidad propia de las cotizaciones de las acciones", completó.