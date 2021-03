Viviana Canosa volvió a la TV y disparó contra el Gobierno: "Tendría que haber una vacuna contra la inmoralidad"

La periodista apuntó contra el Gobierno y contra la oposición en el comienzo de su ciclo. Qué dijo Viviana Canosa en su regreso a la TV

Viviana Canosa volvió este lunes a la televisión. La periodista apuntó contra el Gobierno y contra la oposición en el comienzo de su ciclo.

"Honro mi soberanía y mi estado de libertad, voy a decir todo lo que pienso. Seguramente no siempre voy a coincidir con los demás programas del canal, o tal vez sí. Me dijeron que tenía libertad para hacer lo que yo quisiera y lo voy a hacer. Saben que no soporto la autocensura, ya me conocen", comenzó Canosa.

"Vamos a decir lo que vemos y lo que sentimos. Como siempre, en la Argentina hay una doble moral, una doble vara, y hoy lo vimos en algunos discursos. A nosotros los argentinos siempre nos toca cargar con las deudas, con la corrupción, con la pobreza", continuó como parte de su editorial del día. "En un año electoral, si tuvieras que votar hoy, ¿a quien votarías?", preguntó.

Viviana Canosa: "Tendría que haber una vacuna contra la inmoralidad"

Canosa llamó a la gente a despertarse. "Nos van a endulzar todos los oídos, de un lado y del otro, ya conocemos el juego. Nos hacen promesas sobre el bidet, nos mienten, estamos hartos de que nos mientan. La realidad es que ya hay argentinos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría".

"¿Se acuerdan cuando le pedí la renuncia a Ginés en plena pandemia? Fue el 23 de julio del 2020, se veía venir pero era mucho mejor no levantar la voz y seguir haciéndole notas al ministro de Salud", disparó haciendo referencia a lo que sucedió en los últimos días con las vacunas vip. "El 18 de diciembre, en mi último editorial del año pasado, dije que la historia lo iba a juzgar a Ginés y lamentablemente tuve razón. Ahora Ginés está deprimido y dice que si abre la boca se cae el Gobierno".

Después de referirse a los diferentes escándalos políticos ocurridos en los últimos tiempos, la conductora disparó contra la oposición. "La oposición por momentos parece ese flan de cajita sin huevos que no tiene sabor a casi nada", expresó.

Viviana Canosa: "Tendría que haber una vacuna contra la inmoralidad"

"Argentina sufre el síndrome de Estocolmo, se enamoró de su secuestrador", se animó a determinar. "Uno de cada dos argentinos es pobre y estoy harta de que le echemos la culpa de todo a Cristina, el responsable es el presidente. Tanto Macri como Alberto perdieron grandes oportunidades ¡Cuánto lo lamento! Tendría que haber una vacuna contra la inmoralidad", culminó dándole paso a la rutina preparada para su primer programa del año.