La letra chica de la suba salarial a empleados de comercio: así se va a pagar el aumento del 32%

Desde la Cámara Argentina de Comercio señalaron que el incremento salarial se abonará en 4 tramos no remunerativos y no acumulativos de 8% cada uno

Con 1,2 millones de trabajadores, la entidad sindical liderada por Armando Cavalieri llegó a un acuerdo de paritarias.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció el lunes el cierre de la paritaria anual (de abril 2021 a marzo 2022), con un aumento del 32% y estableció una revisión en enero 2022, donde se discutirá la diferencia inflacionaria inter anual del convenio.

La recomposición llevaría el salario básico de $74.733 para marzo próximo, más los adicionales correspondientes, como un pago excepcional como seguro ante el coronavirus.

"Estamos atravesando una situación excepcional en materia sanitaria, y por eso pudimos ponernos de acuerdo con las cámaras para reforzar nuestro sistema de salud mediante un aporte solidario. Seguimos con el reclamo para que nuestros trabajadores puedan acceder rápidamente a la vacuna preventiva contra el Covid-19", sostuvo el líder del gremio.

Y agregó: "Una vez más, logramos defender el poder adquisitivo de nuestros afiliados con una nueva recomposición laboral que responde a la evolución de la inflación y las variables económicas que sufre el país. Gracias a las negociaciones que mantuvimos con las cámaras empresarias, pudimos aumentar más de $20 mil pesos nuestro salario básico y poner una cláusula de revisión".

Así se pagará la suba de sueldo

En este contexto, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), informaron que "las partes pactaron un incremento salarial del 32% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de mayo de 2021".

Así las cosas, la "letra chica" del acuerdo establece:

1. Que el mencionado incremento del 32% se abonará en forma de asignación no remunerativa (Art. 6 Ley 24.241), en su valor nominal y no acumulativamente, y en cuatro tramos: 8% en mayo, 8% en septiembre, 8% en enero de 2022, y 8% en febrero de 2022.

2. Los incrementos de los meses de mayo y septiembre mantendrán su carácter de no remunerativo hasta el mes de enero de 2022, momento en que se incorporan a los nuevos básicos de convenio. Asimismo, los incrementos de los meses de enero de 2022 y febrero de 2022 se incorporan a los básicos en el mes de abril de 2022.

3. Los incrementos acordados no tienen impacto sobre los adicionales del CCT 130/75 mientras mantengan su condición de no remunerativos y, por tanto, no se aplicará ningún equivalente hasta su incorporación, a saber: presentismo, antigüedad, cajero, armado de vidrieras, chofer y ayudante de chofer. Tampoco computarán para el cálculo del sueldo anual complementario, según la CAC.

4. Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022, "sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de enero de 2022 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido", agregaron en un comunicado.

Las paritarias con mayores subas

Tal como informara iProfesional, el Gobierno venía avanzando en su esquema de coordinación de precios y salarios con el cierre de paritarias que estuvieran en línea con el nivel de pauta inflacionaria, del orden del 29%.

Sin embargo, ya se cerraron algunas negociaciones que se ubican varios puntos por encima, en contra de las aspiraciones de Guzmán.

A continuación, los principales acuerdos salariales que se cerraron para este 2021.

Metalúrgicos: 35,2%

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó con las cámaras empresariales un aumento salarial del 35,2% para este año, que supera la pauta de inflación del 29% prevista por el gobierno en la ley de Presupuesto.

El aumento negociado por el gremio liderado por Antonio Caló se pagará en tres cuotas e incluye una cláusula de revisión en diciembre próximo, por si la evolución de los precios supera el aumento acordado.

Los más de 185 mil trabajadores de la UOM, cobrarán la primera cuota con los sueldos de abril de un 15% no remunerativo, pero aplicable a todos los adicionales, sobre el que no se pagarán caras patronales.

La segunda cuota de un 10% se percibirá con los sueldos de julio y la tercera con el mismo porcentaje en octubre, según informaron fuentes de la UOM.

A partir de julio el aumento del 15% inicial pasaría a ser remunerativo, según explicaron fuentes del sindicato a Noticias Argentinas.

La paritaria de la UOM es la más elevada hasta el momento

Empleados de estaciones de servicio: 34%

Se acerca la suba que obtuvo la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes de la República Argentina (FOESGRA), que acordó un aumento del 34%.

La FOESGRA, que encabeza Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, acordó que ese aumento se pague en cuatro cuotas con una cláusula de revisión en octubre.

Empleados del sector pesquero: 33%

El sector pesquero cerró su paritaria anual por el período abril 2021-marzo 2022, que contempla un aumento del 33% dividido en dos tramos: un 18% en el primer semestre y un 15% en el segundo.

Luego de numerosas reuniones privadas, las tres cámaras empresarias, CAPeCA-CAPIP-CEPA, llegaron a un acuerdo salarial con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos-SOMU, ajustando el salario básico dentro de las pautas salariales fijadas por el gobierno nacional.

En las últimas semanas se cerraron varias paritarias y algunas superan la pauta oficial

Porteros: 32%

El gremio de los porteros (Suterh) encabezado por Victor Santa María selló a comienzos de marzo, un aumento del 32% en cuatro tramos no acumulativos (7% en abril, 10% en julio, 10% en octubre y 5% en febrero del año próximo).

Trabajadores del sector cárnico: 30%

Los trabajadores de la carne percibirán un incremento salarial del 30%. Los gremios del sector y las cámaras empresarias cerraron un acuerdo por nueve meses con el compromiso de sentarse antes de fin de año para evaluar el avance inflacionario y definir nuevas subas.

El aumento pactado se hará efectivo en tres tramos: 15% en mayo, 7,5% en julio y 7,5 % en octubre.

"Hemos alcanzado un acuerdo satisfactorio, con cláusulas que nos permiten en el último trimestre del año mejorar lo pactado, siempre priorizando la defensa del poder adquisitivo del salario", señaló Gabriel Vallejos, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

La firma de la paritaria se concretó este jueves luego de semanas de negociación y en un contexto "sumamente adverso", señaló el dirigente sindical.

Bancarios: 29%

La Asociación Bancaria recientemente firmó un aumento salarial del 29%, en línea con la proyección de inflación del Gobierno, más una actualización salarial del 2,1% por el 2020 y una cláusula de revisión en septiembre y noviembre.