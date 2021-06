El Gobierno incrementó un 75% la ayuda a través del Repro 2 y el plan de asistencia al trabajo

Según un informe técnico, en mayo, con información disponible al lunes, alrededor de 35.000 empresas accedieron al beneficio dispuesto por el Repro 2

El Gobierno nacional incrementó en un 75 por ciento la ayuda a las empresas adheridas al Programa de Recuperación Productiva (Repro 2) para el pago de los salarios de mayo y del nuevo plan de asistencia al trabajo independiente en sectores críticos, que abarcó alrededor de 35.000 empresas y 580.000 trabajadores, con una inversión del Estado cercana a los 11.000 millones de pesos, según informaron fuentes oficiales.

En ese marco, el Gobierno confirmó que durante esta semana serán transferidos los beneficios a 472.000 empleados bajo relación de dependencia y a algo más de 107.000 trabajadoras y trabajadores independientes (monotributistas y autónomos).

En mayo el Gobierno amplió el concepto de sectores críticos, incluyendo a todos los sectores del comercio y redujo la cantidad de requisitos para que una mayor cantidad de empresas pudieran acceder a los beneficios.

El nuevo programa permitió incluir a monotributistas y autónomos con hasta cinco trabajadores, con el objetivo de que este segmento afectado por la coyuntura pueda acceder a una prestación monetaria para solventar gastos básicos de su negocio.

Según el informe técnico elaborado por el Gobierno, en mayo pasado, con la información disponible al lunes último, alrededor de 35.000 empresas accedieron al beneficio dispuesto por el Repro 2.

El monto total transferido a las empresas para el pago de las remuneraciones del mes de mayo asciende a 8.600 millones de pesos y a este se suma el pago a más de 107.000 trabajadores encuadrados en el régimen de autónomos o monotributistas, con una inversión fiscal superior a 2.300 millones de pesos.

En total, el Repro 2 de mayo colaborará con los salarios de alrededor de 580.000 trabajadores por un monto cercano a los 11.000 millones de pesos.

Más de 6 de cada 10 empresas que se anotaron en el Repro 2 obtuvieron la asistencia y más de 7 de cada 10 solicitantes al Programa de Trabajo independiente, accedió al beneficio, añadieron la fuentes.

De acuerdo con el informe, el Programa REPRO 2 presenta la mayor cobertura en términos de cantidad de personas y montos. En mayo, más de la mitad de las personas cubiertas por el beneficio se encontraban trabajando en los sectores críticos, unas 266 mil personas en 35 mil firmas.

A su vez, el monto medio por trabajador dentro de los sectores críticos también es el más elevado, alcanzó a algo más de 20 mil pesos. Los sectores no críticos representan un grupo más reducido (unas 100 mil personas, en 8 mil empresas y un beneficio promedio de 8.900 pesos).

Nivel de admisión de los programas y motivos de no admisión

En cuanto el nivel, en el Programa REPRO 2 correspondiente a mayo de 2021, se registraron 56.436 empleadoras y empleadores con solicitudes finalizadas. De ese número, 21.082 empresas no fueron admitidas, es decir, un 37% del total de las inscripciones al Programa.

Del conjunto de empleadoras y empleadores que no accedieron al beneficio, un 51% (10.785 solicitudes) no lo hizo debido a que tuvieron una variación de la facturación durante el período de referencia que superó el parámetro establecido por la normativa del programa (incluyendo las recomendaciones del Comité de evaluación y seguimiento del REPRO 2).

El segundo motivo más relevante en cantidad de empresas no admitidas, consiste en el incumplimiento de los parámetros exigidos en la fase de evaluación de los indicadores económicos y laborales (el cual se realiza a través del análisis de siete indicadores). Un 45% (9.455) de las empleadoras y los empleadores no fueron incorporados porque su situación económica resulta incompatible con los parámetros definidos por la normativa.

Con respecto al Programa de asistencia al trabajo independiente en sectores críticos, son 37.240 las trabajadoras y los trabajadores que no fueron admitidos, lo que representa un 26% del total de las personas que presentaron una solicitud completa en el mes de mayo (144.680 trabajadoras/es). En este caso, la razón principal por la cual las personas no ingresaron al Programa fue la insuficiente cantidad de aportes o pagos al régimen de monotributo o autónomo (la norma exige que debe tener al menos dos pagos en los últimos seis meses). En esta situación se encuadra el 68% del total de las trabajadoras y los trabajadores que no pudieron incorporarse al Programa.

Vale recordar que para la admisión al Programa se evalúa la variación de la facturación entre mayo de 2019 y mayo de 2021 en los sectores críticos, y entre abril de 2019 y abril de 2021 en los sectores no críticos y los efectores de salud. Este requerimiento se aplica en la etapa de preclasificación y, en caso de cumplir con el criterio establecido, se procede a evaluar el conjunto de indicadores económicos, en la denominada etapa de clasificación.

La mediana de la variación de la facturación del conjunto de las empresas que no aprobaron la fase de precalificación, es claramente positiva en términos reales, independientemente del sector del que provenga el sujeto empleador.

Para el total de las empleadoras y los empleadores que no accedieron al beneficio, la facturación entre 2019 y 2021 se incrementó un 15,4% en términos reales (un 148,8% en términos nominales).

En el caso de las empresas que pertenecen a los sectores críticos, el 68% no cumple con el parámetro definido para el indicador de liquidez corriente (activos corrientes / pasivos corrientes). La mediana de este indicador para las empresas que se encuentran en esta categoría alcanza al 4,5, es decir que el valor de los activos corrientes de las empresas es un 350% mayor que el valor de los pasivos corrientes.