¿Conviene sacar un crédito a través de una fintech?: son rápidos y simples pero tenés que mirar la tasa

El auge de las fintech brinda cada vez más opciones para obtener un crédito online con menos requisitos y sin bancas tradicionales. Cómo saber si conviene

No hay dudas de que las fintech llegaron para transformar las finanzas personales, sobre todo en el sector de préstamos. Es que, este tipo de empresas, además de brindar servicio de pagos online y transferencias, ofrecen la posibilidad de acceder a un crédito sin documentación física, menos requisitos y la ventaja de la inmediatez. Todo se resume en una experiencia de usuario fácil, 100% digital y competitiva, a comparación de las bancas tradicionales.

Por otro lado, la vertical de préstamos dentro de las fintech impacta fuertemente en la inclusión financiera en el país. "En una Argentina que, de acuerdo a los últimos datos del Banco Mundial es la sexta -de abajo hacia arriba- en términos de créditos sobre PBI, el hecho de vender acceso al financiamiento sin duda ayuda a la inclusión financiera.

Efectivamente, al promover el crédito en un país donde no los hay, aporta un granito de arena", explica a iProfesional Ignacio E. Carballo, Director del Ecosistema de Programas Fintech para América Latina en UCA.

En este sentido, cada vez son más las personas que recurren a los préstamos de las fintech para pagar deudas. Ixpandit Fintech Factory, empresa dedicada a brindar créditos digitales a través de su servicio Adelantos, publicó este año los resultados de una encuesta en la que el 35% aseguró que solicitó un préstamo para la cancelación de deudas, cifra que había aumentado durante el aislamiento durante la pandemia en 2020.

Luego se ubica el 14% de la gente que solicitó el dinero para abonar servicios y, por último, quienes lo destinaron para realizar arreglos en el hogar.

Crédito al instante, sin papeles

Los tiempos para tener un préstamo preaprobado a través de una fintech son realmente muy cortos. Con pocos clics, al día siguiente ya es posible tener el dinero depositado. Welp, Ualá, Wilobank y Ripio son algunas de las empresas que proponen esta modalidad.

Si bien cada una cuenta con su proceso, en la mayoría de los casos los requisitos son muy simples: ser mayor de edad y tener DNI argentino.

Otros factores que pueden variar según la fintech es la condición laboral del solicitante, ya que es posible que deba demostrar cierta antigüedad en caso de estar en relación de dependencia o, si es monotributista, estar inscrito en alguna categoría específica.

También se puede requerir ser titular de una cuenta bancaria, o disponer de un CBU, para poder recibir el préstamo.

¿Convienen las fintech?

Ahora bien, si una persona quiere sacar un crédito, ¿cómo sabe qué le conviene más, entre hacerlo a través de una fintech o de un banco tradicional? Al ser consultado, Carballo explica: "Las fintech ofrecen menos requisitos y mayor flexibilidad, pero esto no quiere decir que sea más barato; de hecho, no lo es".

De acuerdo con el experto, el préstamo fintech para la persona "excluida", es decir, para no quien no accede a la banca, es más costoso: "No se discute, el banco tradicional tiene mejor tasa que fintech. El tema es que es más difícil ver si te lo dan y cuándo".

Esta gran diferencia económica en cuanto a tasas no existe en todos los casos. Por ejemplo, si se quiere solicitar un crédito a través de una fintech desde una empresa -no una persona por su cuenta-, es probable que el costo no sea tan elevado.

Si se solicita un préstamo a una entidad bancaria tradicional, el TNA puede variar entre el 59% y 78%

"Esto ocurre con empresas de lending (préstamos) que tienen otros servicios cruzados como sucede con Mercado Crédito y Mercado Libre. Es decir, si vos tenés tu negocio en Mercado Libre, entonces los préstamos que te va a dar desde Mercado Crédito van a ser hasta más competitivos que un banco porque ven tu flujo de trabajo, por ejemplo. Sacando estos casos puntuales, el préstamo es más caro -aunque rápido e inmediato- que el de un banco porque justamente se brinda a personas más riesgosas en términos tradicionales", concluye el experto.

El concepto de riesgo se alinea a los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). De acuerdo al boletín publicado en abril de este año, el 50,3% de los solicitantes no logran pagar los créditos.

En definitiva, las fintech pueden ser una opción más tentadora. "Pero tentadora no quiere decir más económicamente eficiente o rentable para quien necesita acceder al financiamiento. ¿Cómo saber qué conviene? Comparando tasas, plazos", agrega Carballo.

El interés, en cifras

Entonces, siguiendo el consejo del experto, antes de considerar un préstamo es necesario ahondar tanto en la Tasa Nominal Anual (TNA) como en el Costo Financiero Total (CFT).

Si se solicita un préstamo a una entidad bancaria tradicional, el TNA -indicador del porcentaje de interés que se cobrará en un plazo de un año- puede variar entre el 59% y 78%. En algunos casos sucede que la tasa disminuye si la persona cobra su sueldo en ese mismo banco.

Por otro lado, el CFT refiere al costo final o real de un préstamo: incluye no solo el interés, sino también todo gasto o cargo asociado al crédito. En el caso de los bancos tradicionales, esta cifra varía entre el 129,28% y el 145,30%.

En el caso de las fintech, todas aclaran que las tasas varían según el perfil crediticio del solicitante y el plazo de financiación elegido. Para tener un promedio, se puede considerar una TNA del 110%, sin incluir el IVA; y un CFT de entre el 95,86% y el 247,91%.

En este sentido, durante 2020 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó un estudio que reveló que el 77% de las fintech cobra un CFT que supera el 150% anual, mientras que más de la mitad percibe un CFT por arriba de 400% anual.

Esta misma investigación reveló que las fintech utilizan distintos criterios para informar los costos de las financiaciones: en algunos casos muestran la tasa de interés mensual, en vez de anual.