"Vamos a tener un 2021 con crecimiento pero mediocre, mucho menos que si tuviéramos un rumbo"

Martín Lousteau cuestionó la gestión que realiza Alberto Fernández y lanzó serias advertencias sobre los problemas que tendrá Argentina este año

El senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau realizó un duro pronóstico sobre lo que será la economía argentina durante este 2021.

"Vamos a tener un 2021 con crecimiento pero mediocre, mucho menos que si tuviéramos un rumbo, con inflación alta y con la posibilidad de accidentes", afirmó el ex ministro de Economía.

Además, Lousteau criticó al Gobierno por la confección del Presupuesto para este año. Según el economista opositor, la administración de Alberto Fernández no previó que "la excepcionalidad sanitaria podía seguir y que entonces iba a hacer falta recursos". De esta manera, se ingnora "la posibilidad que tuviéramos otra vez con inconvenientes en la actividad económica".

Y agregó: "No incluyó el gasto porque el nivel de desequilibrio fiscal y la perspectiva de continuar lo que hace es generar accidentes todo el tiempo, pero entonces seguís emitiendo, no entran dolares y eso es como fumar en un depósito donde hay combustibles".

"El Gobierno no sabe a dónde está yendo. Me parece que acumula producto de no ver la gravedad de la circunstancia de antes y la actual, acumula material inflamable dentro de un galpón y se le ocurre que puede fumar dentro del galpón", afirmó Lousteau.

Lousteau y "el legado" de Macri

Martín Lousteau cerró enero en el centro de una polémica que avivó las internas en Juntos por el Cambio.

El economista sostuvo que "el legado más importante" de Mauricio Macri fue "haber terminado su mandato" y "dejado en pie a una fuerza que tiene el 41 por ciento", a la vez que dijo que "hablar de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere".

Lousteau cuestionó la figura de Macri y generó controversia en Juntos por el Cambio.

Lousteau consideró que Macri "siempre va a a ser, como todo expresidente, de referencia" y se diferenció del exmandatario, al señalar: "Está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente".

En un reportaje que publica hoy el diario La Nación, el senador nacional afirmó que "el legado más importante de Macri es haber terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina".

"Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado", aseveró el exministro de Economía.

Lousteau, ¿candidato?

En torno a las candidaturas de cara a las próximas elecciones, para Lousteau "hablar hoy de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere. Eso lo va a dirimir la realidad. Algunos (entre los que se encuentra la ex diputada nacional de la CC, Elisa Carrió) ya manifestaron su vocación de ser candidatos, me parece bárbaro, pero eso lo va a dirimir la realidad y el tiempo".

Lousteau se ve con chances electorales en la Ciudad.

Lousteau reafirmó su voluntad de "gestionar" la Ciudad de Buenos Aires, al afirmar que tiene "vocación de gestionar, y hay un montón de actores en el Congreso que quieren ir al lugar desde donde se transforma". aunque aclaró que "de todos modos, me eligieron para ser senador, y me lo tomo con mucha seriedad".

En tanto, el senador nacional admitió que "hay otros partidos en la coalición que no quieren gobernar, yo quiero un radicalismo que quiera gobernar y transformar, que discuta dentro de la coalición desde su capacidad de gestión".