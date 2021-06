Ginés González García le respondió al director de COVAX: "Es un caradura, el incumplimiento es de ellos"

El exministro de Salud, Ginés González García, calificó de "caradura" al director del mecanismo de vacunas Covax para América Latina, Santiago Cornejo

El exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, calificó de "caradura" al director del mecanismo de vacunas Covax para América Latina, Santiago Cornejo, quien aseguró que Argentina rechazó recibir dosis de Pfizer.

"A Covax le pagamos 9 millones de vacunas y al día de la fecha entregó 1.900.000. Es un caradura, lo que está diciendo, porque el incumplimiento de Covax es para que el Gobierno argentino le haga un lío a ellos", sostuvo Ginés en diálogo con TN.

Ginés González García al director de Covax: "Es un caradura"

"El incumplimiento fue absoluto de Covax. Fue uno de los grandes incumplidores más allá de todo lo que la rodea. Además, ya se avizoraba... porque empezó todo el mundo a quejarse que Covax no había cumplido. Ha sido un fracaso porque se suponía que era un organismo de distribución con equidad y no lo está haciendo", agregó.

"Pedimos 9 millones y nos dieron uno novecientos como siete meses después. ¿Qué hubiéramos ganado? Además estaba el tablero de pedir de acuerdo con las necesidades: ya teníamos Covax 9 millones; AstraZeneca 22 millones y medio; Sputnik 20 millones. Teníamos una cantidad de vacunas... El problema que hubo -parecido al de todo el mundo- es que se retrasaron", aseguró Ginés.

"Le haría un juicio al titular de Covax. Le pagamos muchísimo a ellos y nada. Yo tenía dudas de Covax", advirtió el ex funcionario.

El director del mecanismo de vacunas Covax para América Latina había dicho que Argentina rechazó recibir dosis de Pfizer. Se trata de un nuevo dato en medio de la polémica por la frustrada negociación del Gobierno con la farmacéutica estadounidense.

"Argentina es compra opcional. Antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que lo sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si dice que no, no significa que reciben menos dosis, sino que no van a recibir ese candidato. Antes de cada acuerdo le preguntamos a Argentina y los demás países si quieren acceder a esa vacuna, y en el caso de Pzifer nos han dicho que no", señaló Santiago Cornejo.

Respecto a la negociación con Pfizer, Ginés González García, sostuvo que "hay una sola verdad y es que (la farmacéutica) nunca quiso vender".

"Parece que hay un montón de periodistas que están enamorados de Pfizer", agregó.

Ginés explicó que a ley se armó directamente para Pfizer, pero que la empresa recién la reprochó días después de promulgada, sin haber señalado nada durante el debate en el recinto a propósito de la palabra "negligencia".

"La ley se la hicimos para ellos. ​A partir de ese momento nunca nos dijeron nada. Se aprobó en Diputados, se aprobó en el Senado y se agregó la palabra la 'negligencia'. Cuando la ley se promulga nos dicen que con ese artículo no se iba a firmar. Pero ¿por qué no nos dijeron antes?", indicó el exministro.

Asimismo, González García rechazó una vez más las acusaciones de Patricia Bullrich quien dijo que la negociación con Pfizer se frustró porque Argentina pretendía que haya un intermediario nacional.

"Pfizer es un monstruo, qué, ¿le voy a proponer un socio local?",

"Le dimos todo: los ciudadanos, el Hospital Militar, el beneplácito del Presidente...", enumeró Ginés.

Ginés también contestó acerca del llamado "vacunatorio VIP". "No hablé con Alberto Fernández.Hubiera sido mejor si yo hablaba, pero bueno, la decisión del Presidente no se discute y yo soy peronista, además. Pero me hubiera gustado explicar lo que le expliqué a a la justicia. Pero yo no quiero hablar de eso porque la Justicia tiene que trabajar tranquila", indicó Ginés.

"Primero que no hubo vacunatorio Vip. Se usó el vacunatorio más importante del hospital más importante que tiene la Nación, que es el Posadas", agregó.

"Segundo lugar, y que fue una decisión del propio hospital y de su director, como él lo dice, es que una de las personas ahí tenía antecedentes que no le gustaban a la gente de ese hospital", en referencia a Horacio Verbitsky y al Posadas.

"Él habló al Ministerio, no habló conmigo, y dijo que iría a cualquier lado, al Ministerio... Ahí yo estuve estúpido, me agarraron con un lío, me consultaron y yo no estuve vivo, tendría que haber dicho: Que vacunen porque es su responsabilidad. Esto es un lugar público, y no lo hice", aseguró.

"Más de la mitad de esa lista se podía vacunar y eran del Gabinete de salud. Yo tuve la tragedia de que uno de mis subsecretarios se murió de covid. Nosotros vacunamos muchísimo menos de lo que podríamos haber vacunado", concluyó Ginés.