Alarma: aerolíneas extranjeras amenazan con abandonar su actividad en la Argentina

La IATA alertó que cada día que pasa, Argentina está dejando literalmente tiradas a unas 1.400 personas en diversos lugares del planeta

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) acusó al gobierno de Alberto Fernández de "dejar tiradas" por el mundo a 1.400 personas por día, a partir de las últimas restricciones al ingreso de pasajeros en medio de la pandemia.

La entidad advirtió, además, que las empresas del sector podrían "suspender" en forma temporal o definitiva su actividad en la Argentina.

En una fuerte crítica a las restricciones al ingreso de pasajeros aéreos dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria, la entidad alertó que "cada día que pasa, Argentina está dejando literalmente tiradas a unas 1.400 personas en diversos lugares del planeta".

Cuestionó así que se haya decidido reducir de 2.000 a 600 la cantidad de pasajeros que pueden regresar a la Argentina desde el exterior, en el marco de los intentos para reducir la posibilidad de que ingresen contagiados con la temible variante Delta, de la Covid-19.

La entidad consideró en un comunicado que con una agenda coordinada con el Gobierno "se podrá traer de vuelta a los miles de pasajeros afectados por las restricciones impuestas el 25 de junio".

"La programación de vuelos se hace con meses de anticipación y en Argentina hay aprobaciones que han llegado incluso un día antes", criticó la entidad.

Agrego que "así se hace muy difícil operar, por lo que es de esperar que más aerolíneas suspendan temporal o definitivamente sus operaciones en este mercado".

"La incertidumbre es máxima", indican las arolíneas extranjeras

La industria quiere ser parte de la solución

En un comunicado firmado por el vicepresidente regional de IATA para las Américas, Peter Cerdá, la entidad señaló que "la industria quiere ser parte de la solución" de esta crisis.

Enfatizó que el sector "ha hecho todo lo posible para seguir ofreciendo una conectividad aérea esencial hacia y desde Argentina".

"La incertidumbre es máxima ya que, a 10 días de haberse decretado esta medida, el gobierno argentino no ha autorizado todavía ninguna operación aérea posterior al 12 de julio e incluso desconocemos si extenderá las limitaciones actuales de los vuelos a partir del 9 de julio", señala el comunicado.

Agrega que "lo único que tenemos claro hasta ahora es que los vuelos autorizados no alcanzan para poder traer de vuelta a los miles de pasajeros varados".

La entidad pidió con urgencia una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a quien proponen coordinar de manera "previsible" los vuelos hacia y desde la Argentina, de forma tal que "permitan a la industria operar de forma estable, mientras que siga la pandemia".

La IATA ya había solicitado una reunión con Cafiero, que en principio había sido programada para el jueves último, pero finalmente no se pudo concretar.

El mismo fin de semana en que fue emitida la Decisión Administrativa que firmó el Jefe de Gabinete y que limitó de 2.000 a 600 el número máximo de pasajeros que puede llegar cada día a Ezeiza, la IATA solicitó una reunión con Cafiero, que en principio fue programada para el jueves pasado. Pero pocas horas antes, los directivos de IATA se enteraron que Cafiero no iba a asistir y la cancelaron. Ahora volvieron a reclamar públicamente un encuentro.

La IATA cuestionó que se haya reducido a 600 la cantidad de pasajeros que pueden regresar al país desde el exterior

Previsión

Cerdá reclamó que, además de hacer menos rígidas las restricciones a los vuelos, las decisiones se tomen con mayor plazo de previsión. "Cambiar las restricciones de un día para otro pone en una situación muy delicada a las aerolíneas, pero sobre todo a los miles de pasajeros que han viajado por trabajo, motivos de salud, reencuentro con familiares, vacaciones, estudios y necesitan volver. Cada día que pasa, el número de afectados se va incrementando y si esta medida sigue en pie puede que se demoren semanas, incluso meses, en poder subirse a un avión por las reprogramaciones".

Para IATA las medidas deben imponerse en función del riesgo. "Los estudios han demostrado que la probabilidad de transmisión en toda la cadena de viaje es baja, gracias a la aplicación de estrictos protocolos de bioseguridad. El virus puede ser endémico y si hoy estamos en alerta por la variante delta, es probable que después vengan otras, por eso hay que aprender a convivir con el COVID-19".

Cerdá apuntó a las tareas pendientes que no están vinculadas al transporte de los pasajeros, sino a su seguimiento y a la vacunación. "Las medidas eficaces tienen que ver con la prevención y el control, por medio de una mayor vacunación de los ciudadanos y un seguimiento más eficiente de las personas que ingresan al país, respectivamente. Y no por medidas restrictivas y de cierre, que no podrán tener continuidad por su falta de sostenibilidad y los daños que provocan", dijo el directivo.