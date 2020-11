"Al filo de la navaja": Ecolatina alerta sobre las duras consecuencias de un salto abrupto del dólar

Desde la consultora aseguraron que "no es descabellado pensar en una devaluación en los próximos meses", pero advirtieron sobre las consecuencias

"No es descabellado pensar en una devaluación del tipo de cambio oficial en los próximos meses", sostuvo hoy la consultora Ecolatina, en un informe en el que advirtió sobre la caída de reservas.

Los analistas explicaron que las reservas de libre disponibilidad están "en mínimos desde 2016" y alertaron que, "si no aparece una fuente adicional de dólares para ´quemar´ en el mercado o la demanda de divisas no se relaja rápidamente -dos cosas que parecen poco probables-, un salto del tipo de cambio será inevitable".

El informe advirtió en que "un salto del dólar oficial aceleraría la inflación y profundizaría todos los problemas que arrastra nuestra alicaída economía, a la par que demoraría la incipiente recuperación de la actividad luego del deterioro histórico que provocó la pandemia y la cuarentena".

En el reporte, titulado "No hay razones para devaluar. Tampoco reservas", estima que el Banco Central sacrificó más de u$s1.600 millones de reservas para contener a la divisa en septiembre -de los cuales u$s600 millones fueron en la segunda mitad, luego del endurecimiento de cepo- y más de u$s 900 millones en octubre. Como resultado, alertó que las reservas de libre disponibilidad perforaron los u$s5.400 millones en la última semana, alcanzando un mínimo desde comienzos de 2016.

Pero señala que "descontando los u$s4.000 millones de oro y los u$s2.400 millones de DEG´s encajados en el FMI, las preocupaciones se vuelven todavía más urgentes, obligando a la autoridad monetaria a usar otras fuentes". Para la consultora, "será casi imposible reactivar la economía con una brecha de tres dígitos, y será casi imposible bajar esta brecha sin pagar algún costo".

Devaluar: parte del problema

"El problema es que la devaluación no solo agravaría los problemas preexistentes, sino que, además, no garantiza frenar la corrida. En un contexto de reservas tan bajas, el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares es incierto, aun cuando el ajuste por precios sea significativo y no haya razones reales para seguir devaluando. Por lo tanto, una corrección del dólar oficial sin un plan que genere confianza es más parte del problema que de la solución. No obstante, si nada cambia es un desenlace que se terminará imponiendo, casi de manera inexorable", señalaron en el reporte.

Desde Ecolatina plantearon que no es una buena opción un nuevo endurecimiento del cepo, en la búsqueda por achicar todavía más la demanda de dólares en el mercado oficial.

Básicamente porque "los resultados registrados desde el último refuerzo del control de cambios fueron bastante negativos: la brecha saltó y la sangría de Reservas se atenuó en el margen. A la vez, seguir fortaleciendo las restricciones trabaría todavía más el normal funcionamiento de la actividad productiva, minando el consumo y la inversión. Por último, y no menor, si no hubiera cambios de fondo, es probable que la misma situación se repita dentro de un par de meses".

"En consecuencia, una devaluación agravaría los problemas, pero extremar el cepo también: un círculo vicioso, del cual parece imposible salir por arriba a esta altura.

Como contrapartida, señalaron como aspectos positivos:

Las licitaciones en pesos del Tesoro en donde se ofrecieron instrumentos dollar linked y ajustados por inflación -CER-, más la devolución de adelantos transitorios por casi $100.000 millones.

Las colocaciones de títulos dollar linked que casi duplicaron a la de los que ajustan por inflación, señalando que el mercado no espera un desdoblamiento cambiario.

Los recientes y sucesivos aumentos de la tasa de pases pasivos del Banco Central, que intentan apuntalar las colocaciones en pesos de las entidades financieras y que una parte de esta mejora se traslade al rendimiento de los plazos fijos, algo que todavía no se observó.

Sin embargo, alertan que "nunca es recomendable hacer ajustes poco relevantes, pero muy frecuentes, porque se genera una expectativa de suba en el mercado y se posponen muchas operaciones; por lo tanto, suele ser más recomendable endurecer la política monetaria de una sola vez en el momento de mayor impacto".

"El mercado cambiario se encuentra al filo de la navaja: si la demanda de divisas no cede en el corto plazo, un salto del dólar podría ser tan costoso como inevitable", plantea Ecolatina.

"Luego de la reestructuración de la deuda, el Gobierno sacrificó demasiadas reservas en un contexto de elevada liquidez, apostando a una mejora de la confianza casi 'mágica', que lamentablemente no llegó. En octubre, licitaciones del Tesoro y aumento de la tasa de interés de pases mediante, se adoptaron algunas medidas que buscaban achicar el exceso de oferta de pesos actual. Sin embargo, estos cambios llegaron tarde y en magnitudes acotadas. El tiempo corre y el poder de fuego del Banco Central sigue agotándose. No hay razones para devaluar; tampoco Reservas para contener una corrida", concluyern.