Bomba: empleadas domésticas reclamarán un aumento de sueldo del 60 por ciento

Así lo confirmó el gremio que nuclea al personal de trabajo doméstico. Buscan también pactar un plus por antigüedad. Cómo sigue la negociación

Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), Juana del Carmen Brítez, adelantó que el gremio reclamará una recomposición salarial del 60% . A 24 horas de que sesione la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, la titular de la

organización sindical y de ahí en más empezaremos la negociación para ver el porcentaje final al que vamos a llegar", explicó Britez en declaraciones a iProfesional.

Vale recordar que la Comisión es un ente tripartito que reúne a representantes del Estado, a representantes de los empleadores y a representantes de los gremios del sector. El haber que se fije a través de esta entidad establece un piso sobre el que se posicionarán todas las remuneraciones que perciban las empleadas domésticas, es decir que ninguna podrá cobrar menos que ese valor.

Para llegar con datos más precisos sobre la realidad de la actividad, el marte las partes se reunieron en el marco de una mesa técnica. Allí recibieron un informe de la AFIP sobre la situación de las trabajadoras del sector de 2013 a la fecha.

"Nosotros, el ministerio y los empleados necesitábamos esos datos para poder trabajar en un esquema para aplicar la antigüedad", sostuvo Britez.

El pago de un plus por antigüedad es uno de los reclamos históricos de las trabajadoras del sector para igualar sus derechos con el resto del mercado laboral. Sin embargo, Britez es cautelosa sobre lo que pueda ocurrir en lo inmediato: "Todavía no sabemos si se va a aplicar o no la antigüedad. Eso se va a discutir el viernes para tratar de llegar a un acuerdo".

Según pudo saber iProfesional, los otros dos ítems que estarán sobre la mesa de discusión son el plus por zona desfavorable y los temas de registración laboral en el marco de la pandemia.

Consejo del Salario. Este año la suba del Vale recordar que usualmente la recomposición de las trabajadoras de casas particulares va en sintonía con lo fijado por el. Este año la suba del Salario Mínimo se pactó en el 35% por lo que se estima que ese será el piso sobre el que girarán las negociaciones.

El último aumento salarial que logró el personal doméstico rigió entre diciembre y abril últimos, y estuvo en el orden del 28%, abonado en tres cuotas.

El universo de trabajadoras de casas particulares

Organización Internacional del Trabajo (OIT) el sector ocupa aproximadamente a 1,4 millones de trabajadoras. Las cifras surgen de la última Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Según el informe técnico difundido por lael sector ocupa aproximadamente a 1,4 millones de trabajadoras. Las cifras surgen de la última Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo , Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS). Esta fuerza de trabajo representa el 5,6 por ciento del empleo , el 17,4 por ciento de las mujeres ocupadas y el 22 por ciento de las mujeres asalariadas del país.

El mayor problema de ese universo es que existe una alta tasa de informalidad laboral. Se estima que 3 de 4 trabajadoras no está registrada y, por lo tanto, no accede a derechos laborales ni protección social.

Con frecuencia, se trata de mujeres jefas de hogares monoparentales, con presencia de niñas y niños y con un amplio número de integrantes. Además, la mayoría tiene entre 35 y 54 años y, a pesar de que el 44 por ciento son jefas de hogar, sus salarios son en general más bajos que el promedio del país.

Argentina realiza tareas generales como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocina, entre otras. Según el mismo trabajo , más de 7 de cada 10 trabajadoras domésticas en

A su vez, 1 de cada 4 trabajadoras realiza tareas de asistencia y cuidado de personas, declarada actividad esencial.