La grieta al rojo vivo en plena pandemia: el escenario político, según Lucas Romero

Después de una semana intensa en el escenario político, con la grieta al rojo vivo y sin ningún tipo de acuerdo entre el gobierno nacional y la oposición, es muy interesante escucharlo a Lucas Romerio, director de la consultora política Synopsis. ¿Quién gana y quién pierde con la pelea? ¿Qué puede pasar en las próximas semanas, con las elecciones más cerca, pero con la pandemia asolando a la población?

-¿Se puede hablar de ganadores y perdedores en el conflicto entre el Gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires?

-Seguramente la actitud de ambos gobiernos es celebrada por la mayoría de sus simpatizantes más convencidos, pero probablemente esta situación combativa en el medio de la pandemia no contribuya a mejorar la imagen que los sectores más moderados, menos ideologizados, y menos definidos políticamente, que pretenden que la dirigencia política se dedique a resolverles sus problemas.

-¿Cómo quedan Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por la pelea, en plena pandemia?

-Es un punto interesante para observar, en relación con el problema dominante en la escena pública que es la pandemia. Si uno compara la estrategia sanitaria del Gobierno en este 2021, con la estrategia sanitaria del Gobierno del 2020, y observa el contraste entre un cierre casi total que se decidió el año pasado (cuando teníamos en esos primeros meses de pandemia un promedio diario de 400 casos a nivel nacional), y un cierre muy parcial en este 2021 (con un promedio diario de más de 20.000 casos a nivel nacional), cuesta entender cómo hace Alberto Fernández para estar parado en la escena defendiendo la vida. Cuando la oposición podría estar culpando al Gobierno de hacer poco frente a la segunda ola, aparece cuestionando que el Gobierno hace demasiado. Ciertamente hay allí una paradoja que es la consecuencia de este conflicto: el Gobierno aparece con una posición sanitarista cuando las medidas adoptadas indicarían lo contrario.

-¿Cómo imagina el futuro cercano? ¿Con Fernández y Rodríguez Larreta buscando el camino del centro, del diálogo, o mostrándose duros, como la última semana, haciéndose eco de las respectivas alas duras, a ambos lados de la grieta?

-La proximidad de la escena electoral hace difícil que los dos muestren más vocación de diálogo que de confrontar. También es cierto que ninguno de ellos será candidato, al margen del liderazgo natural que encarnan en cada uno de sus espacios. Pero a ambos les aplica la misma lógica que le aplicará a los futuros candidatos en las elecciones: la estrategia dominante para ambos siempre será la conquista del electorado de centro. La pelea electoral se define entre los que están indefinidos, no entre los fanáticos. Ello genera una curiosidad: conquistar al electorado de centro será más relevante -para los candidatos de ambos espacios- las señales de diferenciación con sus respectivos activos tóxicos (Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner). Mucho más que las señales de moderación y diálogo que puedan mostrar para con el rival. Y en este punto veo una ventaja para la oposición: creo que al oficialismo le va a costar mucho más esconder a Cristina Kirchner que lo que le pueda costar a la oposición esconder a Mauricio Macri. Si ambos no logran desactivar el efecto negativo de sus activos tóxicos, podrían estar generando la oportunidad para que una alternativa seductora entre medio de ellos se quede con el apoyo de los votantes moderados que no quieren más ni a Cristina ni a Macri.

-El Covid conmovió a gobiernos de todo el mundo. Incluso varios, como Donald Trump en los Estados Unidos, ni más ni menos, fue castigado por el electorado. ¿Cómo evalúa a la Casa Rosada en el manejo de la pandemia?

-Efectivamente el desafío que la pandemia les plantó a todos los gobiernos del mundo era extremadamente difícil de resolver. Lo habitual fue ver a gobiernos derrotados por la pandemia, y el caso del Gobierno del Frente de Todos no es la excepción. Si tuviera que sintetizar los errores, creo que este Gobierno le hizo correr a la sociedad argentina una carrera de 100 metros, cuando lo que debíamos correr era una maratón. El exceso del esfuerzo solicitado a la sociedad al comienzo, la dejó sin resto para enfrentar las sucesivas olas. ¿Cuánto discutiríamos tener dos semanas las clases presenciales suspendidas si no hubiera habido casi todo un año sin clases presenciales? Ese error de cálculo lo condicionó en términos de popularidad y en términos económicos.

-¿Cuál fue el principal error?

-El Gobierno sufrió un deterioro muy fuerte en su credibilidad por las sucesivas promesas incumplidas que acumuló durante toda la pandemia. Creo que el error recurrente de verse tentado de generar optimismo sin administrar con prudencia los anuncios le fue socavando la credibilidad, un recurso estratégico para administrar la ansiedad de la sociedad en contextos de este tipo.

-¿Cuáles son los últimos números que tiene sobre la evaluación del electorado sobre los principales dirigentes del país?

-En términos generales se ve un deterioro generalizado de la imagen de los principales dirigentes del país. En nuestro último estudio, el promedio de imagen de los principales dirigentes arrojó un diferencial negativo de imagen de menos 24 puntos. Esos datos tienen la particularidad de que los principales dirigentes del oficialismo (Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof) están mostrando diferenciales negativos de imagen muy altos. Los cuatro principales dirigentes del oficialismo hoy tienen una imagen negativa superior al 50%. Por el lado opositor tampoco estamos viendo dirigentes que muestren una composición de imagen altamente positiva. Apenas Rodríguez Larreta logra arañar diferenciales positivos de imagen, pero sin despertar una adhesión muy intensa de sus simpatizantes.

-¿De qué va a depender la mejora en la imagen de Alberto Fernández? Qué va a preponderar? ¿La llegada de vacunas o el esperado rebote económico?

-Decididamente la economía va a ser el principal factor explicativo del resultado electoral. La sociedad parece haber asimilado la pandemia como una situación dada, de fuerza mayor, con la que hay que convivir. Y el modo en que la pandemia se gestione pareciera no volverse un factor decisivo para determinar tal o cual comportamiento electoral. Pero aquí hay una trampa circular. Puede que el modo en que se gestione la pandemia no sea el principal factor explicativo del resultado electoral, y sí la situación económica. Pero si consideramos que la situación económica depende en gran parte de la evolución de la situación sanitaria, por carácter transitivo podemos afirmar que la pandemia sí será decisiva. No tanto por sus consecuencias sanitarias, sino por sus consecuencias económicas. Conclusión, el Gobierno necesita acelerar la vacunación para ganar la elección, pero no tanto por el efecto sanitario de la vacunación, sino por el impacto económico que tendría el hecho de que se pueda volver a recuperar cierta normalidad en la actividad económica.