Pablo Goldin: "Con la cajita de los dólares tan justa, el Banco Central va a tener que cerrar más grifos"

El director de Macroview cree que podría haber más cepo por la mayor escasez de dólares que se viene. La economía no ayudará a Alberto en las elecciones

Pablo Goldin es director de Macroview, la consultora donde también están Rodolfo Santangelo y Carlos Melconian. El especialista alertó que el Banco Central va a empezar a perder cada vez más dólares, y es algo que deberá monitorear el Gobierno día a día, y que la economía no ayudará al oficialismo en las elecciones. "La economía va a jugar en contra. Si fuera otro gobierno estaría ya fuera de carrera. Porque si lo mirás con mente fría, no es muy diferente a la economía del 2019 cuando perdió Macri", advirtió Goldin.

-¿Cómo sigue el mercado cambiario con presiones en los dólares paralelos y el BCRA interviniendo para ponerle paños fríos?

-El BCRA tiene 4 temas que seguir de cerca en los próximos meses. Uno es que tenés 50% de inflación, y cuando tenés esto manejar el mercado cambiario es como tener un palo enjabonado. Porque los dólares alternativos viajan al ritmo de la inflación, tienen un mercado inestable. Además, las reservas que juntó el BCRA (algo así como u$s7.000 millones) es un techo, van a tender a caer porque van a tener que vender dólares en el contado con liquidación y pagar a organismos y demás.

-Además de los dólares que empiezan a ise por importaciones y pagos de deuda...

-La economía está importando más, alrededor de u$s5.000 millones por mes. Para la Argentina no es nada, pero para la cajita del BCRA es un montón. El cuarto y último problema es el tema de la deuda, es un grifo donde salen dólares. Está claro que con el FMI, en lo que resta de este año y el próximo, hay que pagar u$s25.000 millones. Se cree que habrá un acuerdo. Pero más allá del Fondo hay u$s6.000 millones más que no tienen que ver con otros organismos, pago de bonos que emitió este Gobierno, etc.. Estamos muy justitos.

-Todo indica entonces que vas a tener menos dólares en la caja

-Los u$s4.000 millones de los DEG van a entrar seguramente para cancelar los vencimientos con el FMI de este año. Pero te quedan otros u$s6.000 millones que son otra cosa y no creo que este Gobierno quiera no pagar sus compromisos en dólares. Con la cajita tan justa de dólares, con el superávit comercial más ajustado, vamos a ver como se hacen las cuentas. Lo que rige es cuántos dólares tenés en la caja; y la perspectiva es que cada vez tengas menos. En el mercado cambiario el BCRA va a tener que ir cerrando grifos.

-¿Cree que van a tener que cerrar más el cepo?

-Yo creo que vamos a más cepo. ¿Qué es más cepo? Los candidatos son las deudas que pagan las empresas, que están restringidas. A lo mejor las restringen más. El otro tema es la importación. Si se quedan en u$s5.000 millones por mes va a ser un problema para la caja en dólares. El BCRA no se puede dar el lujo de vender dólares para contener la brecha, y a lo mejor tenga que vender dólares en el oficial en algún momento. Y sigue pagando deuda, entonces todos los grifos abiertos no puede tener.

-¿Cómo llegará la economía a las elecciones? ¿Será una "piantavotos" o ayudará al Gobierno?

-El kirchnerismo está ante un desafío inédito, va a tener que ir a buscar votos con 50% de inflación. Eso no pasó nunca. El kirchnerismo, incluso en elecciones flojas, iba al conurbano y sacaba 50% de votos con 25% de inflación y una economía planchada. Pero el kirchnerismo en el conurbano no bajaba de 50% de votos. Ahora va a tener que ir a buscar votos con 50% de inflación, es un test y por más de que el gobierno va a tirar plata a la calle, correr detrás del 50% de inflación es difícil. Es un bolsillo para perder, la economía va a jugar en contra. Si fuera otro gobierno estaría ya fuera de carrera. Porque si lo mirás con mente fría, no es muy diferente a la economía del 2019 cuando perdió Macri.