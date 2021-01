¿Por qué Joe Biden no podrá llevar su bicicleta para hacer ejercicio a la Casa Blanca?

El presidente electo, Joe Biden, tendrá que dejar atrás su bicicleta "Peloton" de alta tecnología cuando se mude a la Casa Blanca

El presidente electo, Joe Biden, tendrá que dejar atrás su bicicleta "Peloton" de alta tecnología cuando se mude a la Casa Blanca, esto por las preocupaciones de la tecnología con que cuenta y que podría poner en riesgo su seguridad.

Peloton, conocido por sus seguidores que incluye desde celebridades hasta funcionarios, quienes desembolsan miles de dólares por una bicicleta estática.

Durante un episodio del podcast de Biden, Here The Deal, reveló que él mismo depende de un "Peloton" para hacer ejercicio en medio de la pandemia.

Al explicar que le resulta útil seguir una rutina para lidiar con su día a día, el hombre de 78 años dijo: "Trato de levantarme de la cama a las ocho de la mañana y tengo un gimnasio en mi casa. Tengo una cinta de correr, una bicicleta "Peloton" y algunas pesas. Trato de hacer ejercicio todas las mañanas, eso me pone en marcha".

Sin embargo, la bicicleta no sólo permite a sus usuarios pedalear, sino que también incluye acceso a miles de clases de ejercicios, un micrófono y una cámara incorporada, que se conecta a través de Internet.

¿Por qué Joe Biden no podrá llevar su bicicleta a la Casa Blanca?

Es el micrófono y la cámara conectados a Internet del equipo de ejercicio lo que es motivo de preocupación, según Popular Mechanics, ya que que los expertos creen que la tecnología podría ser propensa a riesgos como la piratería.

¿Por qué Joe Biden no podrá llevar su bicicleta a la Casa Blanca?

"Debido a que está conectado a Internet, a pesar de que hay firewalls y software de detección de intrusos, esas cosas se pueden solucionar si es realmente bueno y capacitado", dijo Max Kilger, director del programa de análisis de datos y profesor asociado en la práctica en la Universidad de Texas en San Antonio.

Si un pirata informático obtuviera acceso al "Peloton" del futuro presidente, teóricamente también podría obtener acceso a cualquier dispositivo conectado, como un Apple Watch, dijo Kilger.

Según Kilger, para que la bicicleta sea realmente segura, sería necesario quitar la cámara, el micrófono y el equipo de red, pasos que, cree, puede tomar el Servicio Secreto.

Sin embargo, también señala que sin la tecnología, "básicamente tienes una bicicleta aburrida" como cualquier otra estática.

Si bien puede ser decepcionante para el futuro presidente, no sería el primer residente de la Casa Blanca en tener acceso a la tecnología sólo una vez que se haya modificado.

En las memorias de Barack Obama A Promised Land , recordó que sólo se le permitió un Blackberry especialmente modificado que podía enviar correos electrónicos pero no hacer llamadas telefónicas durante su tiempo como presidente.

Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos

"Pude conservar mi BlackBerry, o más bien, me dieron un dispositivo nuevo, especialmente modificado, aprobado sólo después de varias semanas de negociaciones con varios miembros del personal de ciberseguridad. Con él, pude enviar y recibir correos electrónicos, aunque sólo de una examinada lista de unos veinte contactos, y el micrófono interno y el conector para auriculares se habían quitado, por lo que la función del teléfono no funcionaba", escribió el expresidente. "Michelle bromeó diciendo que mi BlackBerry era como uno de esos teléfonos de juego que le dan a los niños pequeños , donde llegan a presionar botones y hace ruidos y las cosas se iluminan, pero en realidad no sucede nada de eso".

Sin embargo, puede haber una forma de evitar las preocupaciones de seguridad del "Peloton", ya que The Verge señala que la exprimera dama Michelle Obama pudo tener una bicicleta de la misma marca modificada, sin cámara ni micrófono.

Cuando se le contactó para hacer comentarios, un portavoz de "Peloton" le dijo a The Independent : "No compartimos información sobre miembros individuales por respeto a su privacidad".