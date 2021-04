El BCRA compró en marzo diez veces más de dólares que hace un año pero, ¿por qué no aumentan las reservas?

El BCRA compró en marzo del 2021 unos U$S 1.500 millones. El dato es que a pesar de hacerse de más dólares, no incrementa las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró en marzo de este año unos US$ 1.500 millones, lo que significa, más de diez veces que el acumulado en marzo de 2020, en donde se había hecho de US$ 135 millones.

De esta manera, se trata del cuarto mes consecutivo de intervenciones netas positivas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)

Desde diciembre del año pasado, la autoridad monetaria acumula compras netas de dólares en el mercado de cambios por cerca de US$ 2.900 millones.

En diciembre fueron US$ 608 millones, en enero US$ 157 millones, en febrero US$ 633 millones y en marzo cerca de US$ 1.500 millones.

El dato de marzo es el más alto desde noviembre de 2019, cuando se habían sumado por esta misma vía US$ 2.202 millones.

Aun así las reservas internacionales, que cerraron el mes en US$ 39.597 millones, sólo se incrementaron en US$ 945 millones en el mismo período, según los últimos datos ​del BCRA.

Esto se debe a distintas cuestiones: desde noviembre de 2020 se cursaron pagos por US$ 777 millones a organismos internacionales; el oro y el yuan, dos de los activos que posee el Banco Central, sufrieron fluctuaciones; y también hubo intervenciones en el mercado bursátil para estabilizar la brecha entre la cotización del dólar mayorista y los paralelos (MEP y CCL).

En los últimos meses la intervención del Banco Central y de otros organismos oficiales en el mercado de bonos logró que la brecha entre ambas cotizaciones se mantuviera por debajo del 60%, menos de la mitad del récord que alcanzó en octubre último, cuando había superado el 130%.

Para lograr este objetivo el BCRA usó parte de los dólares provenientes del superávit comercial para comprar bonos nominados en dólares -el más usado es el AL30- para luego venderlos contra su par en pesos y, así, desinflar la cotización bursátil.

Pero no aumentan las reservas

"Desde diciembre el Banco Central está comprando dólares en el mercado y el mes pasado tuvimos un récord de compras, por una cuestión estacional y es que se está liquidando la cosecha gruesa", dijo Miguel Pesce, titular del BCRA.

"Nosotros creemos que con la administración cambiaria que está impuesta en nuestro país y con los precios que están teniendo los commodities no deberíamos tener dificultades en nuestro balance cambiario", agregó el titular de la autoridad monetaria. "Faltar dólares no van a faltar. Tenemos un nivel de exportaciones aceptables, un sistema de administración cambiaria que está funcionando, es cierto que hay estacionalidad y algunos juegan con esta estacionalidad para generar incertidumbre, pero si pudimos sobrellevarlas el año pasado seguramente vamos a sobrellevarlas este año", comentó Pesce.