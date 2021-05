Insólito: por escasez de dólares y trabas a importaciones, ahora faltan alimentos sin TACC para celíacos

Los celíacos están en alerta. Son productos y marcas muy específicas que vienen del exterior y no se pueden reemplazar fácilmente por opciones nacionales

Las trabas a las importaciones y las restricciones al acceso de dólares son un combo fatal para los alimentos importados.

Si bien, desde las cámaras supermercadistas aseguran que no hay faltantes de productos, ya que lo que no ingresa del exterior se puede conseguir en el mercado local, no ocurre lo mismo con los alimentos para celíacos.

"Hay artículos específicos que hoy no están en góndolas y que no son fáciles de reemplazar con otros de la industria nacional", explicaron desde la Asociación Argentina de Celiaquía.

"Hay alimentos muy específicos, por ejemplo aquellos destinados a los niños que no pueden comer con TACC pero además son intolerantes a la lactosa. Hay galletitas que vienen de Europa que hoy no están entrando al país y que no se consiguen en las góndolas", explicó Mariana Holgado, representante de la Comisión de Alimentos de la Asociación Argentina de Celiaquía.

Escasean productos para celíacos importados no reemplazables con productos nacionales

El principal problema es que no se trata de una marca de fideos exclusivos, un chocolate suizo o una mermelada alemana, se trata de alimentos específicos que no se pueden suplantar por productos de fabricación nacional.

"Se ven faltantes en los alimentos importados. Cuando detectamos un artículo que no se consigue en góndola buscamos hablar con los supermercados y con los importadores. Por un determinado tiempo desaparecen y tras algunos meses vuelven a aparecer en escena. Las empresas nos explican que esto se debe a las trabas que hay para importar productos", remarcó Holgado.

Es que, hace más de un año, las importaciones comprenden sólo aquellos elementos que la aduana considera esenciales en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid. La instrucción 2/20 establecida al inicio de la pandemia fijó una serie de rubros habilitados.

Si bien los productos para celíacos integran la cartera de los artículos de precios cuidados y hoy la oferta se diversificó, generando mayor vidriera de alimentos. Los faltantes se dan en alimentos muy específicos que son muy difíciles de suplantar. "En general son productos indicados para aquellos alérgicos, porque son sin huevo, sin lactosa y se dificulta reemplazarlos. Hay faltantes, eso lo notamos continuamente", indicó la especialista.

Schar es la marca número uno de Europa, aquellos que padecen celiaquía la conocen por la gran variedad de productos que tienen. Acá conseguirlos es una odisea. Lo mismo ocurre con Gullon, una de las etiquetas líderes en galletitas libre de gluten.

En la Argentina alrededor de 400 mil personas padecen celiaquía, una enfermedad crónica intestinal caracterizada por la intolerancia permanente al gluten, que se encuentra presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC).

Los alimentos sin TACC sufren de sobreprecios de hasta seis veces en algunos casos

Precios Cuidados

El año pasado los productos para celíacos incluidos dentro del programa de precios cuidados solo eran tres, hoy esos números se vieron incrementados notablemente no solo con más variedad sino con mayor stock en los canales de compra. "Hoy tenemos un total de 35 productos", explicó Holgado.

"En la segunda etapa del programa se incorporaron más productos, que desde la Asociación celebramos. Hay algunos que siguen siendo polémicos. Por ejemplo una pre-mezcla con un almidón modificado que está en la lista pero a un valor de $290 el medio kilo", detalló Holgado.

Es decir que un kilo de pre-mezcla, que tiene el mismo uso que un paquete de harina, para quienes no padecen celiaquía, tiene un precio de $580, seis veces más caro que uno de uso convencional.

"Hay más disponibilidad, por lo general estos productos de referencia están en todos los supermercados y en general hay stock. Algo que al principio no se daba y que nos costó que se cumpliera", concluye al respecto la especialista.

Hoy un paquete de fideos sin TACC en el programa de precios cuidados cuesta $140, el doble del mismo artículo con harina. "Los precios suben al ritmo que la inflación y que los alimentos,. Pero de por si se tratan de artículos más caros porque tienen otro tratamiento y no se pueden fabricar a grande escala", concluyó la especialista consultada.