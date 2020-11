Por qué no es negocio invertir en Argentina y cuánto influyen las trabas al dólar, según el CEO de PwC

Santiago Mignone, CEO de PwC Argentina, aseguró que pesa en el ánimo de los empresarios en este momento que exista una amenaza de nueva reforma impositiva, y que las inversiones no vienen porque el país no es negocio.

Por otra parte, Mignone dijo que el impuesto a la riqueza "es un impuesto horrible", porque "grava la actividad productiva", algo que "no hace ningún país".

-¿Qué está pasando con el clima de negocios en la Argentina?

-A dos años de recesión, sin una recuperación que se vislumbre una recuperación a lo que se suman los cambios que se esperan en el sistema impositivo, para que el ánimo de los empresarios sea de wait and see.

-¿Se refiere al impuesto a la riqueza?

-El impuesto a la riqueza es uno de los problemas, también las idas y vueltas que tuvo la ley de economía del conocimiento, la ley del teletrabajo que fue una mala ley en un mal momento y las expectativas de que haya una reforma tributaria, a la que han hecho referencia algunos funcionarios sin que nadie sepa de que se trata. Esto llega en un momento en que la presión impositiva ya es insostenible para cualquier negocio.

-¿Cómo afectan las restricciones cambiarias?

-Hoy lo más preocupante es no poder pagar deuda, así como las demoras con ciertas importaciones. Las demás restricciones, como cuestiones temporarias, son más entendibles. Se puede entender que no se puedan repatriar capitales en forma temporal. La obligación de reestructurar las deudas, si termina a fin de año, sería un problema superable, pero si se extiende en el tiempo, va a ser complejo. Por otra parte, el Gobierno debería atacar la restricción externa fomentando las exportaciones, pero mantiene la presión impositiva con las retenciones

-Se bajaron las retenciones a todos los productos industriales…

-Pero se mantienen los derechos de exportación a los rubros que más exportan, que son el agro y la economía del conocimiento.

La ley de economía del conocimiento es una oportunidad perdida

La oportunidad perdida

-¿Qué critica de la ley de economía del concimiento?

-Yo valoro la certidumbre, y por lo menos es un marco jurídico que ya está, y es importante la estabilidad de las reglas de juego. Pero esa ley retiro beneficios de la anterior ley del sector y no dio los que se esperaba para los servicios profesionales. Es una oportunidad perdida para Argentina frente a la región de haber legislado algo mejor.

-¿Y el impuesto a la riqueza?

-Es un impuesto horrible. Lo que se critica es que grava a las personas físicas que tienen una sociedad, entonces es un tributo a las actividades productivas. Ningún país lo hace y en el Impuesto sobre los Bienes Personales las participaciones sociales están exentas. Además grava al acreedor por prestarle al Estado. Un deudor consuetudinario, que pide plata todos los meses, le cobra a quien le presta.

-¿Para cuándo espera el mercado la devaluación?

-Eso depende de los instrumentos y la voluntad que tenga el Gobierno de sostener la multiplicidad de paridades cambiarias. Puede hacer un desdoblamiento cambiario de hecho o de derecho. En algún momento, el tipo de cambio va a converger. Pero puede ser a corto o largo plazo.

Decisión política

-¿Qué efecto puede tener el acuerdo con el FMI en los negocios?

-Uno piensa que va a dar más certidumbre. Pero al acuerdo con el FMI primero hay que alcanzarlo.

La decisión de acordar con el FMI es de todo el Gobierno

-¿Cree que dificultará ese acuerdo de la oposición que mostró por estos días la vicepresidenta Cristina Kirchner?

-Lo independizo de una persona. La decisión política es de un gobierno, y en el Gobierno están todos.

-¿Hay doble comando en el país?

-Para mí, el Gobierno es uno sólo y ahí están todos. El Gobierno es una coalición y hay opiniones divergentes. La habilidad del Gobierno será conciliar esas opiniones en beneficio del país. Hasta ahora le está siendo difícil.

-¿Cómo afecta lo que está pasando en la Justicia a la situación económica y a las inversiones?

-Es parte de la incertidumbre y de la falta de previsibilidad en la que estamos viviendo. Es una discusión inoportuna en medio de la pandemia ponerse a discutir este tema que no tiene que ver con eso, le pone problemas a la salud mental de los argentinos.

-¿A qué ritmo se van las empresas de Argentina en este momento? ¿Cuáles son las que se van?

Por ahora, las empresas que se están yendo son las que ya tenían alguna intención de irse. No creo que haya habido decisiones nuevas, sacando el caso muy particular de las aerolíneas. Lo que me preocupa es que producto de la incertidumbre y de la presión impositiva entremos en una situación de desinversión. Todavía no existe pero es el riesgo. Sobre todo, porque hay sectores en Argentina donde hacer negocios es muy caro. Se plantea a veces que las inversiones no vienen por cuestiones políticas, pero fundamentalmente no vienen porque no es negocio hacerlo. Los impuestos son muy altos, al igual que el costo laboral, y las contingencias también son muy altas. Así no es negocio el país.