Mauricio Macri destruye en su libro a un empresario: de quién se trata

El expresidente, Mauricio Macri, a través de su flamante libro "Primer tiempo", dispara contra algunos dueños de los medios de comunicación

El expresidente, Mauricio Macri, a través de su flamante libro "Primer tiempo", dispara contra algunos dueños de los medios de comunicación, en especial contra Daniel Vila.

La relación entre el líder del PRO y el empresario propietario de varias compañías como Grupo América y Supercanal Arlink, fue bastante tensa, especialmente en el último año de la presidencia de Macri, cuando Vila jugó bastante fuerte en favor del entonces candidato Alberto Fernández al denunciar "presiones" del gobierno de Cambiemos.

En el libro, Macri vincula a Vila con el controvertido círculo rojo, un grupo informal compuesto por los empresarios más poderosos de la Argentina: "En las empresas de comunicación y en los medios, existen diferentes tipos de empresarios. No son todos iguales. A veces, los que acusan de lobby a los demás son peores que los supuestos lobbistas. Un ejemplo de este tipo de conductas es Daniel Vila, uno de los más complicados en el rubro".

"Vila es el clásico exponente del círculo rojo que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo. ¿Cómo no reaccionar cuando alguien se queda con una frecuencia sin pagar, no la devuelve a los argentinos -que son sus dueños- y encima termina interponiendo un recurso de amparo ante un juez para no pagar una deuda cercana a los 500 millones de dólares?", señala el libro.

El expresidente se refiere a las escandalosas declaraciones que Vila brindó en septiembre del 2019, en donde denunció que el entonces gobierno de Cambiemos lo presionó en 2017 para que entregara al Estado las frecuencias radioeléctricas correspondientes a Supercanal Arlink, aunque en su momento desde Casa Rosada recordaron que la empresa nunca había pagado la adjudicación. De todos modos, ambas partes firmaron un acuerdo para que Arlink desistiera de la medida cautelar y quedara liberado el espectro.

Mauricio Macri destroza en su libro a un empresario: de quién se trata

Asimismo, Macri disparó contra el accionista y editor del diario Perfil, Jorge Fontevecchia: "Otra situación para destacar fue la relación que mantuvimos con Jorge Fontevecchia. A través de sus medios, Fontevecchia siempre mantuvo una obsesión perversa con mi familia y conmigo, en particular desde mi ingreso a la política. Su ego suele estar muy por encima de sus capacidades".

Cuál es el precio del libro

El libro que se lanzó el 15 de marzo, tiene 304 páginas, es de editorial Planeta y tiene un precio de $1.690.

El libro @mauriciomacri disponible desde el 18 de marzo en librerías de toda la Argentina ????Link para conseguir tu ejemplar en preventa: https://t.co/yfIgYkTi9N pic.twitter.com/DD9erotSD2 — Planeta de Libros Argentina ???????? (@PlanetaLibrosAr) March 11, 2021

Así comunicó la noticia sobre la publicación de su libro

El expresidente Mauricio Macri publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Allí cuenta que está "muy contento" por la salida a la luz de su primer libro, que "sale a la preventa desde hoy en Mercado Libre".

Muy contento, mi libro "Primer Tiempo" sale a la preventa desde hoy en Mercado Libre ???? @marcos_galperinhttps://t.co/kRDYscYLkb — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 11, 2021

De qué se trata el libro de Mauricio Macri

"Este libro es el resultado de más de un año de reflexiones sobre mi presidencia. En sus páginas cuento la historia tal y como la viví. Es la crónica de nuestros logros y de las duras batallas que tuvimos que dar contra el populismo", se puede leer en la sinopsis, que está firmada por el ex primer mandatario de la Argentina.

Ya empezó la preventa del libro de Mauricio Macri , titulado Primer tiempo

Se trata del "relato de nuestros aciertos pero también de nuestros errores y, sobre todo, de lo que aprendimos juntos en este primer viaje hacia una Argentina del respeto, más libre, más moderna y democrática", asegura quien también fue jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el mandato previo al de Horacio Rodríguez Larreta.

En la contratapa, el ex presidente describe: "Primer tiempo es una invitación a renovar el compromiso que tenemos millones de argentinos con el Cambio, con el progreso y la integración a un mundo que nos ofrece oportunidades y desafíos que tenemos la obligación de aprovechar".

En ese sentido, el ex primer mandatario se dirige de manera directa a sus seguidores. "Es mi agradecimiento a quienes me honraron con la oportunidad de llevar adelante la tarea más fascinante de mi vida. Pero más que nada, es una manera de continuar el diálogo con cada uno de los argentinos que no se resignan a vivir en una sociedad sin futuro para sus hijos".

A través de una metáfora futbolística, quien fue también presidente del club Boca Juniors, finaliza: "Terminó el primer tiempo pero el partido continúa. Y ganarlo depende de todos".