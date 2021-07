Este será el precio del dólar a fin de año, según la proyección del consultor Christian Buteler

En un escenario internacional que se complica, Buteler habló con iProfesional sobre la dinámica que prevalecerá en el ámbito local

El consultor y analista financiero Christian Buteler cree que el Gobierno logrará llegar a fin de año sin una devaluación en el mercado cambiario "oficial". Pero supone que las turbulencias podrían continuar en los canales "alternativos".

En un escenario internacional que se complica, Buteler habló con iProfesional sobre la dinámica que prevalecerá en el ámbito local. Y de las precauciones que deberían tomar los inversores minoristas.

-La semana empezó con muchas dudas en el mercado cambiario, luego de las medidas oficiales, y terminó con aparente tranquilidad en las cotizaciones. ¿El Gobierno ganó la pulseada con el mercado?

-El dólar oficial seguirá creciendo muy por debajo de la inflación, el "super cepo" le permite al BCRA controlar totalmente el precio. El salto del dólar vivido en el 2018/2019 y un 2020 donde se mantuvo en términos reales le permite llevar adelante esta medida sin caer en un atraso cambiario importante.

-¿Pero cómo seguirá la dinámica en el mercado cambiario en el corto plazo?

-En cuanto a los dólares alternativos la situación es distinta, allí el poder de intervención es menor y si bien hubo un primer semestre donde se acumularon reservas que podrían ser utilizadas para contener los precios, la cantidad de pesos que se volcará a la calle este segundo semestre, sumado a una inflación que no da tregua y a tasas de interés negativas para las colocaciones en pesos, presionaran sobre los tipos de cambios "libres". En lo que resta del año veremos una ampliación de las brechas contra el oficial.

-¿Es de los que piensa que habrá un salto abrupto de el canal "oficial" después de las elecciones?

-No, el dólar oficial no tendrá un salto abrupto ni antes ni después de las elecciones, por lo menos durante este año, a lo sumo podrá acelerar un poco más las devaluaciones diarias, una vez que pasen las elecciones, pero sin llegar a ningún movimiento violento. Como le dije antes, el Banco Central tiene margen para mantener un dólar por debajo de la inflación. Esa posibilidad se da por una combinación entre un súper cepo que limita al máximo posible la compra de dólares como también las bruscas devaluaciones que tuvimos en los últimos años de la gestión anterior. Pero obviamente esa política tiene un límite y no podrá extenderse en el tiempo. Si no logran bajar fuertemente la inflación para fin de año en el 2022 también deberán cambiar la política cambiaria.

-¿Concretamente, dónde imagina que terminarán el año las cotizaciones del "blue" y del CCL/MEP?

-Los dólares alternativos podrían terminar el año en los $200 o más. No es sostenible un tipo de cambio estable con una inflación viajando arriba del 3% mensual y un valor del dólar en torno a los $200. Simplemente estaría con un incremento anual similar al resto de los precios de la economía.

-¿Qué cambiaría un acuerdo con el FMI antes de las elecciones?

-Un acuerdo con el FMI despejaría el corto plazo de los vencimientos más importantes que tiene el gobierno, sacaría presión sobre las reservas y le daría más aire al BCRA. Se debe llegar a un acuerdo con el FMI si o si, lo sabe el organismo y lo sabe el gobierno. Esto es así porque Argentina no tiene posibilidad alguna de pagar los vencimientos de la forma que están pactados. Ninguno de las partes puede darse el lujo que el país entre en default, nosotros quedaríamos afuera del mundo (más aún) y el FMI tendría a su principal deudor en situación de irregular. Ahora sabido esto el principal beneficiario de la demora en el acuerdo es el FMI, mientras pasa el tiempo el gobierno va pagando los vencimientos que van cayendo y de esa manera recupera parte de lo prestado mientras el país queda con menos reservas. Es inentendible que haya pasado 18 meses desde que asumieron el poder y no hayan cerrado el acuerdo.

-Finalmente, ¿qué les recomienda a sus clientes?

-En el ámbito internacional el mundo va camino a una mayor inflación de los países centrales y eso podría traerles problemas a muchas empresas que hace décadas comercian en economías de baja inflación. La FED probablemente deba subir las tasas antes de lo planificado y el ciclo de materias primas alcista se interrumpirá. Habrá salida de capitales de mercados emergentes y se fortalecerá el dólar. Habrá que estar atentos para ver cuáles empresas se acomodarán rápidamente, y estar listos para rotar las carteras. En el plano local, Argentina está barata. No hay duda, pero estará más barata en el corto plazo porque aún no se ve la salida a la crisis que estamos viviendo y el cambio internacional también se sentirá localmente. Resumiendo afuera hay que seguir la tendencia alcista, que todavía no se cortó, ajustando los "stop loss" y localmente esperar para entrar.