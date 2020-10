Por la escasez de dólares y la brecha cambiaria, la industria advierte que ya empiezan a faltar insumos

Los industriales alertan por la especulación y la falta de stock. El impacto del aislamiento y el rol de las nuevas tecnologías en pandemia.

La industria enfrenta un doble desafío por estas horas. Por un lado, sortear las olas que agitan las presiones cambiarias sobre la economía. Y, por otro, mantenerse a flote en un mundo cambiante por el impacto de la pandemia y las nuevas tecnologías.

"Primero, se cortó la cadena de pagos y ahora, la cadena de la materia prima", advirtió a iProfesional Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales de Buenos Aires (ADIBA) y miembro del Consejo Directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En ese contexto, el empresario encabezará el lunes la tercera edición del Congreso Internacional de Industria 4.0 en el que durante 5 jornadas hasta el 30 de octubre participarán un centenar de expositores de todo el mundo especializados en el proceso de digitalización.

- ¿Cómo impacta la incetidumbre cambiaria en la industria?

- Es complicado porque no tenes valor de referencia de los insumos para producir, vendes a un precio y después no podés reponer. Hoy, hay dos problemas: cuando arrancó la pandemia, nos dejaban vender pero no producir y ese stock se usó para pagar sueldos e impuestos. No hay físico para comprar materia prima. Y después la materia prima empezó a escasear. Primero, se cortó la cadena de pagos y ahora es la de la materia prima. Somos igual optimistas.

La industria tiene problemas de stock por las restricciones y el impacto de la brecha cambiaria

- ¿ Cuáles son los motivos del desabastecimiento?

- La cadena de pagos fue al inicio de la cuarentena y la materia prima se cortó desde hace 30 dias por varios motivos. Hay vivos que especulan, pero cuando la industria empezó a vender stock se quedó sin materia prima. Pero además se hace difícil la logística (por la cuarentena). No solo materia prima de afuera sino la que viene de provincias, pasar de una provincia a otra tiene sus problemas y se demora la entrega de mercaderia. Además, hay especulación con el precio, es un combo de varias cosas.

- ¿Como influyó el cambio tecnológico durante la pandemia?

- La empresa que ya tenia tecnología le fue más fácil adaptarse y los que no estaban adaptados les costó mucho más. Muchos no entraron en la venta online ni modificaron su logística, son los que más están sufriendo.

- ¿Cuál es el objetivo de la industria 4.0?

- Que la pyme sepa qué pasa en elmundo, que la tecnología es una oportunidad y que para cómo la transformación digital incide en los procesos industriales y comerciales. Queremos que la pyme no le tenga miedo a este cambio.

- Muchas pymes dependen de Mercado Libre...

- Es número uno, pero hay otras alternativas. Como cualquier plataforma no deja de ser una herramienta más, no se puede tomar como el único método de venta, que además tiene su parte fisica. Hoy la venta se da por varios canales, hay empresas que hacen publicidad y no venden por redes sociales, y otras usan Amazon o Mercado Libre. No hay un secreto.

La agenda industrial también incluye la preocupación por el fenómeno de la digitalización en la industria

Desde este lunes, ADIBA llevará a cabo el 3º Congreso Internacional de Industria 4.0, junto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Austral, la Fundación Incyde de España y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Se trata de cinco jornadas y 47 paneles con más de 100 expositores y especialistas en tecnología 4.0 de España, Brasil, Alemania, México, Estados Unidos, Buenos Aires y Córdoba, entre otros lugares.

Bajo el lema "Humanizando la tecnología para el mundo que viene", el Congreso dará a conocer las tendencias y los procesos de transformación digital de pymes industriales a nivel local y global.

Disertarán expertos de Amazon, Microsoft, Oracle, Mercado Libre, Bosch, Andreani, Siemens, PepsiCo, Tiendanube, Advenio Software, Nubimetrics, Fiat, Ford, Nissan, Volkswagen, Edenor y Drean, entre otros.

La iniciativa se da en el marco de Somos Industria, evento organizado con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y RedPARQUES Industriales Argentinos, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). la Unión Industrial Argentina (UIA), y la Confederación Argentina Mediana Empresa (CAME).

"Hoy estamos atravesando un escenario atípico, que profundizó la compleja situación que ya venían atravesando las pymes industriales. Ahí radica la relevancia de este encuentro, ya que apunta a articular a todos los sectores para salir juntos de esta crisis sanitaria y económica", dijo Zurzolo.

El industrial aseguró que "el sector empresario, el Estado, los sindicatos, las universidades, todos juntos para afianzar los vínculos y pensar en cómo acompañar al sector en esta difícil situación".

"Los especialistas convocados a este Congreso nos ayudarán a pensar diferentes alternativas para levantar cabeza y salir de esta situación. Es clave analizar la revolución industrial, la importancia de la transformación digital de las pymes, las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial en los procesos de comercialización y producción, las nuevas metodologías y formas de trabajo 4.0", concluyó.