¿LEDES o bonos CER para ahorrar en pesos?: esto es lo que hay que mirar para ganarle a la inflación

Los bonos CER y las LEDES son instrumentos de ahorro en pesos que están siempre presentes en las carteras de inversión. Qué rendimientos ofrecen

Aunque poco conocidas y sin demasiado glamour, los ahorristas que están dando sus primeros pasos en nuevas inversiones pueden recurrir a las LEDES para obtener rendimientos de corto plazo, aunque tendrán que aprender a observar muy bien las variables macroeconómicas para que apuesta sea rendidora.

Las LEDES son título de deuda emitido por el Estado nacional, básicamente por el Tesoro, que se ofrecen por medio de una licitación y una oferta pública, es decir, se ofrecen en el mercado de capitales con un valor conocido. Se trata de bonos que tienen desarrollo y fecha de vencimiento.

"Hoy tienen un rendimiento primario de un 34% o 35% en función al tiempo, que es de un mes a tres meses. Estos títulos tienen esta particular característica de ser a corto plazo porque el Tesoro las emite para dar una alternativa al plazo fijo. Son inversiones a corto plazo y se puede entrar en cualquier momento del mes", dijo a iProfesional, Tomás Busaniche, coordinador de research y contenidos de Mujer Financiera.

En la actualidad, hay tres tipos de LEDES, identificada como SM311 que vence el 31 de marzo, hay otra que vence el 30 de abril y otra el 30 de mayo. Las tasas nominales varían dos puntos una sobre la otra aproximadamente.

El mínimo que se exige para invertir en estas letras en mínimo: arranca en los 1.000 pesos.

La batalla contra la inflación

Para hacer un ejercicio sencillo sobre lo que se obtendría sobre estos $1.000, Busaniche sostuvo que a una tasa de 37% ese valor se divide sobre los meses y el capital, lo que permitirá recibir unos $92 al final de los tres meses.

¿Es un rendimiento razonable? Advirtió que esa tasa es inferior a la de inflación proyectada por el presupuesto oficial y el de las consultoras privadas. Sin embargo, lo que a simple vista pareciera una cosa, puede ser otra muy distinta si se la mira en conjunto con otros factores. De hecho, las LEDES son un instrumento de inversión al que se recurre cuando se arman portfolios.

"El desafío de ahorristas es cómo ahorrar en un contexto inflacionario y cómo resguardar el poder adquisitivo del capital que ha podido ahorrar. A simple vista esta tasa es un poco baja respecto de la inflación proyectada y hay otros instrumentos que le pueden ganar otros puntos", agregó Busaniche quien recordó, a su vez, que los instrumentos públicos deben compararse con otros instrumentos públicos, no privados.

En un contexto de estabilidad, es decir, donde la variable inflacionaria no sea un dolor de cabeza, las LEDES se erigen como una alternativa. El punto es que hoy resulta difícil determinar si las proyecciones que se realizan tanto desde el Estado como desde las consultoras privadas son acertadas.

Por eso, si las LEDES generan muchas dudas, se puede recurrir a otra herramienta de ahorro emitida por el Estado que otorgue un mejor rendimiento.

Acá aparecen los bonos ajustables por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que tienen las mismas características en cuanto a su emisor pero que siguen el ritmo de la inflación, razón por la que garantizan más puntos que los otros bonos. Estos títulos también exigen una inversión mínima, de $1.000, igual que las letras del Tesoro.

"Algunos inversores diversifican en las LEDES para tener algún tipo de participación. Porque el mercado –comunidad de ahorradores e inversores- cuando analiza el rendimiento observa las mediciones de inflación, y cuando se analiza el rendimiento del bono puede tener un rendimiento negativo porque la inflación los suele dejar desfasados", explicó el analista de Mujer Financiera.

¿Qué perfil de inversor tienen quienes apuestan a estas herramientas de ahorro?

Como se dijo. El horizonte de inversión de las LEDES es de muy corto plazo, razón por la que corresponde a un perfil entre conservador y moderado "porque no hay que perder de vista que el riesgo que tiene es la capacidad de pago del Estado argentino", advirtió Busaniche.

¿Y los bonos?

El bono ajustable por CER tiene la misma característica porque, por más que se trate de un cupón de pago variable, puede ser más dinámico pues entra en juego la inflación, que puede ubicarse por encima de lo proyectado, o por debajo. "En este caso se trata de un perfil más moderado intermedio", indicó.

Tomás Busaniche subrayó que hay ahorristas que se interesan por estos instrumentos, situación que es posible ver al observar los volúmenes que se negocian. A mayor volumen significa que el instrumento tiene liquidez y que hay un grupo de inversores interesados en estos bonos. Distinta es la situación si el volumen es bajo.

De todos modos, el experto, señaló que "más allá de las referencias a estos instrumentos lo que hay que conocer son los conceptos de rentabilidad real, por ejemplo, la tasa esperada con la de inflación proyectada".

Aunque a veces no resultan totalmente seductores al ponerlos en contraste con esas variables, Busaniche aclaró que no se descartan como instrumentos y que suele acudirse a ellos, en pequeños pooles dentro de una cartera porque "si el mercado de acciones cae muy fuerte estos bonos pueden ayudarte a salir a la superficie. Y tener no más de 20% de esa cartera cuando se trata de un perfil conservador".

Qué conviene: ¿LEDES o bonos CER para ahorrar en pesos?

Para aprender más sobre las LEDES y saber cuándo se hacen las convocatorias de estos instrumentos, hay que prestar atención al inicio de cada mes. En la página del ministerio de Economía se informa el llamado a licitación pertinente con las letras del Tesoro que están por ejecutarse.

Para ingresar en el proceso, Busaniche señaló que "hay que cumplir los plazos previstos, ir a la opción de licitar, oferta su capital a invertir y se calcula la tasa de rendimiento de ese bono. Si el inversor no quiere esperar al vencimiento, puede vender ese bono en el mercado de capitales aunque el comprador tendrá un rendimiento menor. Es la razón por la que hay que ver el detalle porque cada prospecto cambia, es decir, cómo se pagan los intereses, si al final o de manera conjunta al capital".