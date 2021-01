¿Alquilás?: pese a nueva ley, menos propietarios respetan contratos a tres años e imponen estas condiciones

El alquiler temporario está a precios similares al tradicional y la demanda creció de la mano de jóvenes que no quieren casa propia

Los cambios que introdujo la nueva Ley de Alquileres desalentaron la oferta de los propietarios, los que están hoy migrando sus inmuebles hacia el alquiler temporario.

Esto provoca que hoy exista más oferta de lo habitual de este tipo de modalidad de alquiler.

Al mismo tiempo, y producto también de la Ley, se está viendo que hoy los alquileres temporarios ofrecen precios equiparables a los tradicionales,

Esto está provocando que una parte de la demanda también se esté volcando por esta alternativa.

Darío Rizzo, CEO de Alternativa Propiedades, explicó que el mercado de alquileres temporarios fue uno de los más perjudicados por la pandemia ya que su público principal compuesto por extranjeros se vio restringido en su totalidad.

Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron a aparecer nuevos públicos, algunos por circunstancias producidas por la propia cuarentena, y otros como efecto de la nueva Ley de Alquileres que regula plazos y topes a los alquileres tradicionales, agregó Rizzo.

Hoy, si relevamos los principales sitios de búsqueda de propiedades, podemos observar que los alquileres temporarios se están publicando al mismo precio que los tradicionales, algo que no había sucedido nunca antes.

El motivo es que los propietarios de departamentos que antes los ofrecían para alquiler tradicional hoy se están volcando al alquiler temporario, y de esa forma la oferta aumentó considerablemente, indicó Rizzo.

Alquiler temporario en números

Al mismo tiempo, los propietarios que prefieren continuar alquilando de forma tradicional, o sea ahora a tres años, están previendo en el precio inicial un valor más alto para compensar la imposibilidad de realizar ajustes a futuro, o que los topes queden por debajo de la inflación, comentó Rizzo.

Pero, aunque los precios de ambos tipos de alquileres estén parejos la realidad es que los temporarios incluyen además el costo de las expensas, agua, luz y gas, con consumos promedios, cable, Internet e impuestos, y además se entregan amueblados y equipados.

Estos alquileres además no requieren garantías. "O sea que te mudás con tu ropa", enfatizó Rizzo.

En conclusión, alquilar un departamento de forma temporaria es más económico que hacerlo con un contrato a tres años.

"Hoy si querés alquilar un departamento sin muebles por tres años, que es lo que indica la nueva Ley, hay opciones por ejemplo en Palermo desde $23.000, pero a eso tenés que sumarle todos los servicios e impuestos", precisó Rizzo.

En cambio las opciones de temporarios empiezan en $25.000 pero con todos los gastos incluidos y sin garantía, añadió el empresario.

Los propietarios están previendo en el precio inicial un valor más alto para compensar la imposibilidad de realizar ajustes

Oferta para nuevos públicos

Tradicionalmente la demanda fuerte de este segmento fueron turistas y principalmente estudiantes de toda Latinoamérica, y también ejecutivos de negocios.

Hoy con las fronteras cerradas la demanda está concentrada en un público local que por alguna circunstancia en particular necesita mudarse por períodos cortos que en general van desde 2 semana hasta 6 meses.

Dentro de estos casos los separados o divorciados son quienes más están consumiendo hoy este tipo de alquileres, requiriendo períodos en general de seis meses que les posibilite llevar adelante la división de bienes, puntualizó Rizzo.

Pero también hay gente del interior que debe venir a la Ciudad por trabajo o para hacer un trámite o tratamiento médico, familiares que conviven con gente de riesgo y deben aislarse, gente que está haciendo refacciones en su casa, y aquellos que quedaron varados en el exterior pero que tienen residencia en Argentina y necesitan volver, expresó Rizzo.

Finalmente, estamos notando también una tendencia creciente de un público joven, de entre 20 y 30 años, que ya no se desvela por la casa propia, advirtió el empresario.

Este nuevo público es hoy el último en la lista en soñar con la casa propia. Para ellos lo más importante es disfrutar el presente y no pensar tanto a largo plazo. Planean sus vidas en alquileres cortos porque hoy están acá y mañana en otra parte. Y en ese estilo de vida tampoco encaja la idea de contar con sus propios muebles, dijo Rizzo.

Son habitantes del mundo. Esta nueva generación que se encuentra entre los millennials y los centennials posee rasgos de conducta y hábitos totalmente diferentes al público de 40, que fue criado bajo el dogma de la casa propia, de asentarse, añadió Rizzo.

Estos jóvenes optan por alquileres temporarios en departamentos amueblados y equipados a los que les ponen su impronta con objetos personales pero no más que eso, indicó.

Y hoy, que con los efectos de la nueva Ley de Alquileres, los precios de los temporarios se equipararon con los tradicionales el precio dejó de ser una barrera, manifestó Rizzo.

Por otra parte, se amplió la oferta de temporarios, tradicionalmente concentrada en Palermo y Recoleta, a barrios menos exclusivos como Chacarita, Almagro, Villa Crespo, Colegiales, Villa Urquiza, Abasto, entre otros.

Esto también colabora en que este público joven pueda encontrar opciones entre 10% y 30% más económicas, precisó Rizzo.

Esta tendencia está acompañada por una oferta de calidad creciente. Los desarrolladores, motivados por las mejoras que se perciben en estos barrios, están empezando a arribar con proyectos que nada tienen que envidiarle a los de Palermo, dijo Rizzo.

Los requisitos son muchos menos que en el alquiler tradicional

Operación y requisitos

Las reservas pueden ser online o por teléfono, sin necesidad de moverse de su casa, por tan solo $10.000, explicó Rizzo.

Los requisitos de ingreso son primer mes de alquiler, un mes de depósito y la comisión que dependerá de la cantidad de meses que alquile, la cual varía desde un 10% a un 20% del total del contrato.

No hay que tener deudas en el Veraz, y hay que demostrar ingresos.

Si son extranjeros lo del Veraz no corre pero deben manifestar el motivo de su residencia en el país (estudio o trabajo).

Proyectos concebidos para este segmento

Otra tendencia que estamos percibiendo es el diseño de proyectos desde su etapa de masterplan pensados para este segmento, comentó Rizzo.

Por ejemplo edificios con cerraduras conectadas a Internet para poder efectuar self check in y out, como ya se utiliza en Estados Unidos.

También se está apostando a incorporar front desk en la Planta Baja, así como co-working para los estudiantes y ejecutivos que vienen por negocios, y otros amenities relacionados al uso que hacen de ellos los estudiantes, turistas y ejecutivos, concluyó Rizzo.