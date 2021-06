Los shoppings ya piensan en la post pandemia: salen a ofrecer beneficios para tentar a nuevas marcas

Hoy, muchas empresas negocian su entrada a los principales centros comerciales de cara a la recuperación del sector. Cuáles son los beneficios

Crisis es sinónimo de oportunidad. Mientras los shoppings cumplieron dos meses con sus puertas cerradas, por el avance de la segunda ola de Covid, son muchas las marcas que buscan conseguir un espacio en los centros comerciales hoy con precios más accesibles en los alquileres y presupuestos que se ajustan a cada bolsillo.

"Nuestra área de comercial está trabajando muchísimo, hay mucho movimiento", indicó una fuente del sector.

El 15 de abril los shopping cerraron sus puertas. Sin embargo hoy hay optimismo. En la Ciudad de Buenos Aires, la curva de contagios, según el último anuncio del el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, viene en descenso, lo que genera entusiasmo de una pronta apertura para el sector. "Estamos expectantes ante los anuncios de la Ciudad y creemos que podría haber noticias positivas para el sector", indicó un referente del sector.

De cara al futuro y con vistas a un menor impacto de la pandemia como consecuencia de la llegada de más vacunas, crece el interés de muchas marcas por ganar un espacio en los principales shoppings porteños y del Gran Buenos Aires.

"Hoy no solo las marcas se acercan, sino nuestro equipo comercial está en la búsqueda de nuevas posibilidades. Es un momento en donde muchas marcas quieren dar el salto y eso se nota en el movimiento comercial que estamos teniendo", explicó Pablo Peralta Ramos, gerente comercial de Recoleta Mall y El Solar.

Shoppings y comercios en general esperan la reapertura para salir de una dura crisis

Expectativa pero con mucha cautela

"En el momento donde hay certidumbre y donde los shoppings pueden demostrar de lo que son capaces en términos de ventas se produce movimiento comercial y nuevas marcas ingresan. Pero ante la incertidumbre sobre una fecha de apertura, toda la demanda que hay y el interés, no logran cerrar negocios porque no estamos abiertos", explicó el especialista.

Lo cierto es que, si bien son muchas las marcas que se acercan a los shoppings y muchas las negociaciones que se vienen llevando acabo, hoy nadie parece concretar operaciones ante un escenario incierto. "El goteo de los que se van sigue existiendo y el ingreso de nuevas marcas tampoco se puede dar porque seguimos con incertidumbre propio de la pandemia", resume el especialista.

Hoy existen 16 centros comerciales en la Capital Federal, 27 en la provincia de Buenos Aires, y 30 distribuidos en el resto del país. En total emplean a 13.200 personas. Antes del segundo cierre, según los relevamientos en los shoppings porteños la ocupación estaba cercana al 90%, hoy esos números volvieron a bajar y estiman que podría estar en torno al 80%.

"Desde el Gobierno todavía no tenemos en claro qué pasará con nuestro sector después del 11 de junio pero por ahora no tenemos novedades y continuamos cerrados. La situación difiere a la de la región, en donde si bien los centros comerciales estuvieron sin abrir por periodos cortos, no fue de forma indefinida", indicó Mario Nirenberg, presidente de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC).

Desde el sector aseguran que los protocolos venían funcionando perfectamente y que está comprobado que los shoppings no son el foco de los contagios.

La ocupación actual de los shoppings ronda el 80 por ciento

Oportunidades

Mientras los referentes continúan exigiendo la reapertura de los shoppings, de cara al próximo día del padre el 20 de junio, los departamentos comerciales de las firmas buscan estrategias para conservar a los inquilinos actuales y tentar a nuevas marcas.

Todo el año pasado, durante los 7 meses que permanecieron cerrados, y ahora en esta nueva tanda, no se les cobró el alquiler a las marcas y se les facilitó el acceso al ATP –antes- y al Repro –ahora-.

"Nosotros la relación locativa con los locatarios tiene tres patas, por un lado son las expensas, que fueron reducidas al máximo, que hoy son más accesibles y el alquiler está compuesto por un alquiler mínimo y un variable. Hoy no cobramos alquiler mínimo y solo nos quedamos con un porcentaje de lo que facturan", sostuvo Peralta.

Esta situación cambió como consecuencia de la situación sanitaria del país. "Es un modelo que adoptamos ahora en pandemia y que hace que si las marcas facturen poco nosotros cobremos poco. Es una forma de acompañar a los inquilinos e invitar a nuevos hasta que se logre la recuperación", concluyó el empresario.