Experto demuestra cuánto se devaluó la moneda nacional en los últimos 20 años

El economista argentino Christian Buteler hizo en su cuenta de Twitter un análisis de la devaluación de la moneda local, a partir de un ejemplo para el cual tomó el valor del billete de 100 pesos.

En el año 2000, durante el gobierno de la Alianza y antes del estallido político y social de 2001, con 100 pesos argentinos se compraban 100 dólares norteamericanos. La tan mentada convertibilidad.

Cinco años después, tras aquel fatídico episodio de la noche de diciembre de 2001, del corralito, y durante el gobierno de Néstor Kirchner, el valor del billete de 100 pesos se había devaluado a tan solo 33 dólares. Pero no terminó allí, sino que durante uno de los mejores períodos para el comercio internacional de los productos que elabora la Argentina, para 2010 el billete de Roca solo compraba legalmente 25 dólares.

2000: $100 = u$s 1002005: $100 = u$s 332010: $100 = u$s 252015: $100 = u$s 7.692019: $100 = u$s 1.432021: $100 = u$s 0.55 — Christian Buteler (@cbuteler) July 31, 2021