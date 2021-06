Inversiones en pesos para el segundo semestre: qué acciones de afuera recomiendan expertos

Los sectores que aconsejan seguir de cerca a la hora de invertir en acciones son el financiero, turismo, industria y energía. Qué pasa con las tecnológicas

Con el avance de la vacunación, distintos países del mundo comienzan a transitar la ansiada pospandemia. Un escenario de reactivación económica que mantiene atentos a los inversores, que buscan reorientar sus carteras a sectores que se verán beneficiados en la nueva (vieja) realidad.

En ese contexto, el del turismo, la industria, la energía o el financiero, más allá de algunas tecnológicas, son los sectores que los analistas aconsejan seguir de cerca a la hora de invertir en acciones.

"La actividad financiera siempre se anticipa a la actividad económica. Con lo cual, todas las acciones globales han venido recuperando fuerza y los principales índices bursátiles están a nivel de la prepandemia. Sin embargo, hay algunos papeles que están retrasados", sostuvo a iProfesional Regina Martínez Riekes, directora ejecutiva de Amauta Inversiones.

La experta agregó: "Lo que se ve en este momento es una probable rotación de carteras. En los primeros seis meses del año, los grandes ganadores fueron sector financiero y energía. Estos son algunos de los sectores que se recuperaron con mayor fortaleza respecto a otros que mostraron recuperación durante 2020, como por ejemplo el área tecnológica".

En ese escenario, Martínez Riekes señaló: "Desde mi perspectiva, apostaría por algunas acciones europeas. Si uno compara el comportamiento del mercado americano versus el de Reino Unido, encuentra oportunidad en ese mercado. Se puede acceder a estas acciones a través de ETFs como por ejemplo EWU".

Posiciones "defensivas" y tecnológicas

"A nosotros nos gustan las acciones defensivas, al estilo Wallmart, Procter & Gamble (P&G) o Johnson & Johnson, porque tienen una rentabilidad de Ebitda bastante estable. Si la comparás con las tecnológicas, están en un price to earning (ratio precio-beneficio) de entre 25 y 30 años, que es bajo en relación al resto del mercado. Y pagan dividendos en efectivo, entre 1,70% y 2,5% anual", analizó por su parte Walter Morales, director de Wise Capital.

Morales no dejaría de lado las tecnológicas, aunque no cualquier tipo de papeles. "Quizá más orientado a determinado negocio. No estaría pensando tanto en el e-commerce que, si bien sabemos que vino para quedarse, se va ir el boom de la pandemia. Vería dónde está el próximo boom de las tecnológicas. Y algo que sabemos es que se viene el auto eléctrico, pero el auto eléctrico no es Tesla nada más. Me gusta más Toyota, que está incursionando en el mercado eléctrico, pero lo hace con marca automotor y con una cantidad de clientes fieles, tema no menor, y con cashflow (flujo de caja) positivo, no depende de inversores a quienes hay que mantener contentos", agregó el especialista.

Acto seguido, remarcó: "Después, hay que ver todo lo que gira alrededor del auto eléctrico: necesitás tener componentes como Nvidia, TCM, o inteligencia artificial como Google. Esos son otros puntos que van más allá del auto eléctrico".

Dada la coyuntura de las nuevas aperturas por el lado del turismo, Morales repasó algunas acciones con potencial de cara al futuro inmediato: "En Argentina, seguiría Despegar. Si quiero mirar afuera, Carnival (compañía de cruceros). Las aéreas también son una buena oportunidad, ya que hay un potencial de mejores resultados".

El sector tecnológico, de la industria y el energético, son algunos de los indicados para tener en cuenta de cara a la pospandemia para Brian Torchia, Gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores.

"En lo que hace el sector tecnológico, observaría algo más volcado al consumo masivo, perfilado a e-commerce, que es una ola que venía sucediendo previo a la pandemia y que ahora creció mucho más. Creo que ahí todavía puede haber un margen para que ese tipo de segmentos sigan creciendo; porque si bien el e-commerce tomó una fuerza a nivel general bastante importante,en la participación respecto del consumo masivo todavía no tiene una preponderancia muy significativa. Con lo cual, tiene todavía mucho para crecer. Por supuesto, con los riesgos asociados que esto puede vincular: como cualquier tipo de activo que sube rápido, puede bajar así de rápido. Pero en el mediano o largo plazo, puede ser un buen lugar para mirar", sostuvo el especialista.

Ahorristas argentinos pueden invertir en empresas del exterior a través de los Cedear

Sector financiero y energético

Según Torchia, el sector financiero "en los ciclos alcistas a nivel global, siempre tiende a acompañar".

"Con lo cual, una vez limpiado el ruido de la pandemia, debería empezar a reactivar y posiblemente el sector financiero termina acompañando", sostuvo el analista Pgk Consultores.

La reactivación en la movilidad global también puede tener su impacto en el sector energético. "Si bien empiezan a jugar cuestiones en torno a ‘energías viejas o nuevas’, englobando a lo que es energías fósiles y las renovables, creo que pueden llegar a ser muy interesantes. Particularmente lo que es renovables, sobre todo por una cuestión de paradigma. Así como el e-commerce a nivel de consumo masivo da toda la pauta de que va a seguir creciendo, a nivel energético, con la onda verde y el perfil de consumo de las nuevas generaciones, todo lo verde está como punto de referencia y eso hace que indefectiblemente en algún momento se empiece a sentir en precios en algunos activos. Así que mirar activos vinculados a energías renovables, puede llegar a ser interesante", remarcó Torchia.

Consejos para tener en cuenta

A la hora de brindar algunos consejos para los inversores, Martínez Riekes señaló algunas cuestiones para tener en cuenta: "En la actualidad, el mercado espera que con la suba de tasas en Estados Unidos el mercado ‘se desinfle’, y en este sentido, existe incertidumbre sobre cuándo va a comenzar este posible desinfle", si bien el jefe de la FED anticipó este martes que esperarán antes de avanzar con una medida de ese tipo ante el riesgo de una mayor inflación.

"También, hay un alto nivel de apalancamiento. Como el dinero está barato, la suba en determinados activos es bastante exagerada (por ejemplo: commodities o criptomonedas). Con el tiempo, estos activos comenzaron su baja con lo cual, hay que evaluar cuáles serán los próximos sectores que sufran el mismo fenómeno. Esto no significa que se divise un desplome bursátil", agregó la directora ejecutiva de Amauta Inversiones.

La experta concluyó: "Apostaría a renta variable en lugar de ser conservadora. Entre bonos y liquidez, preferiría esto último. Creo que hoy priorizaría, como parte de la cartera, el tema de la liquidez en el caso de no tener un rumbo preciso. No está mal ir tomando ganancia, desarmando algunas posiciones y esperar un poco, hasta tener claro hacia dónde va el mercado".