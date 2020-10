"Tu plata no vale": esta es la insólita cantidad de pesos que se necesitan para comprar 1 dólar en Uruguay

La moneda argentina se está depreciando fuertemente. En el país vecino, cada vez vale menos. Y en Chile hay casas de cambio que directamente no los toman

Luego de las últimas medidas adoptadas por el Banco Central que terminaron endureciendo aún más el cepo cambiario y la vertiginosa suba del dólar blue en las últimas semanas, la destrucción de la confianza en el peso argentino se hace más que evidente si se cotejan las pizarras de bancos y casas de cambio de países vecinos.

Esta situación no es novedosa, ya que a los problemas que enfrenta la economía argentina se suma el hecho que desde hace mucho tiempo la cotización de la moneda nacional es castigada en forma sistemática.

El motivo es muy sencillo y se debe a que las entidades encuentran grandes dificultades para devolver los pesos que compran a la Argentina, por lo que se ven obligados a operar contra dólares financieros.

"Aunque no nos guste esta situación, es evidente que los pesos argentinos no son bienvenidos en el exterior, más que nada porque quien los compra no sabe cómo cotizarán en los días siguientes" sostiene Agustín Cramo, analista de mercados financieros internacionales.

De hecho, las profundas diferencias que surgen de comparar los precios de compra de los pesos argentinos en moneda local y la cotización del dólar no hacen más que demostrar la incertidumbre reinante con respecto a la situación actual de nuestro país.

En el caso de Uruguay, por ejemplo, este viernes en el Banco República, que en su carácter de banco oficial nacional es el principal referente de esa plaza, se necesitaron 441 pesos argentinos para comprar 1 dólar.

Esto es, más del doble de lo que vale el dólar blue en la City porteña, que cerró una semana de tensión y escalada a $178. Y, desde luego, el tipo de cambio "uruguayo" es mucho más elevado que el del oficial argentino: el dólar "ahorro" promedió los $137 este viernes.

El cepo al dólar desvalorizó aun más al peso argentino en los países limítrofes

La entidad uruguaya informa también qué billetes argentinos acepta: los de $1.000, de $500, de $200 y de $100, por lo que quedan excluídos los de $50, de $20 y de $10.

¿Por qué hay tanta diferencia?

¿Por qué el dólar cotiza por encima del blue?, consultó este medio en otra casa de cambio montevideana y la respuesta fue: "Si los tomamos a un valor igual o por debajo, el problema nos lo creamos nosotros. Nos vemos obligados a generar un sobreprecio para cubrirnos de la operatoria posterior, que es la de cambiarlos por otra divisa".

"Para nosotros, comprar moneda argentina para desprendernos de dólares nunca ha sido un buen negocio. Básicamente porque no le encontramos salida al stock de billetes que se acumulan en nuestra caja", señalan desde otra casa de cambio.

Los pesos argentinos se achican en Uruguay: $441 para adquirir u$s1.

Argentina: el dólar arde pasando la General Paz

El dólar caro no es un problema sólo para los que viajen a Uruguay, sino que en la propia Argentina el blue se encarece al salir de la Ciudad de Buenos Aires.

El dólar blue volvió este viernes a marcar un fuerte salto en medio de la crisis cambiaria y en el conurbano bonaerense llegó a tocar los $183.

El tipo de cambio paralelo en la city llegó este viernes a un nuevo récord y cotizó a un promedio de $178, con lo que subió siete pesos en un solo día y llevó así la brecha con el oficial a 130 por ciento.

Sin embargo, en el circuito financiero informal bonaerense la suba fue mayor, dado que llegó a ser ofrecido a $183.

En ese caso, la diferencia con el billete negociado en la plaza cambiaria oficial se ubicó en 140 por ciento.

El mayor valor del dólar blue en provincia de Buenos Aires responde a que las "cuevas" de esa zona cuentan con una menor cantidad de oferta en comparación con la de la Ciudad.

En el interior del país también se puede encontrar una cotización más elevada que en la city, dado que además trasladar dinero del centro financiero del país tiene un costo de distribución que se aplica al precio del billete.