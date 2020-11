Expectativa en Vaca Muerta: un gigante petrolero tiene al yacimiento en la mira

El CEO de YPF, Sergio Affronti, y el director de ONGC Videsh, A K Gupta, subsidiaria internacional de la empresa nacional de Oil&Gas de la India, mantuvieron una primera reunión de trabajo para analizar el potencial del yacimiento Vaca Muerta.

Así lo informaron ambas empresas de manera casi simultánea, a través de sus redes sociales, al dar a conocer el encuentro que se realizó mediante videconferencia.

La reunión fue organizada a instancia del embajador de la India en la Argentina, Dinesh Bhatia, y participaron funcionarios del Ministerio de Petróleo y Gas Natural de la India.

Precisamente, la embajada de la India en Argentina informó que "los dos gigantes estatales de energía exploraron oportunidades de cooperación" y analizaron "el potencial de Vaca Muerta"

El negocio de ONGC Videsh

El CEO de YPF, Sergio Affronti, busca nuevos inversores para Vaca Muerta

ONGC Videsh Limited es una empresa del Gobierno de la India bajo el control administrativo del Ministerio de Petróleo y Gas Natural, y es la subsidiaria y brazo internacional de Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), la principal compañía petrolera nacional.

El negocio principal de ONGC Videsh es la prospección de acres de petróleo y gas fuera de la India, incluida la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas.

La empresa posee participaciones en 37 activos de hidrocarburos en 17 países -incluidos Colombia, Venezuela y Brasil.- y produjo alrededor del 30,3% del petróleo y el 23,7% del petróleo y gas natural de la producción nacional de la India en 2019-20.

En términos de reservas y producción, es la segunda compañía petrolera más grande de la India, después de su matriz ONGC.

YPF en los últimos años celebró distintos acuerdos de inversión para el aprovechamiento conjunto de áreas de Vaca Muerta, como las estadounidenses Chevron y Dow, la malaya Petronas, la noruega Equinor y la anglo-holandesa Shell.

Un proyecto millonario chino en Vaca Muerta

A través de su controlada Sinohydro, la oriental PowerChina también participa en Portezuelo del Viento

La constelación de negocios de China en la Argentina no deja de expandirse. Mientras sigue a la espera de la reactivación del controvertido proyecto hidroeléctrico de Portezuelo del Viento, en la provincia de Mendoza, la potencia sigue moviendo las piezas y ahora volvió a dirigir la mira hacia el reservorio de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. No es la primera vez: hace tres años la petrolera Sinopec promovió acuerdos para hacer pie en esa zona de la Patagonia.

Ahora el objetivo es otro, pero siempre desde la perspectiva de seguir agigantando la presencia de esa nación en áreas clave de la generación de energía y combustible local.

En concreto, el gigante PowerChina formalizó el diálogo con la estatal ferroviaria Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) para concretar el desarrollo de, justamente, un tren de carga que unirá Añelo -conocida como la "capital" de Vaca Muerta- y el puerto bonaerense de Ingeniero White, vecino a Bahía Blanca.

"Hay un plan concreto en el que hemos estado trabajando durante casi dos años", informó al respecto Tu Shuiping, presidente de PowerChina en Argentina. La obra demandará desembolsos por al menos 1.000 millones de dólares.

"Estuvimos hablando con gente de ADIF para ver cómo se puede presentar el proyecto y luego buscar financiamiento conjunto", añadió el directivo. Durante el macrismo, el proyecto en cuestión se intentó poner en marcha mediante el financiamiento PPP pero, como ocurrió con todas las iniciativas bajo ese paraguas de eventual respaldo económico público-privado, finalmente la intención quedó en la nada.

De cerrar el acuerdo con ADIF, PowerChina operará sobre un trazado de 700 kilómetros de vías ya existente -ramal Bahía Blanca-Neuquén-Zapala- mientras que desarrollará unos 80 adicionales para conectar a ese tendido con la mencionada localidad de Añelo.

El tren en cuestión, según pudo saber iProfesional, permitiría a las petroleras que operan en el reservorio bajar los costos para el desarrollo del "fracking" en tanto, se estima, haría más directo el traslado de químicos y arena.

Por otro lado, el servicio enlazaría sin intermediarios el campo de extracción con el polo petroquímico de Bahía Blanca y, por supuesto, el puerto para la eventual exportación de los no convencionales.

De alzarse también con ese proyecto, PowerChina totalizará 15 proyectos vinculados a la energía sólo en la Argentina. Un auténtico pulpo en un ámbito estratégico para el funcionamiento de la economía local.