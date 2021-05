"La economía está toda rota y la gente se está cagando de hambre"

El economista Emmanuel Álvarez Agis cuestionó al Gobierno por no tener un plan. "Posponer decisiones conspira en contra de los objetivos", dijo

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis cuestionó duramente al Gobierno por no tener un plan, y aseguró que la economía argentina "está toda rota y la gente se está cagando de hambre".

"No hay un plan económico. Y me parece que hay que diferenciar dos cuestiones respecto del ataque a la inflación. Medidas con efectos paliativos de una inflación que se acelera y es particularmente intensa en alimentos e insumos, de lo que es un plan anti-inflacionario. Ahí nos podemos poner a discutir si puede ser ortodoxo, heterodoxo, por izquierda, por derecha, de shock, gradual, con política fiscal o política monetaria", evaluó.

En declaraciones radiales, el ex número dos de Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda sostuvo que "lo cierto es que el Gobierno no ha comunicado un típico programa anti-inflacionario ni lo ha puesto arriba de la mesa para empezar a marcar, básicamente, no sólo cuál es la expectativa de desacerelación y las herramientas, sino lo más importante: qué hacer cuando el programa se desvía".

"Una cosa es que el Gobierno diga 'la inflación este año va a ser de 29% y después la realidad muestre que ya no va a ser así. Y otra cosa es que diga a principios de año 'vamos a apostar a un 29% pero si la soja se va u$s 600, vamos a hacer tal cosa; si el petróleo baja, vamos a hacer otra", añadió el actual director de la consultora PxQ.

A su criterio: "En la Argentina estamos con este Boca-River. No importa lo que haga el otro, si estoy del otro lado de la grieta tengo que ir del lado inverso. Si Alberto (Fernández) anuncia un plan anti-inflacionario, del otro lado de la grieta van a contestar que la inflación es buena. Si no hace nada, le van a decir que necesita un plan".

Además, el economista consideró: "Posponer decisiones conspira en contra de los objetivos de ambas partes. Si en economía mezclás negro y blanco, no sale gris: sale un Frankenstein".

Expectativas

Las expectativas de inflación en el país para los próximos 12 meses alcanzaron un récord, debido a que los controles de precios del Gobierno no han logrado reducir la aceleración de los costos alimentos.

Se prevé que los precios en Argentina subirán un 50,2% durante los próximos 12 meses, según la encuesta mensual de la Universidad Torcuato di Tella. Es la lectura promedio más alta desde que la universidad comenzó su encuesta en 2006. La mediana de las expectativas de inflación también fue de 50% por tercer mes consecutivo.

Los precios subieron un 4% o más en tres de los primeros cuatro meses de este año, lo que llevó al Gobierno a extender algunos controles de precios y prohibir temporalmente las exportaciones de carne vacuna. Además de las preocupaciones sobre la ausencia de un plan económico, la impresión de dinero del Gobierno el año pasado para financiar el gasto social del covid-19 también está alimentando las expectativas de una inflación elevada en 2021, según Bloomberg.

El sondeo mensual de la universidad incluyó a 1.200 participantes en una encuesta telefónica automatizada realizada entre el 3 y el 13 de mayo. Fue ejecutada por la firma Poliarquía Consultores y tiene un margen de error de 3,5%.

Medida para dar pelea a inflación en alimentos

El Gobierno pondrá en marcha, a partir de hoy mismo, un nuevo instrumento para lograr al menos una desaceleración en la escalada de los precios de los alimentos. Se trata del "Programa Mercado Federal Ambulante", que funcionará en la ciudad de Buenos Aires y en todos los distritos del interior.

El objetivo ya es conocido: tiene que ver con acercar productos de la canasta básica (carnes, verduras, frutas, lácteos y hortalizas) a "precios accesibles mejorando la comercialización y ofreciendo de forma directa los productos al consumidor final".

Así se postula en el Boletín Oficial de este miércoles con la resolución que lleva el número 231/21.

En los considerandos de la medida, el Gobierno avanza con un planteo ya conocido -como la existencia de "distorsiones" en los mercados-, pero no por eso menos relevante, a la hora de conocer el diagnóstico que tienen los funcionarios del equipo económico sobre la aceleración inflacionaria, que tiene pleno impacto en los bolsillos de los argentinos.

Allí se argumenta que "se han observado en el mercado de la carne, frutas, verduras, lácteos y hortalizas, determinados desequilibrios y distorsiones en materia de precios en las distintas etapas de la cadena de comercialización, que comprenden desde la producción hasta su comercialización final, lo que se tradujo en incrementos en el precio para las y los consumidores, que no parecen guardar relación con la evolución de los principales componentes del costo de cada uno de los eslabones de la cadena, ni con la situación económica general".

Se sabe: la inflación en los alimentos se ha convertido en un verdadero problema para el Gobierno ya que golpea con fuerza a la porción de la sociedad más postergada, en medio de la pandemia.

Los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo en los últimos cuatro años, y Martín Guzmán se había planteado que en este 2021 se revertiría la tendencia. Los sucesivos aumentos de precios, en un marco de aceleración inflacionaria, le ponen trabas a esa trayectoria buscada.

Por eso mismo se vinieron anunciando distintas iniciativas -desde programa de Precios Cuidados a Precios Máximos- pero hasta ahora ninguna ha logrado enfriar la preocupante dinámica.

La inflación en los alimentos se ha convertido en un verdadero problema para el Gobierno

Cómo es el nuevo programa

Para poner en marcha este "programa de mercados ambulantes", el Gobierno plantea distintas posibilidades:

Mercados Ambulantes: comercialización de productos seleccionados de forma ambulatoria, en determinadas provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios que deseen participar del Programa.

Módulos Temporales: comercialización de productos seleccionados en determinados puntos de venta de municipios que deseen participar del Programa.

Mercados Municipales: espacios permanentes para la venta al público por parte de operadores que provean infraestructura ubicados en provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios que deseen participar del Programa.

Centrales de alimentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: comercialización de productos a precios mayoristas para el consumidor en puntos de venta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bolsones de productos seleccionados: estrategia de comercialización que facilita la logística.